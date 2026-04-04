Παναιτωλικός – Ατρόμητος 1-1: Πήρε βαθμό στα «χασομέρια» η ομάδα του Περιστερίου

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η 1η αγωνιστική των play out, στο ματς του Αγρινίου. Ο Παναιτωλικός με τον Ατρόμητο ήρθαν ισόπαλοι 1-1, αποτέλεσμα που κάνει τους φιλοξενούμενους να χαμογελούν. Καθώς έχουν απόσταση 10 βαθμών από την επικίνδυνη ζώνη, αλλά κυρίως γιατί ισοφάρισαν στο 5ο λεπτό του έξτρα χρόνου.

Ο Γιουμπιτάνα στην τελευταία φάση του αγώνα ουσιαστικά, ισοφάρισε το τέρμα του Μάτσαν που είχε δώσει από νωρίς προβάδισμα στους γηπεδούχους. Με αποτέλεσμα να «αποδράσει» με βαθμό ο Ατρόμητος. Ανεβαίνοντας στους 30 και στο +10 από την επικίνδυνη ζώνη. Η ομάδα του Αγρινίου έχει πλέον 27 και απέχει 7 από τις τελευταίες θέσεις.

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου ήταν ανώτερη στο πρώτο μέρος και προηγήθηκε με εξαιρετική ατομική ενέργεια του Μάτσαν (16’). Αλλαγή σκηνικού στο δεύτερο μέρος, με τους Περιστεριώτες να σώζουν εν τέλει το βαθμό.

Η κεφαλιά του Γιουσούφ Μπάτζι (6’) πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι της εστίας του Λούκα Γκουγκεσασβίλι ενώ οι υπέροχες ατομικές ενέργειες των Χάρη Μαυρία (11’) και Γιουμπιτάνα (14’) δεν είχαν ευτυχή κατάληξη.

Ο Παναιτωλικός πήρε προβάδισμα στη φάση του 16ου λεπτού. Από λάθος συνεννόηση στην άμυνα των φιλοξενούμενων, ο Ματσάν έγινε κάτοχος της μπάλας, έκανε διαδοχικές προσποιήσεις για να ανοίξει το σκορ.

Ο Φάρλεϊ Ρόσα (19’) με φάουλ πλησίασε να διπλασιάσει τα γκολ των γηπεδούχων, καθώς η μπάλα πέρασε δίπλα από τη συμβολή των δοκών.

Ο Γκουγκεσασβίλι είχε και τη βοήθεια του αριστερού δοκαριού, στο υπέροχο φάουλ του Ανδρέα Μπουχαλάκη στο 35’.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν σαν… αφιονισμένοι στο δεύτερο μέρος, με τον Χρήστο Σιέλη να προλαβαίνει την τελευταία στιγμή τον Γιουμπιτάνα (49’), τον Λαζάρ Κόγιτς να διώχνει με το κεφάλι την μπάλα πριν αυτή περάσει τη γραμμή του τέρματος στην κεφαλιά του Μανσούρ (51’) και το δυνατό σουτ του Μακανά Μπάκου (53’) να περνάει δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Γεβγένι Κουτσερένκο.

Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 81’ για να απειλήσει εκ νέου η ομάδα του Κέρκεζ, αλλά η προβολή του Παναγιώτη Τσαντίλα μετά το παράλληλο γύρισμα του Γιουμπιτάνα δε βρήκε στόχο.

Στην τελευταία φάση του αγώνα, όμως, ο Κουτσερένκο αλλά και οι αμυνόμενοι δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι. Από εκτέλεση κόρνερ, με τον Γκουγκεσασβίλι να έχει προωθηθεί κι εκείνος, η μπάλα έφτασε στον Γιουμπιτάνα, ο οποίος με συρτό σουτ ισοφάρισε στο τελικό 1-1.

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Κίτρινες: Σιέλης, Κόγιτς – Μανσούρ, Ούρονεν.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (84’ Μλάντεν), Κόγιτς, Σιέλης, Αποστολόπουλος, Μπουχαλάκης, Εστέμπαν (63’ Σατσιάς), Ματσάν (84’ Νικολάου), Ρόσα (63’ Λομπάτο), Άλεξιτς, Μπάτζι (75’ Αγκίρε).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας (83’ Φαν Βέερτ, Καραμάνης (46’ Ουκάκι), Μίχορλ, Γιουμπιτάνα, Μουντές (67’ Πνευμονίδης), Ούρονεν, Μπάκου (77’ Τσιλούλης), Μανσούρ, Τζοβάρας (46’ Τσαντίλας).

SUPER LEAGUE – PLAY OUT 1 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Κηφισιά – Πανσερραϊκός 1-2

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ 3-1

Παναιτωλικός - Ατρόμητος 1-1

