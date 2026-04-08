Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ: «Να αποφύγουμε τα δώρα» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Μαδρίτη, με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, μιλώντας στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς, στάθηκε στην πίεση που ασκεί η Ράγιο Βαγιεκάνο και τόνισε ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να ανταπεξέλθει στο πρέσινγκ, αποφεύγοντας τα «δώρα», ώστε να πάρει αποτέλεσμα.

Η συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς πριν το Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ

«Μεγάλη μας χαρά που φτάσαμε εδώ. Ξεκινήσαμε την προσπάθειά μας τον Ιούλιο από νωρίς στα προκριματικά και έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Έχουμε πίσω μας μία πολύ όμορφη ποδοσφαιρική ιστορία, πρέπει να εξάρουμε και να αναγνωρίσουμε την προσπάθεια των παικτών που μας έφεραν μέχρι εδώ. Αύριο παίζουμε με μία πολύ καλή ομάδα, που παίζει ιδιαίτερο στυλ ποδοσφαίρου. Παραδοσιακή ισπανική ομάδα, αλλά δεν παίζει με τον κλασικό ισπανικό τρόπο, της αρέσει το άμεσο ποδόσφαιρο, έχει δυσκολέψει ομάδες πολύ υψηλού επιπέδου. Είμαστε σε καλή φόρμα, οι παίκτες μου είναι μαχητές και αυτό θα δείξουμε και αύριο. Ευελπιστούμε ο καλύτερος να κερδίσει, είμαστε στο 50-50. Ελπίζω αύριο να πάρουμε αυτό το 1% που θα μας δώσει προβάδισμα. Χρειάζεται ενότητα, πίστη και να μπορέσουμε να αποφύγουμε τα λάθη».



Για αυτά που πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ: «Η Βαγεκάνο έχει ξεκάθαρο τρόπο παιχνιδιού, θα προσπαθήσει να μας υποχρεώσει σε λάθη στο build-up, πιέζει πολύ και έχει μεγάλη ταχύτητα. Χαρακτηρίζετια από ταχυδυναμικούς παίκτες στα άκρα και είναι ικανή στις στημένες μπάλες. Όλοι όσοι παρακολουθούν ποδόσφαιρο γνωρίζουν ότι δεν θα είναι εύκολη αναμέτρηση. Πρέπει φάση με φάση να χτίσουμε τον δικό μας ρυθμό, αν δεχθούμε τον ρυθμό της Ράγιο τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα».

Για την εντυπωσιακή πορεία της ΑΕΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη: «Είναι ιδιαίτερα τιμητικό που είμαστε εδώ που είμαστε και στις δύο μεγάλες διοργανώσεις, στα προημιτελικά στην Ευρώπη και με προβάδισμα στο πρωτάθλημα. Κανείς δεν θα το πίστευε το καλοκαίρι, όμως τα όνειρα είναι για να γίνονται πράξη. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, πρέπει να ζήσουμε την αυριανή αναμέτρηση με συγκέντρωση και με τα στοιχεία και το αγωνιστικό πνεύμα που μας έφεραν μέχρι εδώ».



Για το αν θα υπάρχουν κοινά στοιχεία στην 11άδα με το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό: «Σίγουρα θα υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά με την 11άδα που είχαμε με τον Ολυμπιακό, όμως μιλάμε για νέες συνθήκες και νέα ατμόσφαιρα. Σαφώς μία νίκη σε ντέρμπι βοηθάει στην αυτοπεποίθηση, όμως υπήρξε και μία κατανάλωση ενέργειας και συναισθημάτων. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι απολύτως για να έχουμε θετικό αποτέλεσμα».



Για τις διαστάσεις του Βαγέκας και τον αγωνιστικό χώρο: «Ο προπονητής ξέρει καλύτερα, εργάζεται καθημερινά, παίζει κάθε εβδομάδα. Ο αγωνιστικός χώρος είναι αυτός που είναι. Αυτή είναι η μικρότερη πρόκληση της σημερινής χρονιάς. Υπάρχουν στάνταρ που ακολουθούνται. Το γήπεδο βοηθάει για την ατμόσφαιρα. Είναι πιο πιεστικό. Θα ανταποκριθούμε αντιστοίχως».



Για το μεγάλο ρόστερ και τους πολλούς παίκτες που δίνουν λύσεις: «Ζητάμε από όλους τους παίκτες της ΑΕΚ να φέρνουν με επιτυχία εις πέρας το έργο τους και να είναι πάντα έτοιμοι. Έχουμε μεγάλο ρόστερ και αρκετούς παίκτες, παρά το υψηλό επίπεδο έντασης δεν έχουμε πολλούς τραυματισμούς. Ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτό και στο μέλλον».

