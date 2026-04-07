Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για Λουτσέσκου: «Ολόκληρες γενιές Ρουμάνων μεγάλωσαν με την εικόνα του»

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Βουκουρεστίου, στο οποίο νοσηλεύτηκε όλο αυτό το διάστημα ο Μιρτσέα Λουτσέσκου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία έκανε γνωστό τον θάνατό του.

«Ολόκληρες γενιές Ρουμάνων μεγάλωσαν με την εικόνα του στις καρδιές τους, ως εθνικό σύμβολο», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σήμερα, Τρίτη 7 Απριλίου 2026, περίπου στις 20:30, διαπιστώθηκε ο θάνατος του ΜΙΡΤΣΕΑ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ. Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου υπήρξε ένας από τους πλέον καταξιωμένους προπονητές και ποδοσφαιριστές του ρουμανικού ποδοσφαίρου, καθώς και ο πρώτος που οδήγησε την εθνική ομάδα της Ρουμανίας σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το 1984.

Ολόκληρες γενιές Ρουμάνων μεγάλωσαν με την εικόνα του στις καρδιές τους, ως εθνικό σύμβολο. Είθε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του!».

