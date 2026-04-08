Τραμπ: Βάζει στο «τραπέζι» την αποχώρηση από το ΝΑΤΟ - Έδωσε εξετάσεις και απέτυχε
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται τον Μαρκ Ρούτε στον Λευκό Οίκο για να συζητήσουν το μέλλον της Συμμαχίας μετά την κριτική για την αποτελεσματικότητά της.
Η Καρολάιν Λέβιτ, εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, μετέφερε την Τετάρτη τη «δυσθυμία» του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο ΝΑΤΟ, λίγο πριν ξεκινήσουν οι επίσημες συνομιλίες του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Και τόνισε ότι ο Πρόεδρος θα συζητήσει με τον καλεσμένο του την αποχώρηση των ΗΠΑ από τον οργανισμό.
Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν, από την Λέβιτ ο Τραμπ θεωρεί πως η Συμμαχία δοκιμάστηκε στην πράξη και τελικά απέτυχε την περίοδο της σύγκρουσης με το Ιράν. Η δήλωση αυτή δίνει τον τόνο για μια συνάντηση όπου η παραμονή των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ θα βρεθεί στο επίκεντρο της ατζέντας.
Η αμφισβήτηση της Συμμαχίας
Οι αναφορές του Αμερικανού προέδρου δεν έμειναν σε γενικές παρατηρήσεις, καθώς η Λίβιτ χρησιμοποίησε τα ίδια τα λόγια του για να περιγράψει την απογοήτευση της κυβέρνησης από τις επιδόσεις των συμμάχων.
Όπως ανακοινώθηκε, η κριτική εστιάζει στο γεγονός ότι το ΝΑΤΟ δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες κατά τη διάρκεια της κρίσης, κάτι που ενισχύει το επιχείρημα για επανεξέταση των δεσμεύσεων της Ουάσινγκτον.
«Είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ γύρισε την πλάτη στον αμερικανικό λαό τις τελευταίες έξι εβδομάδες, ενώ είναι ο αμερικανικός λαός που χρηματοδοτεί την άμυνά του», είπε συγκεκριμένα η Λέβιτ.