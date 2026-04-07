Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου για την Κυριακή του Πάσχα - Πού θα βρέξει

Δεν είναι ευχάριστα τα νέα για το ψήσιμο του οβελία

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου για την Κυριακή του Πάσχα - Πού θα βρέξει
  • Οι πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας θα έχουν ήπιο καιρό με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες έως 24 βαθμούς Κελσίου.
  • Από τη Μεγάλη Τετάρτη αυξάνεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες κυρίως στην ηπειρωτική χώρα και το βορειοανατολικό Αιγαίο.
  • Τη Μεγάλη Πέμπτη και Παρασκευή αναμένονται τοπικές βροχές και πτώση θερμοκρασίας, με άνεμους βόρειους έως βορειοδυτικούς.
  • Το Σάββατο η αστάθεια επανέρχεται με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ οι άνεμοι στρέφονται σε νοτιοανατολικούς.
  • Την ημέρα του Πάσχα ο καιρός θα βελτιωθεί σχετικά, αλλά δεν θα είναι απόλυτα ιδανικός, με πιθανές τοπικές βροχές ή καταιγίδες.
Η Μεγάλη Εβδομάδα φέρνει ένα διπλό πρόσωπο, με ήπιο αρχικό σκηνικό και σταδιακή αστάθεια προς το Πάσχα, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις.

Οι πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας χαρακτηρίζονται από σχετικά ήπιες καιρικές συνθήκες, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που φτάνουν έως και τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Το σκηνικό αυτό δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για τις εκδρομές και τις παραδοσιακές προετοιμασίες του Πάσχα, όπως το ψήσιμο του οβελία. Παράλληλα, οι άνεμοι παραμένουν μέτριοι, χωρίς να προκαλούν προβλήματα στις μετακινήσεις, ενώ τοπικές νεφώσεις και παροδικές βροχές αναμένονται μόνο σε ορεινές περιοχές της βορειοανατολικής χώρας τις απογευματινές ώρες.

Από τη Μεγάλη Τετάρτη, όμως, το καιρικό σκηνικό αλλάζει. Η αστάθεια αυξάνεται, με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες κυρίως στην ηπειρωτική χώρα και στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία αρχίζει να υποχωρεί, ιδιαίτερα στα βόρεια, ενώ οι άνεμοι ενισχύονται ελαφρώς και στρέφονται σε βόρειους έως βορειοδυτικούς.

Τη Μεγάλη Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως η ανατολική Μακεδονία, η Θράκη, η Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά, η Εύβοια, καθώς και τμήματα της Πελοποννήσου, του Αιγαίου και πιθανώς της Κρήτης. Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι αισθητή σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ οι άνεμοι θα διατηρηθούν βόρειοι έως βορειοδυτικοί.

Τη Μεγάλη Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα και το βόρειο Αιγαίο, χωρίς να αναμένονται σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Στο Μεγάλο Σάββατο, η αστάθεια θα επανέλθει, με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ οι άνεμοι θα γυρίσουν σε νοτιοανατολικούς και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και νότια.

Την ημέρα του Πάσχα ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί σε γενικές γραμμές, καθώς η αστάθεια μετατοπίζεται ανατολικότερα. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να υπάρξουν τοπικές βροχές ή σύντομες καταιγίδες. Ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος επισημαίνει πως παρά τη σχετική βελτίωση, ο καιρός δεν θα είναι απόλυτα ιδανικός για τη μεγάλη γιορτή.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Δημήτρη Ζιακόπουλου:

Το νέο εικοσιτετράωρο (Μ. Τρίτη), η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων στη ΝΑ Ευρώπη θα είναι ευνοϊκή για να επικρατήσουν στη χώρα μας ΒΔ άνεμοι με ένταση ως τα 5 μποφόρ. Κατά τα άλλα, η θερμοκρασία θα φθάσει τους 24 βαθμούς και σχεδόν παντού θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Στις εξαιρέσεις η ΒΑ Ελλάδα, όπου θα υπάρχουν τοπικές νεφώσεις και δεν αποκλείεται το απόγευμα στα ορεινά να εκδηλωθούν παροδικοί όμβροι.

Τη Μ. Τετάρτη, τοπικοί όμβροι ή και μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να σημειωθούν στην ηπειρωτική χώρα (απόγευμα) και το ΒΑ Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ έως ΒΑ 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στη Β-ΒΑ Ελλάδα θα σημειώσει πτώση.

Τη Μ. Πέμπτη, τοπικές βροχές μικρής διάρκειας θα σημειωθούν στην Α. Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την Α. Στερεά-Εύβοια, την Α-ΒΑ Πελοπόννησο, το Αιγαίο και πιθανώς την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

Τη Μ. Παρασκευή, τοπικές βροχές προβλέπονται βασικά στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, καθώς και στο Β. Αιγαίο. Οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, το Μ. Σάββατο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να σημειωθούν κυρίως στη Δ-ΒΔ Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το Β. Αιγαίο. Οι άνεμοι σταδιακά θα στραφούν σε ΝΑ και η θερμοκρασία στις ανατολικές και νότιες περιοχές θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Τέλος, εκτιμώντας ότι η διαταραχή που θα μας επηρεάσει το Μ. Σάββατο θα κινηθεί ανατολικά, ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα θα παρουσιάσει σχετική βελτίωση. Όμως, δεν θα είναι και ο καλύτερος για τη συγκεκριμένη ημέρα.

