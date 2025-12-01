Κλείστε την πόρτα του υπνοδωματίου - Ο λόγος που δεν πρέπει να την αφήνετε ανοιχτή όταν κοιμάστε

Η πιο απλή κίνηση ενώ κοιμόσαστε που μπορεί να σώσει τη ζωή σας

Κλείστε την πόρτα του υπνοδωματίου - Ο λόγος που δεν πρέπει να την αφήνετε ανοιχτή όταν κοιμάστε
Ο ύπνος για κάθε άνθρωπο έχει τις ιδιαιτερότητές του, όπως με ανοιχτή ή κλειστή την πόρτα του υπνοδωματίου.

Αν ανήκετε σε εκείνους που προτιμούν να κλείνουν την πόρτα όταν κοιμούνται τότε βάζετε ένα συν στην ασφάλειά σας κατά τη διάρκεια της νύχτα.

Στην περίπτωση φωτιάς στο διαμέρισμα.

Μια κλειστή πόρτα μπορεί να είναι η σωτηρία από μια πυρκαγιά. Δεν απαιτείται απαραίτητα πυροσβεστική πόρτα. Ακόμη και οι κανονικές πόρτες διαμερισμάτων μπορούν να δημιουργήσουν ένα σωτήριο φράγμα μεταξύ μιας πυρκαγιάς και των ανθρώπων στο κτίριο.

  • Εάν υπάρχει φωτιά σε ένα δωμάτιο, κλείστε την πόρτα του δωματίου και έτσι «κλειδώστε» τη φωτιά και τον καπνό
  • Εάν υπάρχει φωτιά στον διάδρομο ή η οδός διαφυγής είναι φραγμένη από τη φωτιά, τότε κλείστε και την πόρτα και έτσι «κλειδώστε» τη φωτιά

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μια ανοιχτή πόρτα ενώ κοιμάστε μπορεί όχι μόνο να είναι σφάλμα ύπνου, αλλά μπορεί επίσης να αποβεί μοιραίο.

Μπορεί να ακούγεται παράλογο, ειδικά επειδή οι πόρτες των διαμερισμάτων είναι συνήθως κατασκευασμένες από ξύλο. Αλλά ακόμα κι έτσι μπορεί να κάνει καθοριστική διαφορά όσον αφορά στην πυροπροστασία.

Έτσι μπορεί να βοηθήσει η πόρτα:

  • Για τον περιορισμό της εξάπλωσης καπνού και αιθάλης
  • Για να διατηρήσετε τη θερμοκρασία στο ξεχωριστό δωμάτιο χαμηλότερη

Έτσι, μια κλειστή πόρτα μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των σωματικών τραυματισμών και των υλικών ζημιών σε περίπτωση πυρκαγιάς. Χωρίς επιπλέον κόστος. Αυτό σίγουρα συνηγορεί υπέρ του να αφήνετε την πόρτα του δωματίου σας κλειστή ενώ κοιμάστε για λόγους πυρασφάλειας. Εάν κοιμάστε και υπάρχει φωτιά σε άλλο δωμάτιο, ο καπνός θα φτάσει σε εσάς πολύ πιο γρήγορα όταν η πόρτα είναι ανοιχτή παρά όταν η πόρτα είναι κλειστή.

Αυτό που πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν είναι ότι το 80% των θανάτων σε πυρκαγιές διαμερισμάτων δεν πεθαίνουν από την ίδια τη φωτιά, αλλά από τον καπνό.

Κλείστε την πόρτα και εγκαταστήστε τον ανιχνευτή καπνού

Τα περισσότερα θύματα συμβαίνουν όταν ξεσπά πυρκαγιά τη νύχτα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς παράγονται πολλά τοξικά αέρια με τον καπνό. Αυτά μπορεί να είναι η καταστροφή των ανθρώπων, ειδικά κατά τη διάρκεια του ύπνου. Αυτό συμβαίνει επειδή η όσφρηση είναι λιγότερο ενεργή τη νύχτα, γι' αυτό και δεν αντιλαμβάνεστε καμία σχετική οσμή.

Επιπλέον, λίγες μόνο αναπνοές αρκούν για να προκαλέσει ο καπνός μη αναστρέψιμη βλάβη και, στη χειρότερη περίπτωση, θάνατο. Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο ένας ανιχνευτής καπνού είναι ζωτικής σημασίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Και μια κλειστή πόρτα δωματίου μπορεί επίσης να σας δώσει πολύτιμο χρόνο για να παρατηρήσετε τον κίνδυνο και να φτάσετε σε ασφαλές μέρος εάν είναι απαραίτητο.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, έχετε έως και δέκα λεπτά περισσότερο χρόνο για να διαφύγετε σε περίπτωση πυρκαγιάς, εάν κλειδώσετε τη φωτιά μέσα ή έξω με κλειστή πόρτα.

