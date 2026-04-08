Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 59χρονη που έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας

Τραγωδία σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα της Μ. Τετάρτης (8/4) στη Θεσσαλονίκη, όταν 59χρονη έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στο κοινό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το συμβάν έγινε λίγο πριν τις 17:00. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η γυναίκα βρέθηκε στο κενό πέφτοντας από τρίτο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Ειρήνης, στην περιοχή του Βαρδαρίου, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ για το περιστατικό ήταν άμεση. Σε δύο μόλις λεπτά μετά την κλήση στο 166, στο σημείο έσπευσαν 2 μηχανές άμεσης ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ ενώ λίγο αργότερα έφτασαν ασθενοφόρο και κινητή ιατρική μονάδα.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες ιατρού και νοσηλευτών του ΕΚΑΒ, η άτυχη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή.

