Ρούντι Τζουλιάνι: Σοβαρό τροχαίο για τον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης

Ο 81χρονος βοηθούσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας όταν τραυματίστηκε σοβαρό σε αυτοκινητικό ατύχημα

Ρούντι Τζουλιάνι: Σοβαρό τροχαίο για τον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης
Θύμα τροχαίου ατυχήματος έπεσε ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκη Ρούντι Τζουλιάνι.

Σύμφωνα με εκπρόσωπό του, ο 81χρονος τραυματίστηκε σοβαρά σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στο Νιου Χάμσαϊρ το βράδυ του Σαββάτου.

Ο Τζουλιάνι βοηθούσε ένα θύμα ενδοοικογενειακής βίας όταν συνέβη το ατύχημα, υπέστη κάταγμα σπονδύλων και νοσηλεύτηκε.

Είναι σε «καλή διάθεση και αναρρώνει τρομερά», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Michael Ragusa δήλωση που κοινοποιήθηκε μέσω X.JUDGE

