ΕΕ: Στο... πάρα πέντε η Κομισιόν αναστέλλει την ποινή κατά της Google, εν μέσω απειλών Τραμπ

Με παρέμβασή του, ο επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ Μάρος Σέφκοβιτς παρενέβη για να εμποδίσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλει πρόστιμο στον αμερικανικό τεχνολογικό γίγαντα Google για τις πρακτικές του στον τομέα της διαφήμισης στις μηχανές αναζήτησης, εν μέσω των συνεχιζόμενων εμπορικών απειλών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόλαντ Τραμπ.

Στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, η Google ενημερώθηκε ότι θα λάβει απόφαση τη Δευτέρα σχετικά με την τετραετή έρευνα της ΕΕ για την Adtech, όπως δήλωσαν στο POLITICO δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με την υπόθεση και ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμα για να συζητήσουν μια εμπιστευτική διαδικασία. Η υπόθεση είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη, καθώς αφορά τον πυρήνα του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας στην τοποθέτηση διαδικτυακών διαφημίσεων.

Ωστόσο, η έκδοση της απόφασης τελικά αναβλήθηκε από τον Šefčovič, παρά την αντίθετη επιθυμία της Επιτρόπου Ανταγωνισμού Teresa Ribera.

Η απόφαση να μην επιβληθούν κυρώσεις στην Google έρχεται εν μέσω αυξανόμενων φόβων στην Ευρώπη ότι ο Τραμπ θα ασκήσει μεγαλύτερη πίεση μετά τη σύναψη μιας μονομερούς εμπορικής συμφωνίας τον Ιούλιο. Τώρα απειλεί να «επιβάλει σημαντικά πρόσθετα δασμολογικά τέλη» και να σταματήσει την πώληση τεχνολογίας και τσιπ σε χώρες με ψηφιακούς κανόνες που θεωρεί διακριτικούς έναντι των αμερικανικών εταιρειών.

Οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία λαμβάνονται υπό την ηγεσία της Επιτρόπου Ανταγωνισμού Ribera, αλλά πρέπει να υπογραφούν από το σύνολο του Σώματος των Επιτρόπων για να υιοθετηθούν επίσημα. Είναι ασυνήθιστο ένας Επίτροπος που δεν είναι επικεφαλής ενός φακέλου να παρεμποδίζει τη διαδικασία, ιδίως ένας που βρίσκεται επίσημα σε χαμηλότερη θέση στην ιεραρχία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ο Šefčovič.

Η προκαταρκτική άποψη της Επιτροπής, που περιγράφεται λεπτομερώς σε ένα κατηγορητήριο που αποστάληκε στην Google πριν από δύο χρόνια, είναι ότι η εταιρεία παραβίασε τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ, στρεβλώνοντας τον ανταγωνισμό στον κλάδο της διαφημιστικής τεχνολογίας. Η δυναμική έχει αυξηθεί γύρω από ένα πιθανό πρόστιμο από την ΕΕ, από τότε που το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DoJ) ζήτησε τη διάλυση του γίγαντα των αναζητήσεων νωρίτερα φέτος.

Η Επιτροπή αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες όταν ρωτήθηκε για την απόφαση. «Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε ένας εκπρόσωπος κατά τη διάρκεια της καθημερινής συνέντευξης Τύπου της ΕΕ την Τρίτη, προσθέτοντας: «Η έρευνα θα ολοκληρωθεί μόλις ληφθεί η απόφαση».

