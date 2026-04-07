ΠΑΟΚ: Το αντίο στον Μιρτσέα Λουτσέσκου – «Ένας σπουδαίος άνθρωπος και θρυλικός προπονητής»

Το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την απώλεια του σπουδαίου Ρουμάνου τεχνικού και πατέρα του Ραζβάν Λουτσέσκου, Μιρτσέα.

Τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια του Μιρτσέα Λουτσέσκου εξέφρασε ο ΠΑΟΚ, μετά την απώλεια του εμβληματικού Ρουμάνου προπονητή, ο οποίος άφησε το δικό του ισχυρό αποτύπωμα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα δύσκολη ημέρα για τον οργανισμό του «Δικεφάλου», καθώς ο πατέρας του Ραζβάν Λουτσέσκου έφυγε από τη ζωή σε νοσοκομείο του Βουκουρεστίου.

Οι Θεσσαλονικείς απέστειλαν μήνυμα συμπαράστασης προς την οικογένεια, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο που σημάδεψε με την παρουσία και την πορεία του το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«Ένας θρυλικός προπονητής. Ένας σπουδαίος άνθρωπος.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Μιρτσέα Λουτσέσκου. Έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ενέπνευσε γενιές με το ήθος, τη γνώση και την προσωπικότητά του.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, στεκόμαστε στο πλευρό του Ράζβαν και της οικογένειάς του, εκφράζοντας τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του.

Καλό ταξίδι…»

