Πανσερραϊκός – Αστέρας AKTOR 0-0: «Κόλλησαν» στο… μηδέν και δεν «Χ»άρηκαν

Πανσερραϊκός και Αστέρας AKTOR «καίγονταν» για τη νίκη, ωστόσο «κόλλησαν» στη «λευκή» ισοπαλία (0-0), αποτέλεσμα που δεν ικανοποίησε αμφότερες τις ομάδες στη μάχη που δίνουν για παραμονή στα playouts της Super League.

Το ένστικτο της επιβίωσης κυριάρχησε στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών.

Πανσερραϊκός κι Αστέρας AKTOR υπό την πίεση του αποτελέσματος, έπαιξαν για να μην χάσουν κι έμειναν στο 0-0 σε ένα ματς που είχε ελάχιστες καλές στιγμές.

Ένα αποτέλεσμα που δεν τους επέτρεψε να ξεφύγουν από τον πάτο της βαθμολογίας, αλλά τουλάχιστον τις κράτησε «ζωντανές» στη μάχη της παραμονής, καθώς πλησίασαν στο -2 από την ΑΕΛ, η οποία γνώρισε εντός έδρας ήττα από τον Παναιτωλικό.

Η εξέλιξη του αγώνα

Σ’ ένα κακό ποιοτικά παιχνίδι, οι γηπεδούχοι ήταν λίγο πιο απειλητικοί και είχαν την πρώτη καλή στιγμή στο ματς στο 6’ με ένα σουτ του Λύρατζη που βρήκε σε ετοιμότητα τον Παπαδόπουλο.

Στο 22’ από κόρνερ του Μπαρτόλο, ο Γκονζάλες έπιασε ένα σουτ που κόντραρε στα σώματα των παικτών του Πανσερραϊκού, ενώ στο 57’ ο Πανσερραϊκός έχασε την πιο σημαντική ευκαιρία στον αγώνα, όταν από γέμισμα του Αμεονγκά, ο Ίβαν βρέθηκε σε συνθήκη τετ-α-τετ με τον Παπαδόπουλο και πλάσαρε, αλλά ο γκολκίπερ του Αστέρα έκανε τρομερή επέμβαση με τα πόδια.

Στο 73’ ο Φέλτες έκανε το σουτ από πλάγια θέση εντός περιοχής, με τον Παπαδόπουλο να κλείνει τη γωνία του και να διώχνει σε κόρνερ, ενώ στο 82’ ο πλασέ του Μπαρτόλο από συνεργασία του με τον Μακέντα βρήκε τον Τιναλίνι σε ετοιμότητα στην τελευταία καλή στιγμή του αγώνα.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 47’ Φέλτες, 48’ Ντε Μάρκο - 72’ Τριανταφυλλόπουλος, 79’ Αλμύρας
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Φέλτες, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο (56’ Κάλινιν), Τσαούσης, Λύρατζης, Ομεόνγκα (71’ Λιάσος), Μπεν Σαλάμ (56’ Δοϊρανλής), Ριέρα (71’ Ρουμιάντσεβ), Τεϊσέιρα, Ίβαν (86’ Μασκανάκης).
ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR (Γιάννης Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Δεληγιαννίδης, Αλάγκμπε, Γκονζάλες (83’ Τζανδάρης), Αλμύρας, Μπαρτόλο (83’ Εμμανουηλίδης), Κετού (76’ Καλτσάς), Μακέντα (83’ Οκό).

