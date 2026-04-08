Τραγωδία στην Καισαριανή: Νεκρός 28χρονος που αγνοούνταν
Ο 28χρονος Πολυχρόνης αγνοούνταν από την περασμένη Παρασκευή 3 Απριλίου
Τραγωδία σημειώθηκε στην Καισαριανή το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης 8 Απριλίου καθώς ο 28χρονος Πολυχρόνης που αγνοούνταν από τις 3 Απριλίου, εντοπίστηκε νεκρός.
Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού» Κ. Γιαννόπουλος μιλώντας στο ΣΚΑΪ είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο στις 5 Απριλίου με πρόβλημα υγείας.
Το Χαμόγελο του Παιδιού χθες, Μεγάλη Τρίτη είχε προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του 28χρονου.
Τα αίτια του θανάτου του διερευνώνται από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές.
