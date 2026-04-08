Εύβοια: 80χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα σε τροχαίο με το δίκυκλο της

Μία 80χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης στην περιοχή της Γλύφας στην Εύβοια. Η σύγκρουση μεταξύ του δικύκλου που οδηγούσε και ενός αυτοκινήτου είχε τραγική κατάληξη, με την ηλικιωμένη να μην καταφέρνει να επιζήσει παρά τις προσπάθειες των διασωστών.

Σύμφωνα με το eviaonline, το δυστύχημα συνέβη για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, όταν το δίκυκλο της 80χρονης συγκρούστηκε με Ι.Χ. στη Γλύφα. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η ηλικιωμένη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της.

Οι Αρχές αναζητούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης, ενώ η τροχαία πραγματοποιεί ενδελεχή έρευνα για το περιστατικό.