Περίπλοκο χαρακτήρισε τον πρώτο προημιτελικό του Conference League με την ΑΕΚ, ο προπονητής της Ράγιο Βαγιεκάνο, Ινίγο Πέρεθ.

Βαγγέλης Πάτας

Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ: «Ο αγώνας είναι περίπλοκος» | Οι δηλώσεις του Ινίγο Πέρεθ
Σε ρυθμούς Conference League κινούνται στην ισπανική ομάδα, με τον ενθουσιασμό των οπαδών της να αποτυπώνεται και στις ουρές που σχηματίστηκαν για ένα εισιτήριο.

Λίγο πριν το πρώτο παιχνίδι για τα προημιτελικά, ο προπονητής της ισπανικής ομάδας, Ινίγο Πέρεθ, στάθηκε στις δυσκολίες της αναμέτρησης, επισημαίνοντας πως η «Ένωση» αποτελεί ένα σύνολο που λειτουργεί βάσει της φιλοσοφίας του προπονητή της.

Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της ομάδας του, τονίζοντας πως η Ράγιο Βαγιεκάνο έχει τη δυνατότητα να ξεπεράσει το εμπόδιο της ΑΕΚ και να φτάσει μέχρι την κατάκτηση του Conference League.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ινίγο Πέρεθ πριν το Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ:

Για την ΑΕΚ: «Η ισορροπία είναι ένα από τα βασικά τους χαρακτηριστικά. Αμύνονται και επιτίθενται πολύ καλά. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία θα είναι να είμαστε συμπαγείς, να διατηρήσουμε την αμυντική μας ισορροπία και να μην καταρρεύσουμε λόγω συναισθηματικών παραγόντων. Από τη στιγμή που ξεκινήσει το παιχνίδι, πρέπει να τα αφήσουμε όλα αυτά πίσω. Παρά το γεγονός ότι αμυνόμαστε καλά, θα επιδιώξουμε να σκοράρουμε μέσα από οργανωμένο παιχνίδι. Αυτό είναι απαραίτητο για να αποκτήσουμε πλεονέκτημα»

Για την κατάκτηση του Conference:«Η πίεση υπάρχει σε άλλου είδους καταστάσεις, όπως το εγχώριο πρωτάθλημα ή η αποφυγή του υποβιβασμού. Το Conference έχει επιπλέον παραμέτρους που δεν μπορούν να αγνοηθούν. Δεν πρέπει να υπάρχει άγχος, αγωνία ή πίεση, αλλά χαρά, ενθουσιασμός, και πρέπει να τα μοιραστούμε με τους φιλάθλους. Οφείλουμε να τους εμπνεύσουμε συναισθηματικά. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Ελπίζουμε να κατακτήσουμε το Conference. Είναι εφικτό. Μπορούμε να το πετύχουμε. Το αυριανό παιχνίδι είναι το πρώτο βήμα. Δεν πρέπει να κρύψουμε το μήνυμά μας και είμαστε γεμάτοι διάθεση».

Για το πώς αισθάνεται η ομάδα: «Όταν είσαι ποδοσφαιριστής, έχεις ευθύνη αλλά και ενθουσιασμό. Και τα δύο ενισχύονται ακόμη περισσότερο από τη σημασία του αυριανού αγώνα, από όλα όσα έχουμε περάσει και από το γεγονός ότι είναι αδύνατο να μη φαντάζεσαι την πρόκριση στους νοκ άουτ γύρους».

Για το αν είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι στην ιστορία τους: «Το να προσπαθούμε να το δούμε αφηρημένα είναι ουτοπικό. Μου αρέσει αυτό· είναι καλό να εμβαθύνουμε σε ό,τι συμβαίνει. Δεν πρέπει να χάσουμε την ταυτότητά μας. Δεν μου αρέσει να κάνω εικασίες, αλλά θα είναι ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια. Το γνωρίζουμε. Έχω εμμονή με τη δημιουργία αναμνήσεων. Το Conference είναι το κατάλληλο μέρος. Μακάρι να μπορούμε να πούμε ότι το κατακτήσαμε, να ταξιδέψουμε… Ο αυριανός αγώνας είναι περίπλοκος».

Για τους πιο επικίνδυνους αντιπάλους: «Αν υπάρχει ένα χαρακτηριστικό που μοιραζόμαστε με την AEK, αυτό είναι η συλλογικότητα και το πώς αποτυπώνεται η ταυτότητα του προπονητή στην ομάδα. Και οι δύο γνωρίζουμε ότι η επιτυχία μας εξαρτάται από το σύνολο».

Για τα φάουλ: «Οι στατικές φάσεις θα είναι καθοριστικές, τόσο λόγω του αντιπάλου όσο και λόγω των διαστάσεων του γηπέδου. Το να τις αντιμετωπίσουμε σωστά αμυντικά αύριο θα είναι ζωτικής σημασίας».

Για τον Ιλίας Άκομαχ: «Είναι διαθέσιμος. Εντάχθηκε στην ομάδα αυτή την εβδομάδα. Τα καλά νέα είναι ότι μπορούμε να τον απολαμβάνουμε στις προπονήσεις. Γνωρίζουμε το επίπεδό του.»

Novibet
