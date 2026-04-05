Μιρτσέα Λουτσέσκου: Επιδεινώθηκε η κατάστασή του - Στη ΜΕΘ ο πατέρας του προπονητή του ΠΑΟΚ

Ανησυχία προκαλούν τα τελευταία νέα από τη Ρουμανία για την κατάσταση της υγείας του Μιρτσέα Λουτσέσκου. Ο 80χρονος Ρουμάνος τεχνικός παρουσίασε επιδείνωση μέσα στη νύχτα και μεταφέρθηκε στην εντατική, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, ο έμπειρος προπονητής εμφάνισε εκ νέου έντονες αρρυθμίες, οι οποίες δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν άμεσα, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η στενή παρακολούθησή του σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Υπενθυμίζεται πως τις τελευταίες ημέρες η κατάσταση της υγείας του είχε ήδη επιβαρυνθεί σημαντικά. Μόλις πριν από μία εβδομάδα είχε υποστεί λιποθυμικό επεισόδιο, ενώ την Τρίτη υποβλήθηκε σε επέμβαση για την τοποθέτηση απινιδωτή.

Την Παρασκευή ακολούθησε έμφραγμα, με τους γιατρούς να προχωρούν σε τρεις προσπάθειες ανάνηψης προκειμένου να τον κρατήσουν στη ζωή, πριν τελικά προχωρήσουν στην τοποθέτηση πέντε στεντ.

Αναλυτικά, στο ιατρικό ανακοινωθέν αναφέρεται:

«Στη διάρκεια της νύχτας, ο ασθενής παρουσίασε ξανά σημαντικές καρδιακές αρρυθμίες, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν άμεσα από την ομάδα εφημερεύοντων γιατρών στο καρδιολογικό τμήμα.

Το βράδυ της Κυριακής, οι αρρυθμίες επιδεινώθηκαν και ο ασθενής δεν ανταποκρινόταν πλέον στη θεραπεία. Η κατάσταση του ασθενούς επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί η μεταφορά του στη Μονάδα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν νέες εξελίξεις. Θα επανέλθουμε δημόσια εάν η κατάσταση το απαιτήσει.

Απευθύνουμε έκκληση σε όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα και την αξιοπρέπεια κάθε ασθενούς που εισάγεται στο νοσοκομείο μας».

