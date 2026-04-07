Καιρός Πάσχα: Με εκπλήξεις η Μεγάλη Εβδομάδα – Πώς θα σουβλίσουμε οβελία

Για την Κυριακή του Πάσχα προβλέπεται βελτίωση του καιρού, με περιορισμένα φαινόμενα και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.

Άρχισε να ξεκαθαρίζει σιγά – σιγά η εικόνα του καιρού του Πάσχα 2026, αν και μπορεί να προκύψουν και ορισμένες… εκπλήξεις που θα επηρεάσουν τον εορτασμό σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας.

Ο καιρός έως τη Μεγάλη Παρασκευή

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του STAR Ματίνα Μπερου, από αύριο αναμένεται μικρή πτώση θερμοκρασίας κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι τιμές θα παραμείνουν σε σχετικά υψηλά επίπεδα.

Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 24 βαθμούς, ενώ στην Αθήνα θα κυμανθεί μεταξύ 23 και 24 βαθμών. Παράλληλα, τοπικές βροχές θα σημειωθούν σε Θεσσαλία, Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα, Εύβοια και στο Βόρειο Αιγαίο, χωρίς όμως οι άνεμοι –που θα φτάσουν έως 5-6 μποφόρ– να προκαλούν ιδιαίτερα προβλήματα.

Σημαντική αλλαγή του καιρού αναμένεται από τη Μεγάλη Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του STAR. Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν πτώση της θερμοκρασίας σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται μεταξύ 16 και 18 βαθμών. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα η θερμοκρασία θα παραμείνει λίγο υψηλότερη, έως τους 21 βαθμούς. Παράλληλα, οι βροχοπτώσεις θα γίνουν πιο γενικευμένες, επηρεάζοντας εκτός από τις ήδη γνωστές περιοχές και τη Μακεδονία, τη Θράκη και την Κρήτη.

Τη Μεγάλη Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη, ενώ η αίσθηση της δροσιάς θα παραμείνει έντονη, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες.

Μεγάλο Σάββατο και Κυριακή του Πάσχα

Το Μεγάλο Σάββατο, αν και υπάρχει ακόμη αβεβαιότητα, φαίνεται πως οι βροχές θα επεκταθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση, ενώ σύμφωνα με τη Ματίνα Μπέρου, δεν αποκλείονται ακόμη και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Για την Κυριακή του Πάσχα, τα μέχρι στιγμής στοιχεία είναι πιο αισιόδοξα, καθώς αναμένεται βελτίωση του καιρού με περιορισμένα φαινόμενα και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.

