Τραγωδία στην Καισαριανή: Νεκρός 28χρονος που αγνοούνταν

Τραγωδία σημειώθηκε στην Καισαριανή το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης 8 Απριλίου καθώς ο 28χρονος Πολυχρόνης που αγνοούνταν από τις 3 Απριλίου, εντοπίστηκε νεκρός.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού» Κ. Γιαννόπουλος μιλώντας στο ΣΚΑΪ είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο στις 5 Απριλίου με πρόβλημα υγείας.

Το Χαμόγελο του Παιδιού χθες, Μεγάλη Τρίτη είχε προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του 28χρονου.

Τα αίτια του θανάτου του διερευνώνται από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές.

Διαβάστε επίσης