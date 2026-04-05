ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός: Έφυγε απευθείας για το αεροδρόμιο ο Ραζβάν Λουτσέσκου και δεν έκανε δηλώσεις

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν παραχώρησε δηλώσεις μετά το φινάλε του αγώνα ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός, καθώς έφυγε απευθείας από την Τούμπα για το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να επισκεφθεί τον πατέρα του, Μιρτσέα στο Βουκουρέστι, όπου βρίσκεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο βοηθός του, Τζιανπάολο Καστορίνα, ήταν αυτός που μίλησε στην κάμερα της NOVA, αναφέροντας:

«Όλοι μας είμαστε κοντά στον προπονητή και στον πατέρα του. Ήταν ένα τυπικό παιχνίδι και δύσκολο στα πλέι οφ. Αντιμετωπίσαμε μία ομάδα που ξέρουμε ακριβώς τον τρόπο παιχνιδιού της και τι παίκτες έχουν. Ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, είχαμε μία ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο για να σκοράρουμε δεν τα καταφέραμε».

Για το αν «ακύρωσε» η μία ομάδα το ματς της άλλης: «Όχι δεν έγινε αυτό. Προσπαθήσαμε να παίξουμε ένα ματς μετά από δύο βδομάδες, στην αρχή ήταν δύσκολο. Προσπαθήσαμε να παίξουμε το παιχνίδι μας, όπως κάνουμε συνήθως. Είχαμε καλύτερες επιλογές στο δεύτερο ημίχρονο, όμως ο Παναθηναϊκός στάθηκε καλά στον αγώνα».

Για το αν το δεύτερο ημίχρονο στο τέλος, ο ΠΑΟΚ δεν είχε το καθαρό μυαλό: «Η αιτία είναι ότι είχαμε κάποιες όχι τόσο καθαρές ευκαιρίες μέσα στην περιοχή, γιατί «γέμισε» ο Παναθηναϊκός το κέντρο και εμείς προσπαθήσαμε να σεντράρουμε παραπάνω. Η προσπάθεια μας ήταν καλή, ακόμα και αν δεν βρήκαμε το σωστό τρόπο για να σκοράρουμε».