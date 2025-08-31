Ρούντι Τζουλιάνι: Σοβαρό τροχαίο για τον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης

Σύμφωνα με εκπρόσωπό του, ο 81χρονος τραυματίστηκε σοβαρά σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στο Νιου Χάμσαϊρ το βράδυ του Σαββάτου. Ο Τζουλιάνι βοηθούσε ένα θύμα ενδοοικογενειακής βίας όταν συνέβη το ατύχημα, υπέστη κάταγμα σπονδύλων και νοσηλεύτηκε. Είναι σε «καλή διάθεση και αναρρώνει τρομερά», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Michael Ragusa δήλωση που κοινοποιήθηκε μέσω X.JUDGE

Θύμα τροχαίου ατυχήματος έπεσε ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκη Ρούντι Τζουλιάνι .

