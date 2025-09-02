Ο Τραμπ μεταφέρει τη Διοίκηση Διαστήματος των ΗΠΑ από το Κολοράντο στην Αλαμπάμα

Η διοίκηση Τραμπ σχεδιάζει να ανακοινώσει ήδη από την Τρίτη ότι θα μεταφέρει τα κεντρικά γραφεία της Διοίκησης Διαστήματος των ΗΠΑ από το Κολοράντο Σπρινγκς, Κολοράντο, στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και άτομο που γνωρίζει τις συζητήσεις.

Η κίνηση αυτή φαίνεται να επιβραβεύει μια Πολιτεία που στήριξε κατά συντριπτική πλειοψηφία τις τρεις προεδρικές υποψηφιότητες του Ντόναλντ Τραμπ, σε αντίθεση με μια άλλη που ήταν αντίθετη, αν και η κυβέρνηση δεν έχει δώσει επίσημο λόγο για τη μεταφορά.

Η ιστοσελίδα δημόσιων σχέσεων του Πενταγώνου ανακοίνωσε ότι ο Τραμπ αναμενόταν να κάνει δήλωση για τα "Κεντρικά Γραφεία της Διοίκησης Διαστήματος των ΗΠΑ" στις 2 το μεσημέρι ώρα Ανατολικής ΗΠΑ (18:00 GMT), αλλά αργότερα αυτή η διατύπωση αφαιρέθηκε από την ιστοσελίδα. Η απόφαση αυτή θα αναιρούσε την επιλογή που έγινε επί των ημερών του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν, η οποία είχε επιλέξει το Κολοράντο Σπρινγκς ως μόνιμη έδρα της νεότερης πολεμικής διοίκησης το 2023.

Η Διοίκηση Διαστήματος λειτουργεί προς το παρόν προσωρινά από τη βάση Peterson Space Force στο Κολοράντο Σπρινγκς. Περίπου 1.700 άτομα εργάζονται στη Διοίκηση Διαστήματος, σύμφωνα με κοινοβουλευτικά αρχεία.

Ο Τραμπ έχει συχνά συνδέσει τη λήψη ομοσπονδιακών χρηματοδοτήσεων με την πολιτική. Στο παρελθόν είχε μπλοκάρει τη μεταφορά της έδρας του FBI στο Μέριλαντ, χαρακτηρίζοντας την Πολιτεία «φιλελεύθερη», και είχε προτείνει να συσχετίζεται η βοήθεια σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών στην Καλιφόρνια με τις πολιτικές επιλογές της Πολιτείας.

Το Χάντσβιλ, έδρα του Κέντρου Διαστημικών Πτήσεων Μάρσαλ της NASA και σημαντικό κέντρο εταιρειών αμυντικού εξοπλισμού όπως οι L3Harris και Lockheed Martin, έχει εδώ και καιρό ασκήσει πιέσεις για τη μεταφορά της έδρας της Διοίκησης Διαστήματος εκεί.

Η Διοίκηση Διαστήματος, που ιδρύθηκε το 2019 επί της πρώτης προεδρίας Τραμπ, είναι υπεύθυνη για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις πέρα από την ατμόσφαιρα της Γης και την άμυνα των αμερικανικών δορυφόρων από πιθανούς κινδύνους. Οι υπεύθυνοι του Υπουργείου Άμυνας έχουν εκτιμήσει προηγουμένως ότι η μεταφορά της έδρας μπορεί να κοστίσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια και να διαρκέσει αρκετά χρόνια για την ολοκλήρωση.

