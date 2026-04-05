Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα play offs της Super League και Ευρώπη

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (05/04).

Επιμέλεια - Γιώργος Κυριακόπουλος

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
Ντέρμπι στην Τούμπα
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πλούσιο είναι το… μενού της ημέρας. Εκκίνηση θα δοθεί στα play offs της Super League, τόσο στη «μάχη» του τίτλου, όσο και σ’ αυτήν του ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Στις 17:00 ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Άρη και ο Βόλος τον ΟΦΗ. Το ματς στο «Λ. Κατσώνης» θα μεταδοθεί από το Novasports 2HD, ενώ αυτό του Πανθεσσαλικού από το Cosmote Sport 1HD.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 19:00 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό με τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports Prime, ενώ στις 21:00 ο Ολυμπιακός θα παίξει απέναντι στην ΑΕΚ με μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

  • 13:00 COSMOTE SPORT 4 HD Πετκίμ – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League
  • 13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – ΑΟ Μυκόνου Stoiximan GBL
  • 14:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μαριάνο Ναβόνε – Ντάνιελ Μέριδα Βουκουρέστι
  • 14:30 Novasports Start Ανόβερο – Έλβερσμπεργκ Bundesliga 2
  • 15:00 Novasports 1HD Χετάφε – Μπιλμπάο La Liga
  • 15:00 Mega News Νέστος Χρυσούπολης – Καμπανιακός Super League 2
  • 15:30 Novasports Prime Φόλενταμ – Φέγενορντ Eredivisie
  • 15:30 Novasports 2HD Φόλενταμ – Φέγενορντ Eredivisie
  • 16:00 COSMOTE SPORT 5 HD Λίβινγκστον – Χαρτς Scottish Premiership
  • 16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Μίλων Volley League Ανδρών
  • 16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κρεμονέζε – Μπολόνια Serie A
  • 16:30 Novasports 3HD Ουνιόν Βερολίνου – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga
  • 17:00 COSMOTE SPORT 9 HD ΑΠΟΕΛ – Άρης Λεμεσού Cyprus League
  • 17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μάρκο Τρουνγκελίτι – Ραφαέλ Χόδαρ Μαρακές
  • 17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Βόλος ΝΠΣ – ΟΦΗ Stoiximan Super League
  • 17:00 Novasports 2HD Λεβαδειακός – Άρης Stoiximan Super League
  • 17:15 Novasports 1HD Βαλένθια – Θέλτα La Liga
  • 18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αρμάνι Μιλάνο – Ρέτζιο Εμίλια Lega Basket Serie A
  • 18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ανδόρα ACB Liga Endesa
  • 18:30 Novasports 5HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Κολωνία Bundesliga
  • 18:30 COSMOTE SPORT 5 HD Νταντί – Σέλτικ Scottish Premiership
  • 18:30 COSMOTE SPORT 3 HD Γουέστ Χαμ – Λιντς Emirates FA Cup
  • 18:30 Novasports 2HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Κολωνία Bundesliga
  • 19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Πίζα – Τορίνο Serie A
  • 19:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Stoiximan Super League
  • 19:30 Novasports 4HD Λας Πάλμας – Ουέσκα B’ Iσπανίας
  • 19:30 Novasports 1HD Οβιέδο – Σεβίλλη La Liga
  • 20:00 Novasports Start WTA 250 2026Μπογκοτά
  • 21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Έτιφακ – Αλ Καντσία Roshn Saudi League
  • 21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – ΑΕΚ Super League
  • 21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Α. Ο. Θήρας Κύπελλο Βόλεϊ Γυναικών
  • 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Ρόμα Serie A
  • 22:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Τσάρλεστον
  • 22:00 Novasports 1HD Αλαβές – Οσασούνα La Liga
  • 22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μπόστον Σέλτικς – Τορόντο Ράπτορς NBA
  • 22:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Χιούστον (Τελικός)

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
Novibet
