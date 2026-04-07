Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου

Θλίψη προκάλεσε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ο θάνατος του Μιρτσέα Λουτσέσκου, του εμβληματικού Ρουμάνου προπονητή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

Ο έμπειρος τεχνικός και πατέρας του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, έδωσε μάχη τις τελευταίες ημέρες, αλλά, παρά τη μεγάλη προσπάθεια των γιατρών, έχασε τη μάχη.

Ο Ρουμάνος προπονητής είχε τεθεί σε τεχνητό κώμα από τα ξημερώματα της Κυριακής, ωστόσο το βράδυ της Τρίτης κατέληξε σε ηλικία 80 ετών, μην μπορώντας να ξεπεράσει τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο που υπέστη κατά τη διάρκεια προπόνησης της εθνικής Ρουμανίας. Αρχικά νοσηλεύτηκε και η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε βελτίωση, γεγονός που οδήγησε και στην επισημοποίηση της αποχώρησης του από την τεχνική ηγεσία της εθνικής Ρουμανίας. Τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο, χρειάστηκε εκ νέου εισαγωγή στο νοσοκομείο, καταλήγοντας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η υγεία του επιδεινώθηκε ραγδαία έπειτα από νέο έμφραγμα, με αποτέλεσμα να τεθεί σε τεχνητό κώμα τα ξημερώματα της Κυριακής. Τελικά, το βράδυ της Τρίτης άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο Ρουμάνος θρύλος του ποδοσφαίρου και πατέρας του Ραζβάν Λουτσέσκου, προπονητή του ΠΑΟΚ, είχε υποστεί πολλαπλά ισχαιμικά επεισόδια, καθώς και πνευμονική θρομβοεμβολή. Η κατάστασή του χαρακτηριζόταν ιδιαίτερα κρίσιμη, με τους γιατρούς να αποφασίζουν τελικά να μην προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση.

Η ανακοίνωση Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Βουκουρεστίου

«Σήμερα, Τρίτη 7 Απριλίου 2026, περίπου στις 20:30, διαπιστώθηκε ο θάνατος του ΜΙΡΤΣΕΑ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ. Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου υπήρξε ένας από τους πλέον καταξιωμένους προπονητές και ποδοσφαιριστές του ρουμανικού ποδοσφαίρου, καθώς και ο πρώτος που οδήγησε την εθνική ομάδα της Ρουμανίας σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το 1984.

Ολόκληρες γενιές Ρουμάνων μεγάλωσαν με την εικόνα του στις καρδιές τους, ως εθνικό σύμβολο. Είθε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του!».

