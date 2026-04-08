Συγκλονίζει η Άννα Πρέλεβιτς: «Πριν μείνω έγκυος, είχα μία αποβολή, ήταν η χειρότερη στιγμή»

Ανθή Κουρεντζή

Η Άννα Πρέλεβιτς / Instagram

LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για την αποβολή που είχε πριν μείνει έγκυος μίλησε η Άννα Πρέλεβιτς σε συνέντευξή της στον Alpha, με το μοντέλο να αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ήταν η χειρότερη στιγμή της ζωής της.

Για τον λόγο που ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της στον έβδομο μήνα, η ίδια ανέφερε: «Το ανακοίνωσα αφού είχα μπει στον έβδομο μήνα της κύησης. Είχα πάρα πολύ άγχος βασικά τους πρώτους μήνες. Είχαμε και μια απώλεια πριν από αυτή την εγκυμοσύνη, οπότε -όχι ότι θα άλλαζε κάτι-, γιατί και στην πρώτη εγκυμοσύνη είχα πάρα πολύ άγχος να πάνε όλα καλά. Οπότε ήθελα να κάνω τη β’ επιπέδου, που είναι στον πέμπτο μήνα, και μετά να το ξέρουμε μόνο οι δικοί μας για δύο μήνες περίπου. Και όταν το ανακοίνωσα, τελικά μου άρεσε που το ανακοίνωσα, γιατί το μάθανε και φίλοι μας και συνεργάτες, οπότε ήταν ωραία».

Στη συνέχεια, μίλησε για πρώτη φορά για την απώλεια του μωρού της: «Το έχασα στο πρώτο τρίμηνο. Και είχα πει ότι όταν ξαναμείνω έγκυος θα ήθελα να το μοιραστώ με τον κόσμο. Γιατί και τότε που το είχα πάθει, θυμάμαι είχα διαβάσει κάποιες ιστορίες και όταν βλέπεις ότι το έχει περάσει και άλλη γυναίκα, παρόλο που ξέρεις ότι είναι πια ένα συχνό φαινόμενο, είναι σαν χάδι στην πληγή. Οπότε είχα πει κι εγώ όταν με το καλό ξαναμείνω έγκυος, θα το μοιραστώ και να ξέρουν οι γυναίκες ότι δεν είναι κάτι που έχουν κάνει οι ίδιες λάθος, που φταίνε, είναι η φύση που είναι πολύ σοφή και ξέρει καλύτερα».

«Είχα πολλή αγωνία να ακούσουμε, τώρα δηλαδή σε αυτή την εγκυμοσύνη, να ακούσουμε καρδούλα σε όλους τους υπερήχους, γιατί εμείς κάπως έτσι το πάθαμε. Πήγαμε σε έναν προγραμματισμένο υπέρηχο και ενώ είχαμε ακούσει καρδούλα σε προηγούμενο υπέρηχο, σε αυτόν δεν ακούσαμε. Και ήταν η χειρότερη στιγμή της ζωής μου. Οπότε σε όλους τους υπερήχους απλά περίμενα να ακούσω την καρδούλα, να ησυχάσω. Ο άντρας μου ήταν βράχος. Δηλαδή θα το έλεγα και αν δεν με ρωτούσες. Ήταν δίπλα μου, δεν έφυγε στιγμή από το πλάι μου, δεν πήγαινε καν στη δουλειά του μέχρι να σιγουρευτεί ότι είμαι καλά. Αλλά κι εγώ μόνη μου είχα πει ότι θα δώσω στον εαυτό μου κάποιες μέρες να θρηνήσω, να στεναχωρηθώ, να κλάψω και μετά να αλλάξω σελίδα. Δηλαδή, δεν ήθελα να το αφήσω να με επηρεάσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το ξέρανε οι οικογένειές μας και πολύ στενοί μας φίλοι. Αυτοί που ξέρανε ότι είμαι και έγκυος», εξομολογήθηκε η Άννα Πρέλεβιτς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:03ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ολλανδία – Ελλάδα 11-14: Η Εθνική προκρίθηκε στην τελική φάση του World Cup

22:02ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Drone στοχοθέτησε έναν μεγάλο πετρελαιαγωγό παρά την εκεχειρία

21:53ΚΟΣΜΟΣ

Η «Βασίλισσα της Κεταμίνης» φυλακίστηκε για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Γκαλιμπάφ: Παραβιάστηκαν τρεις ρήτρες της συμφωνίας - Η κατάπαυση του πυρός «δεν είναι λογική»

21:41ΥΓΕΙΑ

Μπορεί ένα ισχυρότερο εμβόλιο γρίπης να γίνει ασπίδα και για τη νόσο Αλτσχάιμερ;

21:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος – Κηφισιά 0-0: Η μάχη του Περιστερίου δεν είχε νικητή

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει έφηβος για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στους δύο κολλητούς του - «Γλίτωσα από θαύμα»

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Βάζει στο «τραπέζι» την αποχώρηση από το ΝΑΤΟ - Έδωσε εξετάσεις και απέτυχε

21:13ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου για την εκεχειρία: Είμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη - Δεν μας αιφνιδίασαν οι ΗΠΑ

21:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λουτσέσκου: «Λύγισε» ο Ραζβάν για τον πατέρα του - «Λαοθάλασσα» στην Arena Nationala (βίντεο)

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Επιμένει ότι η εκεχειρία περιλαμβάνει και τον Λίβανο - Τι δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών

20:49ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Το Μεγάλο Σάββατο ο πρώτος γύρος συνομιλιών με το Ιράν στο Πακιστάν

20:49LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Άννα Πρέλεβιτς: «Πριν μείνω έγκυος, είχα μία αποβολή, ήταν η χειρότερη στιγμή»

20:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Με την Μπαρτσελόνα παίξαμε το καλύτερο μπάσκετ στη σεζόν» - Αποθέωσε τον Τζέριαν Γκραντ

20:40ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: «Κόλαση επί γης» στον Λίβανο - Τελεσίγραφο από Ιράν για την εκεχειρία - Ο Νετανιάχου επιμένει - «Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο ανά πάσα στιγμή»

20:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο CNNi: Θα πρέπει να σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες για να επιτευχθεί εκεχειρία

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Ξυλοδαρμός 17χρονου στην Πάτρα: Τον χτύπησαν 15 άτομα - Μία σύλληψη, ταυτοποιήθηκε ένας 16χρονος

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Τι πραγματικά πίστευε ο στενός κύκλος του Τραμπ και η CIA - Το παρασκήνιο από την Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Κωνσταντόπουλος: Θα μηνύσω τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας του 15χρονου Χριστόφορου που έχασε τη ζωή του από διαδικτυακό challenge - «Αν ήξερα αυτά που ξέρω σήμερα, ο γιος μου θα ήταν παρών»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:57ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε νικητής ο Μάριος μετά τη μεταμόσχευση στο Τορίνο: «Η καρδιά μου δεν σταμάτησε ούτε λεπτό»

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας του 15χρονου Χριστόφορου που έχασε τη ζωή του από διαδικτυακό challenge - «Αν ήξερα αυτά που ξέρω σήμερα, ο γιος μου θα ήταν παρών»

21:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λουτσέσκου: «Λύγισε» ο Ραζβάν για τον πατέρα του - «Λαοθάλασσα» στην Arena Nationala (βίντεο)

16:47ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά για καιρό του Πάσχα - Ποιοι θα σουβλίσουν με βροχές και ποιοι με ήλιο

20:40ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: «Κόλαση επί γης» στον Λίβανο - Τελεσίγραφο από Ιράν για την εκεχειρία - Ο Νετανιάχου επιμένει - «Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο ανά πάσα στιγμή»

17:12ΚΟΣΜΟΣ

«Ερπετά συνοριοφύλακες» στην Ινδία: Κροκόδειλοι, φίδια «φρουροί» κατά μήκος των συνόρων

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανής 15λεπτος καβγάς Κωνσταντοπούλου-Στραβελάκη σε απευθείας μετάδοση στο OPEN: «Μου κάνετε κάποια χάρη που είμαι εδώ;»

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Βάζει στο «τραπέζι» την αποχώρηση από το ΝΑΤΟ - Έδωσε εξετάσεις και απέτυχε

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 59χρονη που έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας

21:13ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου για την εκεχειρία: Είμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη - Δεν μας αιφνιδίασαν οι ΗΠΑ

10:46WHAT THE FACT

Τι θα συμβεί αν σβήσει ο Ήλιος: Τα 8 δραματικά λεπτά για την ανθρωπότητα

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Κωνσταντόπουλος: Θα μηνύσω τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

21:53ΚΟΣΜΟΣ

Η «Βασίλισσα της Κεταμίνης» φυλακίστηκε για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Αρνί στη σούβλα: Ποιο κομμάτι είναι «βόμβα» χοληστερόλης

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Ξυλοδαρμός 17χρονου στην Πάτρα: Τον χτύπησαν 15 άτομα - Μία σύλληψη, ταυτοποιήθηκε ένας 16χρονος

09:03ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε τον οβελία

10:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Ισλανδικό χαμηλό» έρχεται μέσα Απριλίου - Πώς θα επηράσει την Ελλάδα

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει έφηβος για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στους δύο κολλητούς του - «Γλίτωσα από θαύμα»

17:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Καλλιάνου για άστατο σκηνικό μέχρι το Πάσχα - Πού αναμένονται βροχές

21:42LIFESTYLE

Πασχάλης Τερζής: Ακούστε το νέο τραγούδι του - Τι λένε οι δημιουργοί του «Θέλω να ’σαι πάντα εκεί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ