Με λιακάδα η Μεγάλη Τρίτη – Αγωνία για τον καιρό το βράδυ της Ανάστασης και του Πάσχα

Αίθριος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα, Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου. Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Μεγάλη Τρίτη γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 22 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Η τάση του καιρού από τον Σάκη Αρναούτογλου

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως τη Μεγάλη Τρίτη δεν αναμένονται φαινόμενα.

Το μεσημέρι και το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης, σε ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας, της Πελοποννήσου, της Στερεάς και της Αττικής θα αναπτυχθούν νεφώσεις που θα δώσουν τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα προς τα βράδυ θα εξασθενήσουν. Τη Μεγάλη Πέμπτη θα υπάρξει αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας. Στο ανατολικό κομμάτι της χώρας θα συννεφιάσει αρκετά και θα βρέξει κατά τόπους. Ο καιρός όσο βαδίζουμε προς τη Μεγάλη Παρασκευή θα βελτιωθεί ωστόσο από το βράδυ θα σημειωθεί μια νέα αστάθεια από τα βορειοδυτικά.

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν για το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα μια τάση αλλαγής του καιρού, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα. Το σκηνικό, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου θα παραπέμπει σε φθινόπωρο, παρά σε άνοιξη. Ο φθινοπωρινός καιρός θα διατηρηθεί και τη Δευτέρα του Πάσχα ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα σταδιακά θα εξασθενίσουν.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά και ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στην κεντρική Μακεδονία μέχρι το μεσημέρι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 22 και κατά τόπους τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά και ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.
Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά και ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.
Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 24 και τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα δυτικοί στα νότια έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 και τοπικά 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 και τοπικά 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα με πιθανότητα όμβρων στα γύρω ορεινά.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και μέχρι το μεσημέρι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 08-04-2026

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου.
Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια που γρήγορα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά και νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Το μεσημέρι στα βορειοανατολικά θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς τοπικά έως 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βορειοανατολικά, όμως στις υπόλοιπες περιοχές θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.
Θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 09-04-2026

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες πρόσκαιρους όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρεια.
Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στις περισσότερες περιοχές κυρίως της ανατολικής χώρας θα επανέλθει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-04-2026

Στα βορειοανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα θαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες.
Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και κυρίως στην ανατολική νησιωτική χώρα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Από το βράδυ εκ νέου στα βόρεια οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Βαθμιαία από τα δυτικά θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία δεν θα έχει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-04-2026

Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανώς κατά τόπους καταιγίδες.
Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.
Η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς όπου και θα εξασθενήσουν.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα νότια.

