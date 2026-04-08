Μιρτσέα Λουτσέσκου: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του στην Arena Nationala - Δείτε live εικόνα

Μιρτσέα Λουτσέσκου: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του στην Arena Nationala

Πλήθος κόσμου αποχαιρετά τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

Βαγγέλης Πάτας

Μιρτσέα Λουτσέσκου
Σε ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα, η σορός του Μίρτσεα Λουτσέσκου μεταφέρθηκε στην «Arena Nationala», όπου τίθεται σε λαϊκό προσκύνημα, δίνοντας τη δυνατότητα σε φίλους και θαυμαστές του να πουν το τελευταίο «αντίο».

Ο εμβληματικός προπονητής έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης (07/04), σε ηλικία 80 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Στο μεγαλύτερο στάδιο της χώρας συγκεντρώθηκαν συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου για να τιμήσουν τη μνήμη του. Εκεί φυσικά βρίσκεται κι ο γιος του, Ραζβάν Λουτσέσκου, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

Η τελετή αποχαιρετισμού ξεκίνησε με αγρυπνία εντός του γηπέδου, ενώ το λαϊκό προσκύνημα θα συνεχιστεί και την επόμενη ημέρα. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (09/04) σε στενό οικογενειακό κύκλο, με την απόδοση στρατιωτικών τιμών πριν την ταφή, ως ένδειξη τιμής για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο.

Διαβάστε επίσης

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου Μαουντμπάτεν - Ουίνδσορ: Φόβοι για την ψυχική κατάστασή του μετά την σύλληψη για την υπόθεση Έπσταϊν

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Πτώσεις δέντρων στη Θεσσαλονίκη: Δύο παιδιά τραυματίστηκαν ελαφρά

18:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ: «Ο αγώνας είναι περίπλοκος» | Οι δηλώσεις του Ινίγο Πέρεθ

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Ζημιά 2,5 εκατ. ευρώ από το ελληνικό FBI σε κύκλωμα ναρκωτικών: Στρατηγείο απέναντι από παιδική χαρά

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Πότε ξεκινούν οι εξετάσεις - Εκδόθηκαν οι εγκύκλιοι για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

18:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Θα απαιτήσει διόδια σε κρυπτονομίσματα από τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ

18:32LIFESTYLE

Πέτρος Γαϊτάνος: «Μέσα από τη σχέση μου με τον Θεό βλέπω τα πράγματα να γίνονται καλύτερα»

18:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Εκρηκτική άνοδος 6,58% - Ποιες μετοχές κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε φορτηγό κοντά στον Πλάτανο Αλμυρού – Το εγκατέλειψε εγκαίρως ο οδηγός

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσμα μηνιγγίτιδας στο ΑΠΘ: Φοιτητής νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση - Δεν εμπνέει ανησυχία η υγεία του

18:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ – Παναιτωλικός 1-2: Ο Άλεξιτς υπέγραψε το «διπλό» κι έβαλε σε... μπελάδες τους «βυσσινί»

18:04ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: «Εμπλοκή» με την εκεχειρία - Έκλεισαν ξανά τα Στενά του Ορμούζ - Ο Τραμπ στηρίζει το Ισραήλ στο Λίβανο

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Η συμφωνία 12 σημείων που φέρνει τη χώρα πιο κοντά στη Ρωσία

17:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Υποβιβάστηκε στη Γ’ Εθνική ο Καμπανιακός, σε δύσκολη θέση η Καβάλα

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε νικητής ο Μάριος μετά τη μεταμόσχευση στο Τορίνο: «Η καρδιά μου δεν σταμάτησε ούτε λεπτό»

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων: Έκλεισε ξανά το Στενό του Ορμούζ

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 59χρονη που έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας

17:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Καλλιάνου για άστατο σκηνικό μέχρι το Πάσχα - Πού αναμένονται βροχές

17:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μιρτσέα Λουτσέσκου: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του στην Arena Nationala - Δείτε live εικόνα

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: 80χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα σε τροχαίο με το δίκυκλο της

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανής 15λεπτος καβγάς Κωνσταντοπούλου-Στραβελάκη σε απευθείας μετάδοση στο OPEN: «Μου κάνετε κάποια χάρη που είμαι εδώ;»

18:04ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: «Εμπλοκή» με την εκεχειρία - Έκλεισαν ξανά τα Στενά του Ορμούζ - Ο Τραμπ στηρίζει το Ισραήλ στο Λίβανο

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 59χρονη που έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας

16:47ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά για καιρό του Πάσχα - Ποιοι θα σουβλίσουν με βροχές και ποιοι με ήλιο

17:12ΚΟΣΜΟΣ

«Ερπετά συνοριοφύλακες» στην Ινδία: Κροκόδειλοι, φίδια «φρουροί» κατά μήκος των συνόρων

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσμα μηνιγγίτιδας στο ΑΠΘ: Φοιτητής νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση - Δεν εμπνέει ανησυχία η υγεία του

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Ρίζος: Σε εξέλιξη η κηδεία του γιου της Θεανούς Φωτίου: Παρίστανται Τσίπρας, Κακλαμάνης

17:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Καλλιάνου για άστατο σκηνικό μέχρι το Πάσχα - Πού αναμένονται βροχές

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε νικητής ο Μάριος μετά τη μεταμόσχευση στο Τορίνο: «Η καρδιά μου δεν σταμάτησε ούτε λεπτό»

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Αντιμέτωπος μέχρι και με τη θανατική ποινή ο διανομέας που στραγγάλισε την 7χρονη – Δήλωσε ένοχος στο δικαστήριο

10:46WHAT THE FACT

Τι θα συμβεί αν σβήσει ο Ήλιος: Τα 8 δραματικά λεπτά για την ανθρωπότητα

05:54ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Τετάρτη: «Της αλειψάσης τον Κύριον μύρω» – Το Ιερό Ευχέλαιο και η Τελετή του Νιπτήρος

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή! Νέα απάτη με SMS για δήθεν επίδομα Fuel Pass III

10:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Ισλανδικό χαμηλό» έρχεται μέσα Απριλίου - Πώς θα επηράσει την Ελλάδα

09:03ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε τον οβελία

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: 80χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα σε τροχαίο με το δίκυκλο της

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση χρήσης social media για τους κάτω των 15: Πώς θα εφαρμοστεί, ποιες εφαρμογές αφορά και ποιες εξαιρούνται

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η Κίνα «έσωσε» τη Μέση Ανατολή από τον όλεθρο - Τα συμφέροντα του Πεκίνου στον Περσικό

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο της Σταύρωσης του Ιησού: Οι 4 διαφορετικές εκδοχές για την επιγραφή πάνω στον σταυρό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ