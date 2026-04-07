Καιρός: Έρχεται πτώση της θερμοκρασίας - Πώς θα γίνουν Επιτάφιος και Ανάσταση

Ο ανοιξιάτικος καιρός συνεχίζει να κυριαρχεί στη χώρα μας, με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, να προβλέπει θερμοκρασίες που φτάνουν έως και τους 26 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες, κυρίως στα εσωτερικά της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Ωστόσο, μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας αναμένεται την Πέμπτη, ενώ βροχές και ενισχυμένοι βοριάδες θα εμφανιστούν τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο.

Οι θερμές ημέρες του Μεγάλου Τριημέρου συνεχίζονται, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 25-26 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας σήμερα και αύριο. Η Πέμπτη θα φέρει μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ η ατμόσφαιρα θα γίνει πιο νεφοσκεπής και μουντή τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο, λόγω διέλευσης ψυχρότερης αέριας μάζας.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου αυτού, βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Παράλληλα, οι βοριάδες θα ενισχυθούν, με αποτέλεσμα τη μείωση της θερμοκρασίας σε επίπεδα κοντά στα κανονικά για την εποχή, γύρω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου.

Από το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου και μετά, ο καιρός θα παρουσιάσει σταθεροποίηση, με βελτιωμένες καιρικές συνθήκες να επικρατούν κατά τη διάρκεια της Κυριακής του Πάσχα και της Δευτέρας. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σημαντικά, μειώνοντας τις εντάσεις, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο.

Η σύντομη αυτή μεταβολή του καιρού δεν αναμένεται να προκαλέσει προβλήματα στις πασχαλινές εκδηλώσεις, όπως η περιφορά του Επιταφίου και η Ανάσταση. Ωστόσο, συνιστάται προσοχή στο ντύσιμο, ειδικά για τις βραδινές ώρες της Μεγάλης Παρασκευής και του Μεγάλου Σαββάτου, καθώς οι θερμοκρασίες θα είναι σχετικά χαμηλές, ιδιαίτερα στις ηπειρωτικές περιοχές.

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια, ενώ το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγα σύννεφα κυρίως γύρω από την Πάρνηθα και την Πεντέλη. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 26 βαθμούς Κελσίου, προσφέροντας μια ζεστή και ευχάριστη ημέρα.

Στη Θεσσαλονίκη, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει, με μερικά σύννεφα να εμφανίζονται αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν ήπιοι, χωρίς να δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα έως και την Πέμπτη, πριν σημειωθεί πτώση λόγω της αλλαγής των αερίων μαζών. Η σύγκρουση θερμών και ψυχρών αερίων μαζών αναμένεται να προκαλέσει αστάθεια και βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, με ενίσχυση των βοριάδων.

Μετά το Μεγάλο Σάββατο, ο καιρός θα βελτιωθεί σημαντικά, ανοίγοντας τον δρόμο για ήπιες καιρικές συνθήκες τις ημέρες του Πάσχα. Οι βροχές και οι ισχυροί άνεμοι θα υποχωρήσουν, επιτρέποντας στους πολίτες να απολαύσουν τις ανοιξιάτικες εκδηλώσεις χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.