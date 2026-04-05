Super League: Αρχίζουν τα playoffs, κρίνεται ο τίτλος και η Ευρώπη – Τα ντέρμπι της πρεμιέρας

Ολυμπιακός – ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός «μάχονται» στην πρεμιέρα των αγώνων κατάταξης, με το Λεβαδειακός – Άρης να ξεχωρίζει στα παιχνίδια για τις θέσεις 5-8.

Η αναμονή τελείωσε. Τα playoffs ανοίγουν την… αυλαία τους. Με την 1η αγωνιστική για τις θέσεις 1-4 και 5-8. Εκεί όπου θα κριθεί ο τίτλος και το πιθανό ευρωπαϊκό εισιτήριο (αν ο ΠΑΟΚ κατακτήσει το Κύπελλο κόντρα στον ΟΦΗ).

Τα μεγάλα ντέρμπι θα είναι ασταμάτητα και φυσικά το ίδιο θα συμβεί και απόψε. Στην Τούμπα ο αποφασισμένος ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό. Ο «Δικέφαλος» θέλει πάση θυσία τους τρεις βαθμούς, κόντρα στους «Πράσινους» που κυνηγούν την καλύτερη δυνατή εικόνα και γιατί όχι βελτίωση της θέσης τους.

Στο Φάληρο ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει την πρωτοπόρο ΑΕΚ. Ντέρμπι αποδείξεων και για τους δύο. Οι Πειραιώτες θέλουν να βάλουν τέλος στο αρνητικό σερί που έχουν στα μεγάλα ματς τους τελευταίους μήνες. Ενώ η Ένωση θέλει να κάνει… δήλωση και φυσικά να διατηρηθεί και να αυξήσει τη διαφορά της στην κορυφή.

Για τις θέσεις 5-8, πολλά θα κριθούν από το ματς της Λιβαδειάς. Ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Άρη, με την απόσταση των δύο ομάδων να είναι 6 βαθμοί. Οι Θεσσαλονικείς θέλουν οπωσδήποτε τη νίκη για να βάλουν… φωτιά στη διαδικασία, τη στιγμή που οι γηπεδούχοι αναζητούν ένα αποτέλεσμα που θα τους καθιστά ως το μεγάλο φαβορί για πιθανό ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Στο Πανθεσσαλικό, Βόλος και ΟΦΗ που ισοβαθμούν στο -5 από τον Λεβαδειακό, περιμένουν την ευκαιρία τους να πλησιάσουν την 5η θέση με δικό τους επιτυχημένο αποτέλεσμα.

SUPER LEAGUE – PLAYOFFS

ΘΕΣΕΙΣ 1-4

  • 19:00 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Novasports Prime
  • 21:00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ Cosmote Sport 1

ΘΕΣΕΙΣ 5-8

  • 17:00 Βόλος – ΟΦΗ Cosmote Sport 1
  • 17:00 Λεβαδειακός – Άρης Novasports 2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΣΕΙΣ 1-4

1. Α.Ε.Κ. 60

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 58

3. Π.Α.Ο.Κ. 57

4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 49

ΘΕΣΕΙΣ 5-8

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 21

6. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 16

7. Ο.Φ.Η. 16

8. ΑΡΗΣ 15

