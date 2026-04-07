Μιρτσέα Λουτσέσκου: Αγωνία για τον σπουδαίο προπονητή – Πολλαπλά εγκεφαλικά και πνευμονική εμβολή

Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο προπονητής της εθνικής Ρουμανίας, Μίρτσεα Λουτσέσκου, ο οποίος νοσηλεύεται για περισσότερο από μία εβδομάδα σε νοσοκομείο του Βουκουρεστίου.

Ο Λουτσέσκου υπεβλήθη την Τρίτη σε σύνθετη αξονική τομογραφία, η οποία ανέδειξε πολλαπλά σημάδια ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου, καθώς και επεισόδια πνευμονικής εμβολής, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Επειγόντων του Βουκουρεστίου.

Οι θεράποντες ιατροί έχουν εξετάσει διεξοδικά την κατάσταση της υγρίας του και έχουν ενημερώσει την οικογένειά του, βάσει της επίσημης ενημέρωσης.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, πατέρας του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν, θα παραμείνει υπό στενή παρακολούθηση από διεπιστημονική ιατρική ομάδα του νοσοκομείου.

Αμφότερες οι παθήσεις θεωρούνται ιδιαίτερα σοβαρές. Το εγκεφαλικό επεισόδιο εκδηλώνεται όταν η αιμάτωση σε τμήμα του εγκεφάλου διακόπτεται ή μειώνεται, με αποτέλεσμα ο εγκεφαλικός ιστός να μην λαμβάνει οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα εγκεφαλικά κύτταρα αρχίζουν να νεκρώνουν μέσα σε μερικά λεπτά, γεγονός που καθιστά απολύτως κρίσιμη την άμεση ιατρική παρέμβαση.

Η πνευμονική εμβολή, γνωστή και ως πνευμονική θρομβοεμβολή, αποτελεί σοβαρή επιπλοκή της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης. Πρόκειται για κατάσταση κατά την οποία σχηματίζεται θρόμβος αίματος σε βαθιά φλέβα, ο οποίος μπορεί να μετακινηθεί προς τους πνεύμονες, φράσσοντας αρτηρία και διακόπτοντας τη φυσιολογική ροή του αίματος.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη οξυγόνωση, την πρόκληση οξείας ισχαιμίας στον πνευμονικό ιστό και σε βαριές περιπτώσεις, οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια που μπορεί να αποβεί μοιραία, χωρίς άμεση θεραπεία.

