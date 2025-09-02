ΕΕ: Στο... πάρα πέντε η Κομισιόν αναστέλλει την ποινή κατά της Google, εν μέσω απειλών Τραμπ

Η ποινή της ΕΕ κατά της Google για παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων αναβλήθηκε εν μέσω των απειλών του Τραμπ για επιβολή δασμών

Newsbomb

ΕΕ: Στο... πάρα πέντε η Κομισιόν αναστέλλει την ποινή κατά της Google, εν μέσω απειλών Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με παρέμβασή του, ο επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ Μάρος Σέφκοβιτς παρενέβη για να εμποδίσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλει πρόστιμο στον αμερικανικό τεχνολογικό γίγαντα Google για τις πρακτικές του στον τομέα της διαφήμισης στις μηχανές αναζήτησης, εν μέσω των συνεχιζόμενων εμπορικών απειλών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόλαντ Τραμπ.

Στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, η Google ενημερώθηκε ότι θα λάβει απόφαση τη Δευτέρα σχετικά με την τετραετή έρευνα της ΕΕ για την Adtech, όπως δήλωσαν στο POLITICO δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με την υπόθεση και ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμα για να συζητήσουν μια εμπιστευτική διαδικασία. Η υπόθεση είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη, καθώς αφορά τον πυρήνα του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας στην τοποθέτηση διαδικτυακών διαφημίσεων.

Ωστόσο, η έκδοση της απόφασης τελικά αναβλήθηκε από τον Šefčovič, παρά την αντίθετη επιθυμία της Επιτρόπου Ανταγωνισμού Teresa Ribera.

Η απόφαση να μην επιβληθούν κυρώσεις στην Google έρχεται εν μέσω αυξανόμενων φόβων στην Ευρώπη ότι ο Τραμπ θα ασκήσει μεγαλύτερη πίεση μετά τη σύναψη μιας μονομερούς εμπορικής συμφωνίας τον Ιούλιο. Τώρα απειλεί να «επιβάλει σημαντικά πρόσθετα δασμολογικά τέλη» και να σταματήσει την πώληση τεχνολογίας και τσιπ σε χώρες με ψηφιακούς κανόνες που θεωρεί διακριτικούς έναντι των αμερικανικών εταιρειών.

Οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία λαμβάνονται υπό την ηγεσία της Επιτρόπου Ανταγωνισμού Ribera, αλλά πρέπει να υπογραφούν από το σύνολο του Σώματος των Επιτρόπων για να υιοθετηθούν επίσημα. Είναι ασυνήθιστο ένας Επίτροπος που δεν είναι επικεφαλής ενός φακέλου να παρεμποδίζει τη διαδικασία, ιδίως ένας που βρίσκεται επίσημα σε χαμηλότερη θέση στην ιεραρχία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ο Šefčovič.

Η προκαταρκτική άποψη της Επιτροπής, που περιγράφεται λεπτομερώς σε ένα κατηγορητήριο που αποστάληκε στην Google πριν από δύο χρόνια, είναι ότι η εταιρεία παραβίασε τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ, στρεβλώνοντας τον ανταγωνισμό στον κλάδο της διαφημιστικής τεχνολογίας. Η δυναμική έχει αυξηθεί γύρω από ένα πιθανό πρόστιμο από την ΕΕ, από τότε που το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DoJ) ζήτησε τη διάλυση του γίγαντα των αναζητήσεων νωρίτερα φέτος.

Η Επιτροπή αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες όταν ρωτήθηκε για την απόφαση. «Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε ένας εκπρόσωπος κατά τη διάρκεια της καθημερινής συνέντευξης Τύπου της ΕΕ την Τρίτη, προσθέτοντας: «Η έρευνα θα ολοκληρωθεί μόλις ληφθεί η απόφαση».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Η λίστα με τους διαθέσιμους παίκτες για τη League Phase του Conference League

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανικό πρόβλημα για το Flying Cat 3 - Πλέει προς τον Πόρο με μειωμένη ταχύτητα

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Νέο «χτύπημα» Καμμένου - «Τώρα αρχίζουμε πάλι... Σας έχω...»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (2/9/2025): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 2.000.000 ευρώ

21:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η λίστα για το Europa League - Οι τέσσερις ξένοι που έμειναν εκτός

21:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ μιλάει για όλους και για όλα στο Οβάλ γραφείο - Live εικόνα

21:53ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 2/9/2025: Μοιράζει 61 εκατ. ευρώ

21:52ΕΛΛΑΔΑ

Ο Έλον Μασκ κρούει τον κώδωνα της υπαρξιακής απειλής: «Ο θάνατος της Ελλάδας», ανέβασε στο Χ

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Κάγια Κάλας:Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τουλάχιστον 78 νεκροί από ισραηλινές επίθεσεις - 20 εξ αυτών ενώ ζητούσαν ανθρωπιστική βοήθεια

21:47ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Επίσημο το ενδιαφέρον Μυστακίδη για την ΚΑΕ

21:44ΕΘΝΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ο Νίκος Δένδιας επισκέφτηκε πρώην στρατόπεδο που θα γίνει οικισμός για στρατιωτικούς

21:27ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Στο... πάρα πέντε η Κομισιόν αναστέλλει την ποινή κατά της Google, εν μέσω απειλών Τραμπ

21:22ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εξιτήριο από το νοσοκομείο έλαβε ο Ρούντι Τζουλιάνι - Τραυματίστηκε σε τροχαίο

21:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Αυτό είναι το ζευγάρι του κυκλώματος - Οι διάλογοι που «καίνε» - «Θα σου βάλει 150 ευρώ»

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ανείπωτη θλίψη για τον 27χρονο Δημήτρη - Η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε θανάσιμα με ΙΧ

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Πρωτοτυπία σε γαμήλια δεξίωση - Έκοψαν χάμπουργκερ αντί για τούρτα

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σοβαρός τραυματισμός 17χρονου σε τροχαίο

20:57ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρευνα: Κλιμακώνονται οι επιθέσεις Ransomware στην Ευρώπη – Ανησυχούν οι ειδικοί

20:53ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Διπλωμάτης δολοφονήθηκε στην εξώπορτα του σπιτιού του - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:10ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Νέο «χτύπημα» Καμμένου - «Τώρα αρχίζουμε πάλι... Σας έχω...»

21:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Αυτό είναι το ζευγάρι του κυκλώματος - Οι διάλογοι που «καίνε» - «Θα σου βάλει 150 ευρώ»

21:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ μιλάει για όλους και για όλα στο Οβάλ γραφείο - Live εικόνα

21:52ΕΛΛΑΔΑ

Ο Έλον Μασκ κρούει τον κώδωνα της υπαρξιακής απειλής: «Ο θάνατος της Ελλάδας», ανέβασε στο Χ

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κόρινθο: Στο «φως» η ιατροδικαστική εξέταση του 22χρονου - Η αδελφή του τον βρήκε αιμόφυρτο

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Στάθης Μαντζώρος: «Οι πιθανότητες να ξυπνήσει ο Στάθης είναι 50-50, θα τα πουλήσω όλα για τον γιο μου», λέει ο πατέρας του ηθοποιού

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανικό πρόβλημα για το Flying Cat 3 - Πλέει προς τον Πόρο με μειωμένη ταχύτητα

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναχτυπά ο Ισραηλινός αναλυτής που αναστάτωσε την Τουρκία για τα Κατεχόμενα - Το «τουρκολιβυκό μνημόνιο» απειλή κατά Αιγύπτου και Ισραήλ

20:42LIFESTYLE

Αργυρός - Νίκα: Οι πρώτες εικόνες από την βάφτιση του γιου τους στην Μύκονο - Βίντεο

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνομιλίες Πάνου Καμμένου με κατηγορούμενους της τοπικής μαφίας καταγράφει η ΕΛ.ΑΣ.

20:35ΚΟΣΜΟΣ

«Πρόβες πολέμου» στη Βαλτική με 8.000 Γερμανούς στρατιώτες και 40 πλοία απέναντι σε 30.000 Ρώσους

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι - Στο νοσοκομείο ένα άτομο, δείτε εικόνες

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Κάγια Κάλας:Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (2/9/2025): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 2.000.000 ευρώ

20:51ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τσελίκ... προειδοποιεί: «Κανείς δεν πρέπει να επιδιώκει λανθασμένες ενέργειες στο Αιγαίο»

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Τι δείχνουν τα οπλοστάσια πυραύλων για τον επόμενο πόλεμο στην Μέση Ανατολή - Ο ρόλος της Τουρκίας

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ανείπωτη θλίψη για τον 27χρονο Δημήτρη - Η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε θανάσιμα με ΙΧ

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο πολυτελές status symbol: Η μόδα των υπερπλούσιων - 14 παιδιά και κανένα όριο

17:48ΕΛΛΑΔΑ

«Τηλεφωνήσαμε στο ΕΚΑΒ, τηλεφώνησε η φίλη μου, υπάρχει τηλεφωνική κλήση» ισχυρίστηκε η 45χρονη οδηγός της Porsche

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ