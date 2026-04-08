«Ερπετά συνοριοφύλακες» στην Ινδία: Κροκόδειλοι, φίδια «φρουροί» κατά μήκος των συνόρων

Κροκόδειλοι του Νείλου συσσωρεύονται σε μια λίμνη σε μια φάρμα στο χωριό Velky Karlov στη νοτιοανατολική Τσεχία (2011)

Αρχείου AP//Petr David Josek
Η Ινδία έχει ενισχύσει δραστικά τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορά της με το Μπανγκλαντές, με συρματοπλέγματα, ηλεκτρικούς φράχτες για να αποτρέψει τη διέλευση μεταναστών. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά δεν φαίνεται να απέδωσε σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού.

Η κυβέρνηση της Ινδίας υπό τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι φαίνεται πως εμπνεύστηκε από τον πρόεδρο Τραμπ την ιδέα οι μετανάστες να αντιμεπωζίνται...με αλιγάτορες.

Στην πολιτεία Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυβέρνηση Τραμπ κατασκεύασε ένα κέντρο κράτησης προς απέλαση, που ονομάστηκε «Alligator Alcatraz». Το στρατόπεδο, το οποίο βρίσκεται στη μέση ενός βάλτου, σχεδιάστηκε ώστε να καθιστά πρακτικά αδύνατη την απόδραση των συλληφθέντων μεταναστών.

Η Ινδία εξετάζει να εγκαταστήσει κροκόδειλους και φίδιακατά μήκος των συνόρων της Ινδίας, με στόχο να αποτρέπεται η παράνομη είσοδος μεταναστών. Την ιδέα αυτή επιβεβαίωσαν σε μέσα ενημέρωσης στελέχη της συνοριοφυλακής της Ινδίας.

«Μας ζητήθηκε να εξετάσουμε τη χρήση ερπετών, όπως φίδια και κροκόδειλους, σε μη επιτηρούμενα τμήματα ποτάμιων συνόρων», δήλωσε την Τετάρτη στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP ο αξιωματικός της συνοριοφυλακής Manoj Barwal, χαρακτηρίζοντας την πρόταση «καινοτόμο ιδέα».

Ωστόσο, όπως παραδέχθηκε, το σχέδιο συνοδεύεται από «πολλές προκλήσεις», κυρίως σε ό,τι αφορά ζητήματα ασφάλειας. Θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να διευκρινιστεί πώς θα μπορούσαν να προμηθευτούν τα ερπετά και ποιες επιπτώσεις θα είχε η παρουσία τους στους κατοίκους που ζουν κοντά στα συνοριακά ποτάμια.

«Ζητήσαμε από τις μονάδες μας επί τόπου να εξετάσουν τη σκοπιμότητα του σχεδίου και να μας υποβάλουν το συντομότερο δυνατό σχετική αναφορά», ανέφερε ο αξιωματικός.

Η ιδέα των «ερπετών συνοριοφυλάκων» φαίνεται να στοχεύει κυρίως σε ένα γειτονικό κράτος: η Ινδία διαθέτει σύνορα άνω των 4.000 χιλιομέτρων με το Μπανγκλαντές, μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από ποτάμια, βάλτους και δάση μαγκρόβιων.

Η κυβέρνηση του Ναρέντρα Μόντι, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2014, έχει θέσει ως βασικό στόχο την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, κυρίως από το Μπανγκλαντές.

Τα τελευταία χρόνια το Νέο Δελχί έχει ήδη κατασκευάσει στην περιοχή έναν από τους μεγαλύτερους συνοριακούς φράχτες στον κόσμο, με συρματοπλέγματα, τοίχους από τούβλα, παγίδες σκοντάμματος και ηλεκτροφόρους φράχτες.

