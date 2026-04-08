Μιρτσέα Λουτσέσκου: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του στην Arena Nationala - Δείτε live εικόνα

Σε ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα, η σορός του Μίρτσεα Λουτσέσκου μεταφέρθηκε στην «Arena Nationala», όπου τίθεται σε λαϊκό προσκύνημα, δίνοντας τη δυνατότητα σε φίλους και θαυμαστές του να πουν το τελευταίο «αντίο».

Ο εμβληματικός προπονητής έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης (07/04), σε ηλικία 80 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Στο μεγαλύτερο στάδιο της χώρας συγκεντρώθηκαν συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου για να τιμήσουν τη μνήμη του. Εκεί φυσικά βρίσκεται κι ο γιος του, Ραζβάν Λουτσέσκου, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

Η τελετή αποχαιρετισμού ξεκίνησε με αγρυπνία εντός του γηπέδου, ενώ το λαϊκό προσκύνημα θα συνεχιστεί και την επόμενη ημέρα. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (09/04) σε στενό οικογενειακό κύκλο, με την απόδοση στρατιωτικών τιμών πριν την ταφή, ως ένδειξη τιμής για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο.

Διαβάστε επίσης