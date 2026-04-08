Λουτσέσκου: «Λύγισε» ο Ραζβάν για τον πατέρα του - «Λαοθάλασσα» στην Arena Nationala (βίντεο)

Σπαρακτικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στην «Arena Nationala» του Βουκουρεστίου, όπου πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να αποχαιρετήσει τον σπουδαίο Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 80 ετών.

Ο γιος του και προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, εμφανώς συγκινημένος και δακρυσμένος σε πολλές περιπτώσεις, βρέθηκε στο λαϊκό προσκύνημα για να αποχαιρετήσει τον πατέρα του, ενώ πλήθος εξέχουσων προσωπικοτήτων από τον χώρο της αθλητικής, πολιτικής και πολιτισμικής σκηνής της χώρας ακολούθησαν τη διαδικασία με σεβασμό και θλίψη.

Ανθρώπινες ουρές σχηματίστηκαν από νωρίς έξω από το Εθνικό Στάδιο Βουκουρεστίου, με τα μέλη της οικογένειας Λουτσέσκου και φίλους να παραμένουν στο πλευρό της σορού καθ’ όλη τη διάρκεια του λαϊκού προσκυνήματος, που θα συνεχιστεί και τη Μεγάλη Πέμπτη (09/04).

Η τελετή αποχαιρετισμού ξεκίνησε με αγρυπνία εντός του γηπέδου, ενώ η κηδεία θα πραγματοποιηθεί τη Μεγάλη Παρασκευή (10/04) σε στενό οικογενειακό κύκλο. Πριν από την ταφή θα αποδοθούν στρατιωτικές τιμές, ως ένδειξη τιμής και αναγνώρισης της προσφοράς του στον χώρο του ποδοσφαίρου.

