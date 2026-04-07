Καιρός: Ανοίγει η «Ατλαντική πύλη» στα μέσα Απριλίου - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Snapshot Από τα μέσα Απριλίου ανοίγει η «Ατλαντική πύλη», επιτρέποντας την είσοδο βαρομετρικών χαμηλών από τον Ατλαντικό στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

Η «Ισλανδική ύφεση» θα προκαλέσει επαναλαμβανόμενα κύματα αστάθειας και αυξημένες βροχοπτώσεις, κυρίως στη δυτική Ευρώπη και Ιταλία.

Στην Ελλάδα αναμένονται πιο συχνές διαταραχές, με εναλλαγές θερμών ημερών και ξαφνικών βροχών και καταιγίδων, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι απογευματινές καταιγίδες μπορεί να συνοδεύονται από χαλάζι και έντονα τοπικά φαινόμενα.

Οι απότομες καιρικές εναλλαγές σχετίζονται πιθανόν με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο.

Από τα μέσα Απριλίου αναμένεται μια σημαντική αλλαγή στο καιρικό μοτίβο σε επίπεδο βορείου ημισφαιρίου, καθώς ανοίγει η λεγόμενη «Ατλαντική πύλη», σηματοδοτώντας την έναρξη μιας πιο δυναμικής και άστατης περιόδου, αρχικά για την Ιταλία αλλά με επιπτώσεις και στη χώρα μας καιρικα.

Τι σημαίνει το άνοιγμα της Ατλαντικής πύλης

Στη μετεωρολογική ορολογία, το άνοιγμα της «Atlantic Gateway» υποδηλώνει ότι εξασθενούν τα αντικυκλωνικά εμπόδια που μέχρι τώρα κρατούσαν μακριά τις διαταραχές του Ατλαντικού. Έτσι, τα βαρομετρικά χαμηλά αποκτούν ελεύθερη πορεία προς την Ευρώπη, φέρνοντας αυξημένες βροχοπτώσεις και πιο άστατο καιρό.

Η αιτία εντοπίζεται σε μια ευρείας κλίμακας ατμοσφαιρική διάταξη που θα κυριαρχήσει τουλάχιστον μέχρι το δεύτερο μισό του Απριλίου. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Βόρειος Ατλαντικός και ειδικότερα η λεγόμενη «Ισλανδική ύφεση», ένα εκτεταμένο χαμηλό βαρομετρικό που λειτουργεί σαν «μηχανή καιρού», στέλνοντας διαδοχικά κύματα αστάθειας προς την Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

Έρχονται βροχές και οι πρώτες ισχυρές καταιγίδες

Τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν επαναφορά της ατλαντικής κυκλοφορίας από τα μέσα Απριλίου, με ψυχρότερες και ασταθείς αέριες μάζες να επηρεάζουν αρχικά τη δυτική Ευρώπη και στη συνέχεια την Μεσόγειο. Η είσοδος ψυχρού αέρα σε ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας μπορεί να λειτουργήσει ως «σκανδάλη» για την εκδήλωση έντονων καταιγίδων, συχνά συνοδευόμενων από χαλαζοπτώσεις, κυρίως τις απογευματινές ώρες.

Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Αν και το κύριο βάρος της κακοκαιρίας θα αφορά τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, η Ελλάδα δεν θα μείνει ανεπηρέαστη. Η αλλαγή στην κυκλοφορία της ατμόσφαιρας αναμένεται να φέρει πιο συχνά περάσματα διαταραχών και στη χώρα μας, κυρίως από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Αυτό μεταφράζεται σε αυξημένη αστάθεια, με εναλλαγές ανάμεσα σε θερμές, ανοιξιάτικες ημέρες και ξαφνικά διαστήματα με βροχές και καταιγίδες. Ιδιαίτερα τα ηπειρωτικά, κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, θα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα για απογευματινές καταιγίδες, ενώ δεν αποκλείονται τοπικά έντονα φαινόμενα, ακόμη και χαλάζι.

Συνολικά, το καιρικό σκηνικό δείχνει να κινείται σε ένα «εκκρεμές», με περιόδους αντικυκλωνικής κυριαρχίας και υψηλότερες από τα κανονικά θερμοκρασίες να διαδέχονται απότομα ψυχρότερα επεισόδια με έντονα φαινόμενα.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιες απότομες εναλλαγές ενδέχεται να συνδέονται με τις ευρύτερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες γίνονται όλο και πιο εμφανείς και στην περιοχή της Μεσογείου, επηρεάζοντας πλέον αισθητά και τον καιρό στη χώρα μας.

*Με πληροφορίες από το ilmeteo.it

Διαβάστε επίσης