ΑΕΛ – Παναιτωλικός 1-2: Ο Άλεξιτς υπέγραψε το «διπλό» κι έβαλε σε... μπελάδες τους «βυσσινί»

Ο Σέρβος επιθετικός πέτυχε και τα δύο τέρματα (34’, 58’), ενώ στο 80’ «κέρδισε» και την αποβολή του Σαγκάλ, συμβάλλοντας τα μέγιστα ώστε η ομάδα του να πάρει την πρώτη νίκη στα playouts.

Ο Παναιτωλικός διατηρεί έτσι ασφαλή απόσταση από τη ζώνη του υποβιβασμού και παράλληλα βάζει σε μπελάδες την ΑΕΛ. Οι «βυσσινί», οι οποίοι μειώσαν με τον Κακουτά στο 84’, γνώρισαν δεύτερη διαδοχική ήττα, με αποτέλεσμα να χάσουν το προβάδισμα ασφαλείας που είχε δημιουργήσει.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι, έχοντας την κατοχή και δημιούργησαν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 19’, με το φαλτσαριστό σουτ του Σίστο να βρίσκει σε ετοιμότητα τον Κουτσερένκο. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Σαγκάλ άργησε να τροφοδοτήσει τον αμαρκάριστο Γκαράτε και όταν το έκανε, το τελείωμα του Αργεντινού πέρασε άουτ.

Κόντρα στη ροή του αγώνα, ο Παναιτωλικός άνοιξε το σκορ στο 34’, όταν μετά από σέντρα του Μπουχαλάκη, ο Αλεξιτς με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΛ επηρεάστηκε από το γκολ και λίγο έλειψε να δεχθεί και δεύτερο πριν την ανάπαυλα, όμως ο Βενετικίδης σταμάτησε τον Αποστολόπουλο στο 45’, ενώ στις καθυστερήσεις ο Ρόσα αστόχησε από πλεονεκτική θέση.

Στο δεύτερο μέρος, οι παίκτες του Σάββα Παντελίδη μπήκαν με διάθεση να αντιδράσουν, όμως στο 49’ ο Κουτσερένκο απέκρουσε δύσκολα το πλασέ του Τούπτα, στέλνοντας την μπάλα στο δοκάρι. Λίγο αργότερα, στο 58’, ο Αλεξιτς εκμεταλλεύτηκε την αντεπίθεση μετά από πάσα του Μπάτζι και έκανε το 0-2.

Η ΑΕΛ δεν βρήκε λύσεις επιθετικά και η κατάσταση δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο στο 80’, όταν ο Σαγκάλ αποβλήθηκε για χτύπημα εκτός φάσης στον Αλεξιτς. Παρά τη μείωση του σκορ στο 84’ από τον Κακουτά, έπειτα από λάθος του Κουτσερένκο, οι «βυσσινί» δεν κατάφεραν να απειλήσουν ουσιαστικά στη συνέχεια και πλέον βρίσκονται σε δύσκολη θέση ενόψει της συνέχειας.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Βεργέτης (Αρκαδίας)

ΚΟΚΚΙΝΗ: Σαγκάλ (80')

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Σουρλής, Μασόν - Σιέλης, Μαυρίας

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Βενετικίδης, Μασόν (74΄ Μούργος), Ολαφσον (46΄ Αποστολάκης), Ηλιάδης, Μπατουμπινσίκα, Σουρλής, Ναόρ (60΄ Πέρες), Σίστο (60΄ Κακουτά), Γκαράτε (46΄ Πασάς), Σαγκάλ, Τούπτα

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Κόγιτς, Σιέλης, Αποστολόπουλος (90+2΄ Μανρίκε), Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Ματσάν (90+3΄ Σατσιάς), Ρόσα (82΄ Μίχαλακ), Αλεξιτς (82΄ Λομπάτο), Μπάτζι (90+4΄ Γκαρσία)

