Ρούντι Τζουλιάνι: Σοβαρό τροχαίο για τον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης
Ο 81χρονος βοηθούσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας όταν τραυματίστηκε σοβαρό σε αυτοκινητικό ατύχημα
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Θύμα τροχαίου ατυχήματος έπεσε ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκη Ρούντι Τζουλιάνι.
Σύμφωνα με εκπρόσωπό του, ο 81χρονος τραυματίστηκε σοβαρά σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στο Νιου Χάμσαϊρ το βράδυ του Σαββάτου.
Ο Τζουλιάνι βοηθούσε ένα θύμα ενδοοικογενειακής βίας όταν συνέβη το ατύχημα, υπέστη κάταγμα σπονδύλων και νοσηλεύτηκε.
Είναι σε «καλή διάθεση και αναρρώνει τρομερά», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Michael Ragusa δήλωση που κοινοποιήθηκε μέσω X.JUDGE
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:51 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Σεισμός 6 Ρίχτερ στο Νοτιοανατολικό Αφγανιστάν
23:45 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ερυθρά Θάλασσα: Αναφορές ότι πλοίο δέχτηκε βλήμα
23:35 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πυροσβεστική: 33 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο
23:03 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ - Ατρόμητος 1-0: Ο Πέλκας τον έβγαλε από τη δύσκολη θέση
22:42 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Super League: Τα highlights του ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR
23:14 ∙ WHAT THE FACT
Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι
14:43 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ