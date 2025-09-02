Τραμπ: Η Ινδία προσφέρθηκε να μειώσει τους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα στο μηδέν

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ινδία προσφέρθηκε να μειώσει τους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα στο μηδέν, ακόμη και όταν ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δημοσίευσε δηλώσεις αλληλεγγύης προς τους ηγέτες της Κίνας και της Ρωσίας ενόψει των εμπορικών πιέσεων από την Ουάσινγκτον.

Χαρακτηρίζοντας τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ινδία «μονομερείς», ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social: «Τώρα προσφέρθηκαν να μειώσουν τους δασμούς τους στο μηδέν, αλλά είναι αργά. Έπρεπε να το είχαν κάνει πριν από χρόνια».

Πάντως στον αντίποδα ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, δήλωσε ότι είχε μια «εποικοδομητική» ανταλλαγή απόψεων με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο περιθώριο μιας συνόδου κορυφής στην Κίνα.

Οι δύο ηγέτες πέρασαν 45 λεπτά μέσα στο αυτοκίνητο του Ρώσου ηγέτη, μετά από τα οποία ο Μόντι δημοσίευσε μια φωτογραφία από το ταξίδι τους μαζί με ένα κομπλιμέντο προς τον Πούτιν. «Ήταν σαν στο σπίτι τους... Ένιωθαν άνετα εκεί και γι' αυτό συνέχισαν τη συζήτηση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πούτιν.

Οι ΗΠΑ εξετάζουν όλες τις επιλογές κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Στο μεταξύ ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσαντ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν όλες τις πιθανές επιλογές για κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Αυτό δήλωσε ο επικεφαλής του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Ο Μπέσαντ σημείωσε ότι μετά τη συνάντηση μεταξύ του ηγέτη του Κρεμλίνου Βλαντιμίρ Πούτιν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Άνκορατζ και την επακόλουθη τηλεφωνική συνομιλία, καθώς και την επίσκεψη Ευρωπαίων ηγετών και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο , ο Πούτιν, αντίθετα με τις προσδοκίες, ενέτεινε τους βομβαρδισμούς.

«Νομίζω ότι όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι. Ο πρόεδρος Πούτιν, από την ιστορική συνάντηση στο Άνκορατζ, από την τηλεφωνική επικοινωνία όταν οι Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Πρόεδρος Ζελένσκι βρέθηκαν στον Λευκό Οίκο την επόμενη εβδομάδα, έκανε το αντίθετο από αυτό που έχει αφήσει να εννοηθεί ότι σκοπεύει να κάνει. Στην πραγματικότητα, με έναν αηδιαστικό, αηδιαστικό τρόπο, ενέτεινε την εκστρατεία βομβαρδισμών», δήλωσε ο υπουργός.

Διαβάστε επίσης