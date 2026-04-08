Υγιεινές τηγανητές πατάτες χωρίς air fryer: Τι έδειξαν έρευνες για μικροκύματα + τηγάνισμα

Επιστήμονες βρήκαν έναν νέο τρόπο για να κάνουν τις τηγανητές πατάτες πιο υγιεινές.

Οι τηγανητές πατάτες είναι αγαπημένες για την τραγανή υφή τους, αλλά και γνωστές για την υψηλή περιεκτικότητά τους σε λιπαρά. Τώρα, δύο νέες μελέτες υποδηλώνουν ότι μπορεί να υπάρχει ένας τρόπος για να μειωθεί σημαντικά η απορρόφηση λαδιού χωρίς να θυσιαστεί η τραγανότητα.

Συνδυάζοντας τη θέρμανση σε φούρνο μικροκυμάτων με το παραδοσιακό τηγάνισμα, οι επιστήμονες βρήκαν μια μέθοδο που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι τηγανητές πατάτες αλληλεπιδρούν με το λάδι, καθιστώντας τες πολύ πιο υγιεινές.

Τι διαπίστωσαν οι νέες μελέτες

Δύο πρόσφατες έρευνες (έρευνα 1, έρευνα 2) ανέλυσαν το πώς η προεπεξεργασία των πατατών με θέρμανση σε φούρνο μικροκυμάτων πριν από το τηγάνισμα επηρεάζει την απορρόφηση λαδιού.

Διαπιστώθηκε ότι το τηγάνισμα μετά από τη χρήση φούρνου μικροκυμάτων μπορεί να μειώσει την πρόσληψη λαδιού, διατηρώντας παράλληλα την υφή και τη γεύση.

Με απλά λόγια, οι τηγανητές πατάτες απορροφούν λιγότερο λάδι κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος, αλλά εξακολουθούν να αναπτύσσουν την τραγανή εξωτερική εμφάνιση που περιμένουν οι καταναλωτές.

Αυτό είναι σημαντικό επειδή η απορρόφηση λαδιού είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο οι τηγανητές πατάτες έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και θερμίδες.

Πώς μειώνει η προεπεξεργασία σε φούρνο μικροκυμάτων την απορρόφηση λαδιού

Όλα έχουν να κάνουν με την υγρασία και τη δομή στο εσωτερικό της πατάτας. Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της νέας διαδικασίας που αναδείχτηκε από τις δύο έρευνες:

  1. Η θέρμανση σε φούρνο μικροκυμάτων αφαιρεί μέρος της εσωτερικής υγρασίας
  2. Δημιουργεί μια πιο πορώδη εσωτερική δομή
  3. Κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος, λιγότερο λάδι απορροφάται στο εσωτερικό της πατάτας

Ταυτόχρονα:

  • Το εξωτερικό στρώμα εξακολουθεί να αφυδατώνεται και να γίνεται τραγανό
  • Η υφή παραμένει παρόμοια με τις συμβατικές τηγανητές πατάτες

Αυτός ο συνδυασμός επιτρέπει χαμηλότερη περιεκτικότητα σε λιπαρά χωρίς να διακυβεύεται η τελική τραγανή υφή.

Γιατί το παραδοσιακό τηγάνισμα οδηγεί σε υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι

Για να κατανοήσουμε τη βελτίωση, βοηθά να εξετάσουμε πώς λειτουργεί το τυπικό τηγάνισμα. Κατά το βαθύ τηγάνισμα:

  1. Το νερό μέσα στην πατάτα εξατμίζεται γρήγορα
  2. Καθώς η πατάτα ψύχεται, το λάδι εισέρχεται για να αντικαταστήσει την απολεσθείσα υγρασία

Αυτή η διαδικασία είναι ο λόγος για τον οποίο οι τηγανητές πατάτες γίνονται τραγανές, αλλά απορροφούν επίσης σημαντικές ποσότητες λαδιού.

Η προεπεξεργασία τους στον φούρνο μικροκυμάτων μεταβάλλει αυτήν την ανταλλαγή υγρασίας-λαδιού, μειώνοντας την ποσότητα λαδιού που εισέρχεται εν τέλει στο εσωτερικό της πατάτας.

Πόσο πιο υγιεινές είναι αυτές οι τηγανητές πατάτες;

Οι μελέτες δείχνουν μια σημαντική μείωση στην περιεκτικότητα σε λάδι, αν και το ακριβές ποσοστό ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες. Αυτό που έγινε σαφές στις έρευνες είναι:

  • Χαμηλότερη περιεκτικότητα σε λάδι = λιγότερες θερμίδες από λίπος
  • Πιθανώς βελτιωμένη μεταβολική επίδραση όταν καταναλώνεται τακτικά

Ωστόσο, οι τηγανητές πατάτες παραμένουν μια επεξεργασμένη, υψηλού γλυκαιμικού δείκτη τροφή και είναι σώφρον να καταναλώνονται με μέτρο. Αυτή η μέθοδος βελτιώνει τη διατροφική ποιότητα, αλλά δεν μετατρέπει τις τηγανητές πατάτες σε «υγιεινή τροφή».

Θα μπορούσε αυτή η μέθοδος να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι;

Θεωρητικά, ναι, αλλά με περιορισμούς. Μια απλοποιημένη προσέγγιση θα μπορούσε να έχει ως εξής:

  1. Σύντομη θέρμανση κομμένων πατατών σε φούρνο μικροκυμάτων
  2. Ακολουθούμενη από συμβατικό τηγάνισμα

Ωστόσο:

  • Ο ακριβής χρόνος και ο έλεγχος της θερμοκρασίας έχουν σημασία
  • Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον εξοπλισμό

Η μέθοδος τυποποιείται πιο εύκολα σε βιομηχανικά περιβάλλοντα ή σε χώρους εστίασης.

Γιατί αυτό έχει σημασία για τη δημόσια υγεία

Τα τηγανητά τρόφιμα αποτελούν σημαντική πηγή διατροφικού λίπους παγκοσμίως. Ακόμη και μέτριες βελτιώσεις στις μεθόδους παρασκευής μπορούν να:

  • μειώσουν τη συνολική πρόσληψη λίπους σε επίπεδο πληθυσμού
  • βελτιώσουν την ποιότητα της διατροφής χωρίς να απαιτούν σημαντική αλλαγή συμπεριφοράς

Τι ΔΕΝ αλλάζει αυτό

Είναι σημαντικό να προσέχουμε, διότι, ακόμα και με μειωμένο λάδι:

  • Οι τηγανητές πατάτες εξακολουθούν να έχουν θερμιδική πυκνότητα
  • Το μέγεθος της μερίδας εξακολουθεί να έχει σημασία
  • Η συχνή κατανάλωση μπορεί να εξακολουθεί να επηρεάζει την μεταβολική υγεία

Το όφελος είναι μια πραγματική σχετική βελτίωση, αλλά όχι εξάλειψη του κινδύνου.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι αυτή η μέθοδος πιο υγιεινή από το τηγάνισμα στον αέρα;

Και οι δύο μέθοδοι μειώνουν το λίπος σε σύγκριση με το παραδοσιακό τηγάνισμα, αλλά λειτουργούν διαφορετικά. Το τηγάνισμα στον αέρα χρησιμοποιεί ελάχιστο λάδι, ενώ αυτή η μέθοδος μειώνει την ποσότητα λαδιού που απορροφάται.

Θα αρχίσουν τα εστιατόρια να χρησιμοποιούν αυτήν την τεχνική;

Είναι πιθανό, ειδικά στην παραγωγή τροφίμων μεγάλης κλίμακας, όπου οι μικρές διατροφικές βελτιώσεις μπορούν να έχουν ευρύτερο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία.

Συμπέρασμα

Η ιδέα για «πιο υγιεινές τηγανητές πατάτες» μπορεί να ακούγεται μη ρεαλιστική, αλλά δύο νέες έρευνες δείχνουν ότι είναι εφικτή. Συνδυάζοντας τη θέρμανση σε φούρνο μικροκυμάτων με το παραδοσιακό τηγάνισμα, οι επιστήμονες βρήκαν έναν τρόπο να μειώσουν την απορρόφηση λαδιού χωρίς να χαθεί η τραγανότητα στην τελική υφή.

Αν και οι τηγανητές πατάτες θα πρέπει να απολαμβάνονται με μέτρο, αυτή η μέθοδος αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς τη βελτίωση ενός από τα πιο δημοφιλή τρόφιμα στον κόσμο.

Πηγές:
illinois.edu
sciencedaily.com
healthday.com

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο CNNi: Θα πρέπει να σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες για να επιτευχθεί εκεχειρία

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Ξυλοδαρμός 17χρονου στην Πάτρα: Τον χτύπησαν 15 άτομα - Μία σύλληψη, ταυτοποιήθηκε ένας 16χρονος

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Τι πραγματικά πίστευε ο στενός κύκλος του Τραμπ και η CIA - Το παρασκήνιο από την Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Κωνσταντόπουλος: Θα μηνύσω τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας του 15χρονου Χριστόφορου που έχασε τη ζωή του από διαδικτυακό challenge - «Αν ήξερα αυτά που ξέρω σήμερα, ο γιος μου θα ήταν παρών»

19:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ: «Να αποφύγουμε τα δώρα» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

19:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και του ΠΑΣΟΚ για τα «ρουσφέτια»

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Απαγόρευση social media κάτω των 15 ετών: Reuters, Bloomberg και όλα τα μεγάλα ΜΜΕ μεταδίδουν τις αποφάσεις της Ελλάδας

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Λακωνία: Φωτιά σε δασική έκταση στις Καρυές

19:26LIFESTYLE

Your Face Sounds Familiar: Οι 10 επώνυμοι που ετοιμάζονται για μεταμφιέσεις

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Η γραμμή είχε σπάσει αλλά το σύστημα δεν ειδοποίησε

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Καζακστάν: Ικανοποίηση Τοκάγιεφ για την εκεχειρία - Εξήρε τον ρόλο Πακιστάν, ΗΠΑ και Ιράν

19:18ΜΠΑΣΚΕΤ

ΚΑΕ ΑΕΚ: «Ζητούμε σεβασμό» - Η ανακοίνωση για τα… περίεργα στη σειρά με την Μπανταλόνα

19:09ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Τετάρτη: Δείτε live την ακουλουθία του Νιπτήρος από τον Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Πύλης Τρικάλων

19:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποια ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ποδήλατα επιδοτούνται - Παρατείνεται το πρόγραμμα Κινούμαι Ηλεκτρικά

19:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανσερραϊκός – Αστέρας AKTOR 0-0: «Κόλλησαν» στο… μηδέν και δεν «Χ»άρηκαν

19:03ΕΥ ΖΗΝ

Υγιεινές τηγανητές πατάτες χωρίς air fryer: Τι έδειξαν έρευνες για μικροκύματα + τηγάνισμα

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου Μαουντμπάτεν - Ουίνδσορ: Φόβοι για την ψυχική κατάστασή του μετά την σύλληψη για την υπόθεση Έπσταϊν

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Πτώσεις δέντρων στη Θεσσαλονίκη: Δύο παιδιά τραυματίστηκαν ελαφρά

18:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ: «Ο αγώνας είναι περίπλοκος» | Οι δηλώσεις του Ινίγο Πέρεθ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:57ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας του 15χρονου Χριστόφορου που έχασε τη ζωή του από διαδικτυακό challenge - «Αν ήξερα αυτά που ξέρω σήμερα, ο γιος μου θα ήταν παρών»

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανής 15λεπτος καβγάς Κωνσταντοπούλου-Στραβελάκη σε απευθείας μετάδοση στο OPEN: «Μου κάνετε κάποια χάρη που είμαι εδώ;»

16:47ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά για καιρό του Πάσχα - Ποιοι θα σουβλίσουν με βροχές και ποιοι με ήλιο

18:04ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: «Εμπλοκή» με την εκεχειρία - Έκλεισαν ξανά τα Στενά του Ορμούζ - Ο Τραμπ στηρίζει το Ισραήλ στο Λίβανο

17:12ΚΟΣΜΟΣ

«Ερπετά συνοριοφύλακες» στην Ινδία: Κροκόδειλοι, φίδια «φρουροί» κατά μήκος των συνόρων

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Κωνσταντόπουλος: Θα μηνύσω τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 59χρονη που έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε νικητής ο Μάριος μετά τη μεταμόσχευση στο Τορίνο: «Η καρδιά μου δεν σταμάτησε ούτε λεπτό»

10:46WHAT THE FACT

Τι θα συμβεί αν σβήσει ο Ήλιος: Τα 8 δραματικά λεπτά για την ανθρωπότητα

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Ζημιά 2,5 εκατ. ευρώ από το ελληνικό FBI σε κύκλωμα ναρκωτικών: Στρατηγείο απέναντι από παιδική χαρά

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Ρίζος: Σε εξέλιξη η κηδεία του γιου της Θεανούς Φωτίου: Παρίστανται Τσίπρας, Κακλαμάνης

10:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Ισλανδικό χαμηλό» έρχεται μέσα Απριλίου - Πώς θα επηράσει την Ελλάδα

17:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Καλλιάνου για άστατο σκηνικό μέχρι το Πάσχα - Πού αναμένονται βροχές

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

19:26LIFESTYLE

Your Face Sounds Familiar: Οι 10 επώνυμοι που ετοιμάζονται για μεταμφιέσεις

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση χρήσης social media για τους κάτω των 15: Πώς θα εφαρμοστεί, ποιες εφαρμογές αφορά και ποιες εξαιρούνται

09:03ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε τον οβελία

05:54ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Τετάρτη: «Της αλειψάσης τον Κύριον μύρω» – Το Ιερό Ευχέλαιο και η Τελετή του Νιπτήρος

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Αρνί στη σούβλα: Ποιο κομμάτι είναι «βόμβα» χοληστερόλης

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Λακωνία: Φωτιά σε δασική έκταση στις Καρυές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ