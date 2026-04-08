Συγκλονίζει έφηβος για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στους δύο κολλητούς του - «Γλίτωσα από θαύμα»

Έφηβος στην Γιούτα μιλά για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στους δύο καλύτερούς του φίλους.

Ο 15χρονος επιζών μίλησε δημόσια για πρώτη φορά, περιγράφοντας όσα συνέβησαν αλλά και τον αβάσταχτο πόνο από την απώλεια των δύο φίλων του.

Ο Corey Wayman δήλωσε πως εκείνος, η 17χρονη Ava Olivarez και ο 15χρονος Xander Hover ήταν αχώριστοι.

Μιλώντας για το γεγονός ότι ο ίδιος επέζησε, ενώ οι δύο φίλοι του όχι, ο Corey ανέφερε πως δυσκολεύεται ακόμη και να το συνειδητοποιήσει.

«Είναι θαύμα που στέκομαι σήμερα εδώ, ενώ οι άλλοι δύο δεν είναι», είπε, σύμφωνα με το KTVX, προσθέτοντας: «Δεν μοιάζει δυνατό».

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε δρόμο της Juab County

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Juab County Sheriff’s Office, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 6:17 το απόγευμα της Πέμπτης 2 Απριλίου.

Όπως ανέφεραν οι Αρχές, ένα Chevy Silverado κινούνταν δυτικά στον αυτοκινητόδρομο Weiss με υψηλή ταχύτητα, όταν βγήκε εκτός δρόμου, χάθηκε ο έλεγχος και το όχημα ανατράπηκε πολλές φορές.

Οι Αρχές σημείωσαν ότι και οι τρεις επιβαίνοντες — μια 17χρονη και δύο 15χρονα αγόρια — δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας και εκτοξεύτηκαν έξω από το όχημα κατά την ανατροπή. Η 17χρονη Ava και ο 15χρονος Xander πέθαναν ακαριαία.

Η έρευνα για το δυστύχημα παραμένει σε εξέλιξη, με το γραφείο του σερίφη να διευκρινίζει πως η ακριβής αιτία εξακολουθεί να διερευνάται.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι βασικοί παράγοντες που φαίνεται να συνέβαλαν στο δυστύχημα είναι: η υπερβολική ταχύτητα και η μη χρήση ζωνών ασφαλείας.

«Το επόμενο πράγμα που θυμάμαι ήταν οι διασώστες γύρω μου»

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Corey περιέγραψε και τις στιγμές λίγο πριν από τη σύγκρουση. Όπως είπε, ενώ οδηγούσε η Ava, πήρε πολύ ανοιχτά τη στροφή και αμέσως μετά όλα εξελίχθηκαν μέσα σε δευτερόλεπτα.

Ο 15χρονος περιέγραψε πως το επόμενο πράγμα που θυμάται είναι ότι βρισκόταν στο πάτωμα του οχήματος κοιτάζοντας προς την οροφή, πριν χάσει τις αισθήσεις του και ξυπνήσει με τους διασώστες γύρω του.

Ο ίδιος επέζησε με: κάταγμα στην κλείδα, εγκεφαλική αιμορραγία και τραυματισμούς στο χέρι

Όπως παραδέχτηκε, ακόμη δεν έχει καταφέρει να συνειδητοποιήσει πλήρως το μέγεθος της απώλειας. «Δεν νομίζω ότι το έχω καταλάβει ακόμα… Μισώ και μόνο που το σκέφτομαι. Ήταν οι καλύτεροί μου φίλοι», είπε.

Για τη στήριξη των οικογενειών των τριών παιδιών έχουν ήδη δημιουργηθεί ξεχωριστές καμπάνιες μέσω GoFundMe.

Μια τραγωδία που αφήνει πίσω της ερωτήματα και πόνο

Το δυστύχημα έχει συγκλονίσει την τοπική κοινότητα, φέρνοντας στο προσκήνιο — με τον πιο σκληρό τρόπο — τους κινδύνους της υπερβολικής ταχύτητας και της μη χρήσης ζώνης ασφαλείας.

Για τον Corey, όμως, το θέμα δεν είναι μόνο τα αίτια. Είναι η απώλεια δύο ανθρώπων που, όπως λέει, ήταν κομμάτι της καθημερινότητάς του και της ζωής του.

Και μέσα σε αυτή τη σιωπή που αφήνει μια τέτοια τραγωδία, μένει μόνο ένα δύσκολο ερώτημα: πώς συνεχίζεις όταν οι άνθρωποί σου δεν είναι πια εδώ;

Ο πατέρας της Ava, Aaron Olivarez, χαρακτήρισε την τραγωδία «αδιανόητη», μιλώντας με σπασμένη φωνή για μια απώλεια που, όπως είπε, ξεπερνά κάθε εφιάλτη.

Σύμφωνα με το KSTU, ο Aaron στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της ασφάλειας στο αυτοκίνητο, τονίζοντας πως όλοι οι γονείς είχαν μάθει τα παιδιά τους να φορούν ζώνη ασφαλείας. Όπως είπε, η Ava ήταν από τα παιδιά που επέμεναν πάντα να φορούν ζώνη, κάτι που κάνει την απώλειά της ακόμη πιο σκληρή για την οικογένεια.

«Αυτό είναι τελικά το σημαντικότερο που πρέπει να λέμε: να κρατάμε τα παιδιά μας ασφαλή, γιατί αρκεί μόνο ένα δευτερόλεπτο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε μία από τις πιο σπαρακτικές στιγμές των δηλώσεών του, πρόσθεσε πως όλο αυτό είναι ο χειρότερος εφιάλτης που μπορεί να ζήσει ένας γονιός.

«Η καρδιά μου έχει πραγματικά ραγίσει για τον Xander και την Ava», είπε, προσθέτοντας με πόνο πως δεν ξέρει πώς θα μπορέσει να συνεχίσει από εδώ και πέρα.

