Παναιτωλικός – Ατρόμητος 1-1: Πήρε βαθμό στα «χασομέρια» η ομάδα του Περιστερίου

Το γκολ του Γιουμπιτάνα στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, έδωσε την ιστορία στο «αστέρι» κόντρα στους Αγρινιώτες που είχαν προηγηθεί με τον Ματσάν– Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Newsbomb

Παναιτωλικός – Ατρόμητος 1-1: Πήρε βαθμό στα «χασομέρια» η ομάδα του Περιστερίου
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η 1η αγωνιστική των play out, στο ματς του Αγρινίου. Ο Παναιτωλικός με τον Ατρόμητο ήρθαν ισόπαλοι 1-1, αποτέλεσμα που κάνει τους φιλοξενούμενους να χαμογελούν. Καθώς έχουν απόσταση 10 βαθμών από την επικίνδυνη ζώνη, αλλά κυρίως γιατί ισοφάρισαν στο 5ο λεπτό του έξτρα χρόνου.

Ο Γιουμπιτάνα στην τελευταία φάση του αγώνα ουσιαστικά, ισοφάρισε το τέρμα του Μάτσαν που είχε δώσει από νωρίς προβάδισμα στους γηπεδούχους. Με αποτέλεσμα να «αποδράσει» με βαθμό ο Ατρόμητος. Ανεβαίνοντας στους 30 και στο +10 από την επικίνδυνη ζώνη. Η ομάδα του Αγρινίου έχει πλέον 27 και απέχει 7 από τις τελευταίες θέσεις.

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου ήταν ανώτερη στο πρώτο μέρος και προηγήθηκε με εξαιρετική ατομική ενέργεια του Μάτσαν (16’). Αλλαγή σκηνικού στο δεύτερο μέρος, με τους Περιστεριώτες να σώζουν εν τέλει το βαθμό.

Η κεφαλιά του Γιουσούφ Μπάτζι (6’) πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι της εστίας του Λούκα Γκουγκεσασβίλι ενώ οι υπέροχες ατομικές ενέργειες των Χάρη Μαυρία (11’) και Γιουμπιτάνα (14’) δεν είχαν ευτυχή κατάληξη.

Ο Παναιτωλικός πήρε προβάδισμα στη φάση του 16ου λεπτού. Από λάθος συνεννόηση στην άμυνα των φιλοξενούμενων, ο Ματσάν έγινε κάτοχος της μπάλας, έκανε διαδοχικές προσποιήσεις για να ανοίξει το σκορ.

Ο Φάρλεϊ Ρόσα (19’) με φάουλ πλησίασε να διπλασιάσει τα γκολ των γηπεδούχων, καθώς η μπάλα πέρασε δίπλα από τη συμβολή των δοκών.

Ο Γκουγκεσασβίλι είχε και τη βοήθεια του αριστερού δοκαριού, στο υπέροχο φάουλ του Ανδρέα Μπουχαλάκη στο 35’.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν σαν… αφιονισμένοι στο δεύτερο μέρος, με τον Χρήστο Σιέλη να προλαβαίνει την τελευταία στιγμή τον Γιουμπιτάνα (49’), τον Λαζάρ Κόγιτς να διώχνει με το κεφάλι την μπάλα πριν αυτή περάσει τη γραμμή του τέρματος στην κεφαλιά του Μανσούρ (51’) και το δυνατό σουτ του Μακανά Μπάκου (53’) να περνάει δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Γεβγένι Κουτσερένκο.

Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 81’ για να απειλήσει εκ νέου η ομάδα του Κέρκεζ, αλλά η προβολή του Παναγιώτη Τσαντίλα μετά το παράλληλο γύρισμα του Γιουμπιτάνα δε βρήκε στόχο.

Στην τελευταία φάση του αγώνα, όμως, ο Κουτσερένκο αλλά και οι αμυνόμενοι δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι. Από εκτέλεση κόρνερ, με τον Γκουγκεσασβίλι να έχει προωθηθεί κι εκείνος, η μπάλα έφτασε στον Γιουμπιτάνα, ο οποίος με συρτό σουτ ισοφάρισε στο τελικό 1-1.

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Κίτρινες: Σιέλης, Κόγιτς – Μανσούρ, Ούρονεν.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (84’ Μλάντεν), Κόγιτς, Σιέλης, Αποστολόπουλος, Μπουχαλάκης, Εστέμπαν (63’ Σατσιάς), Ματσάν (84’ Νικολάου), Ρόσα (63’ Λομπάτο), Άλεξιτς, Μπάτζι (75’ Αγκίρε).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας (83’ Φαν Βέερτ, Καραμάνης (46’ Ουκάκι), Μίχορλ, Γιουμπιτάνα, Μουντές (67’ Πνευμονίδης), Ούρονεν, Μπάκου (77’ Τσιλούλης), Μανσούρ, Τζοβάρας (46’ Τσαντίλας).

SUPER LEAGUE – PLAY OUT 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Κηφισιά – Πανσερραϊκός 1-2

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ 3-1

Παναιτωλικός - Ατρόμητος 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Ατρόμητος 30
  2. Παναιτωλικός 27
  3. Κηφισιά 27
  4. ΑΕΛ 23
  5. Πανσερραϊκός 20
  6. Asteras AKTOR 20
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στην Ισπανία για την πιο κρίσιμη φετινή εβδομάδα της EuroLeague

06:34ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εικόνες από το σημείο που κατέρρευσε το παλαιό σπίτι στο κέντρο της Χαλκίδας

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Δευτέρα: Ποιος ήταν ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Με αίθριο καιρό η Μεγάλη Δευτέρα – Πάσχα με… ομπρέλες δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Σας πήρε η Τροχαία το δίπλωμα οδήγησης; Πώς μπορείτε να κινηθείτε νομικά

05:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Δευτέρα - Του Ιωσήφ του Παγκάλου: Ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών

05:54ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ – Σε εξέλιξη διαρπαγματεύσεις

05:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 135.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 9 Απριλίου

05:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία υποστηρίζει πως κατέρριψε 148 drones της Ουκρανίας μέσα σε 3 ώρες

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Τιμές πετρελαίου: Πάνω από τα 110 δολάρια το Brent – Νέες πιέσεις στις αγορές ενέργειας

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια» για ΗΠΑ και Ισραήλ

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων στα κεντρικά της χώρας

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Μετανάστης ύποπτος για εκρηκτικά που βρέθηκαν κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου

01:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για πλήγματα σε υποδομές: «Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό» – Απειλεί ότι το Ιράν «θα εξαφανιστεί»

00:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
06:14ΕΛΛΑΔΑ

Σας πήρε η Τροχαία το δίπλωμα οδήγησης; Πώς μπορείτε να κινηθείτε νομικά

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 3,7 εκατ. ευρώ

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κετίκογλου: Στο σκαμνί δύο αξιωματικοί για τον θάνατο του 21χρονου καταδρομέα

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

05:54ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ – Σε εξέλιξη διαρπαγματεύσεις

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο

17:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τι ώρα ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για αιτήσεις

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Θα εγκατασταθεί πλατφόρμα που θα κινείται στον ρυθμό των Ρίχτερ

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Με αίθριο καιρό η Μεγάλη Δευτέρα – Πάσχα με… ομπρέλες δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία

06:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανικός αντικυκλώνας φέρνει την άνοιξη - Η σύγκρουση με τις ψυχρές μάζες

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Νομίζαμε ότι ήταν παγίδα» - Ο Τραμπ αποκαλύπτει το παρασκήνιο της διάσωσης στο Ιράν

19:29LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο

23:08LIFESTYLE

Αντζελίνα Τζολί: Γιατί η εμφάνισή της πυροδότησε ακραίες θεωρίες συνωμοσίας

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό για κακοποίηση ηλικιωμένων – Την «έκαψε» κρυφή κάμερα

17:58LIFESTYLE

Ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» που δεν ξέρουμε: 6+1 άγνωστες λεπτομέρειες της επιτυχημένης σειράς

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Βρέθηκαν οι οκτώ περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

05:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Δευτέρα - Του Ιωσήφ του Παγκάλου: Ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών

17:28ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ