Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα play offs της Super League και Ευρώπη
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (05/04).
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πλούσιο είναι το… μενού της ημέρας. Εκκίνηση θα δοθεί στα play offs της Super League, τόσο στη «μάχη» του τίτλου, όσο και σ’ αυτήν του ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Στις 17:00 ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Άρη και ο Βόλος τον ΟΦΗ. Το ματς στο «Λ. Κατσώνης» θα μεταδοθεί από το Novasports 2HD, ενώ αυτό του Πανθεσσαλικού από το Cosmote Sport 1HD.
Λίγες ώρες αργότερα, στις 19:00 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό με τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports Prime, ενώ στις 21:00 ο Ολυμπιακός θα παίξει απέναντι στην ΑΕΚ με μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
- 13:00 COSMOTE SPORT 4 HD Πετκίμ – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League
- 13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – ΑΟ Μυκόνου Stoiximan GBL
- 14:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μαριάνο Ναβόνε – Ντάνιελ Μέριδα Βουκουρέστι
- 14:30 Novasports Start Ανόβερο – Έλβερσμπεργκ Bundesliga 2
- 15:00 Novasports 1HD Χετάφε – Μπιλμπάο La Liga
- 15:00 Mega News Νέστος Χρυσούπολης – Καμπανιακός Super League 2
- 15:30 Novasports Prime Φόλενταμ – Φέγενορντ Eredivisie
- 15:30 Novasports 2HD Φόλενταμ – Φέγενορντ Eredivisie
- 16:00 COSMOTE SPORT 5 HD Λίβινγκστον – Χαρτς Scottish Premiership
- 16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Μίλων Volley League Ανδρών
- 16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κρεμονέζε – Μπολόνια Serie A
- 16:30 Novasports 3HD Ουνιόν Βερολίνου – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga
- 17:00 COSMOTE SPORT 9 HD ΑΠΟΕΛ – Άρης Λεμεσού Cyprus League
- 17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μάρκο Τρουνγκελίτι – Ραφαέλ Χόδαρ Μαρακές
- 17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Βόλος ΝΠΣ – ΟΦΗ Stoiximan Super League
- 17:00 Novasports 2HD Λεβαδειακός – Άρης Stoiximan Super League
- 17:15 Novasports 1HD Βαλένθια – Θέλτα La Liga
- 18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αρμάνι Μιλάνο – Ρέτζιο Εμίλια Lega Basket Serie A
- 18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ανδόρα ACB Liga Endesa
- 18:30 Novasports 5HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Κολωνία Bundesliga
- 18:30 COSMOTE SPORT 5 HD Νταντί – Σέλτικ Scottish Premiership
- 18:30 COSMOTE SPORT 3 HD Γουέστ Χαμ – Λιντς Emirates FA Cup
- 18:30 Novasports 2HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Κολωνία Bundesliga
- 19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Πίζα – Τορίνο Serie A
- 19:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Stoiximan Super League
- 19:30 Novasports 4HD Λας Πάλμας – Ουέσκα B’ Iσπανίας
- 19:30 Novasports 1HD Οβιέδο – Σεβίλλη La Liga
- 20:00 Novasports Start WTA 250 2026Μπογκοτά
- 21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Έτιφακ – Αλ Καντσία Roshn Saudi League
- 21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – ΑΕΚ Super League
- 21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Α. Ο. Θήρας Κύπελλο Βόλεϊ Γυναικών
- 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Ρόμα Serie A
- 22:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Τσάρλεστον
- 22:00 Novasports 1HD Αλαβές – Οσασούνα La Liga
- 22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μπόστον Σέλτικς – Τορόντο Ράπτορς NBA
- 22:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Χιούστον (Τελικός)
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
