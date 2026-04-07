Καιρός: Πότε θα γίνει η «ανατροπή» της Μεγάλης Εβδομάδας - Η πρόβλεψη Αρναούτογλου

Snapshot Η Μεγάλη Τετάρτη σηματοδο την αρχή της αλλαγής του καιρού με τοπικές μπόρες από το μεσημέρι σε Θεσσαλία, βόρεια προάστια Αττικής και Πελοπόννησο.

Τις πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας επικρατεί ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες έως 23 βαθμούς Κελσίου, με ήπιους ανέμους.

Από τη Μεγάλη Πέμπτη αναμένεται σημαντική πτώση θερμοκρασίας και έντονες βροχοπτώσεις κυρίως σε Χαλκιδική, Θεσσαλία, Αττική και Κρήτη.

Η αστάθεια και οι βροχές θα συνεχιστούν έως τη Δευτέρα του Πάσχα, επηρεάζοντας τις υπαίθριες εκδηλώσεις και εκδρομές. Snapshot powered by AI

Με ανοιξιάτικο πρόσωπο και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες ξεκινά η Μεγάλη Εβδομάδα, όμως η καλοκαιρία αυτή φαίνεται πως έχει ημερομηνία λήξης, καθώς η αστάθεια θα κυριαρχήσει τις ημέρες της κορύφωσης του Θείου Δράματος.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, οι πρώτες ημέρες θα κυλήσουν με ήλιο στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ και ο υδράργυρος θα αγγίζει τους 23 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα βόρεια. Την ίδια ώρα, κάποιες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και πρόσκαιρες μπόρες στα ορεινά της Πελοποννήσου δεν θα είναι ικανές να χαλάσουν τη γενική εικόνα της Μεγάλης Τρίτης.

Η σταδιακή είσοδος της αστάθειας

Η Μεγάλη Τετάρτη θα αποτελέσει το μεταίχμιο για τις καιρικές εξελίξεις που θα ακολουθήσουν. Ενώ το πρωί οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές, από το μεσημέρι και μετά αναμένονται τοπικές μπόρες στη Θεσσαλία, στα βόρεια προάστια της Αττικής αλλά και σε τμήματα της Πελοποννήσου. Αυτό το πρώτο κύμα αστάθειας προμηνύει την ουσιαστική μεταβολή που θα βιώσουμε λίγο πριν την Ανάσταση.

Πτώση θερμοκρασίας και βροχές από τη Μεγάλη Πέμπτη

Σύμφωνα με τον έμπειρο μετεωρολόγο, η Μεγάλη Πέμπτη φέρνει την οριστική ανατροπή με αυξημένη συννεφιά και αισθητή υποχώρηση του υδραργύρου. Οι βροχοπτώσεις θα ενταθούν στα ανατολικά τμήματα, επηρεάζοντας άμεσα τη Χαλκιδική, τη Θεσσαλία, την Αττική και την Κρήτη. Το σκηνικό αυτό, που χαρακτηρίζεται από έντονη αστάθεια, αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι και τη Δευτέρα του Πάσχα, δημιουργώντας ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον για τους εκδρομείς και όσους προγραμματίζουν τις εορταστικές τους δραστηριότητες στην ύπαιθρο.

Διαβάστε επίσης