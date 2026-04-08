Ατρόμητος – Κηφισιά 0-0: Η μάχη του Περιστερίου δεν είχε νικητή

Ατρόμητος και Κηφισιά έδωσαν μια δυνατή μάχη στο Περιστέρι, ωστόσο δεν κατάφεραν να σκοράρουν κι έμειναν στο 0-0, για τη 2η αγωνιστική των playouts της Super League.

Newsbomb

INTIME NEWS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι δύο ομάδες εξακολουθούν να αναζητούν την πρώτη τους νίκη στο μίνι πρωτάθλημα για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Σε ένα πολύ κακό ποιοτικά παιχνίδι, με πολύ ένταση στο τελευταίο δεκάλεπτο κι αποβολή του Λαρουσί με δεύτερη κίτρινη (85’), η Κηφισιά είχε καλύτερη εικόνα χάνοντας τρεις ευκαιρίες με τον Αντόνισε, όμως ο Ατρόμητος είχε την πιο μεγάλη στιγμή με το δοκάρι του Σταυρόπουλου.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Κηφισιά είχε την πρώτη τελική στο ματς στο 22’ με την ωραία συνεργασία του Λαρουσί με τον Αντόνισε και το σουτ του τελευταίου που βρήκε σε ετοιμότητα τον Γκουγκεσασβίλι.

Οι Περιστεριώτες είχαν μια καλή στιγμή στο 28’ με το δυνατό σουτ του Γιουμπιτάνα που πέρασε έξω απ’ το αριστερό δοκάρι, όμως στο 43’ «άγγιξε» το γκολ, όταν από φάουλ του Μίχορλ, ο Σταυρόπουλος με κεφαλιά «σημάδεψε» το οριζόντιο δοκάρι κι ακολούθως έφυγε άουτ.

Στο 46’ ο Αντόνισε είχε άλλη μία προσπάθεια που απέκρουσε ξανά ο Γκουγκεσασβίλι, όμως η πιο μεγάλη στιγμή του μεσοεπιθετικού της Κηφισιάς ήρθε στο 57’, όταν έκανε μία τρομερή ατομική ενέργεια και πλάσαρε τον γκολκίπερ του Ατρόμητου ο οποίος έδιωξε με τα πόδια, στην τελευταία καλή στιγμή του αγώνα.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Θανάσης Τζήλος (Λάρισας)
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 26’ Τσιγγάρας, 86’ Μουντές - 54’ Λαρουσί, 68’ Πέρεθ, 81’ Ρουκουνάκης, 86’ Μπένι, 88’ Αντόνισε
ΚΟΚΚΙΝΕΣ: 85’ Λαρουσί (δεύτερη κίτρινη)
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Σταυρόπουλος, Μουντές, Μανσούρ, Ούρονεν, Τσιγγάρας (82’ Καραμάνης), Ουκάκι (74’ Τσιλούλης), Μίχορλ, Τσούμπερ (82’ Πνευμονίδης), Γιουμπιτάνα (74’ Φαν Βέερτ), Τσαντίλας (61’ Μπάκου).
ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπαστιάν Λέτο): Ραμίρες, Πέτκοφ, Κονατέ, Ποκόρνι, Λαρουσί, Αντόνισε (88’ Σόουζα), Πόμπο (62’ Θεοδωρίδης), Πέρεθ (76’ Εμπό), Αμάνι (62’ Νούνελι), Ρουκουνάκης, Χριστόπουλος (62’ Μπένι).

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
