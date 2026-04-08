Αταμάν: «Με την Μπαρτσελόνα παίξαμε το καλύτερο μπάσκετ στη σεζόν» - Αποθέωσε τον Τζέριαν Γκραντ

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν, ενόψει του Βαλένθια – Παναθηναϊκός, για την 37η αγωνιστική της Euroleague:

«Πριν το παιχνίδι θέλω να πω τα συλλυπητήρια μου στην οικογένεια του Λουτσέσκου για τον θάνατο του μεγάλου προπονητή Μιρτσέα που ήταν προπονητης στην Εθνική ομάδα της Τουρκίας, στην Γαλατάσαραϊ, στην Μπεσίκτας και που ο γιος του προπονεί τον ΠΑΟΚ. Ενώ θέλω να δώσω και τα συλλυπητήρια μου και τον θάνατο του Βουγιόσεβιτς. Χάσαμε δυο πολύ σημαντικά πρόσωπα του αθλητισμού»

Για το ματς με την Βαλένθια: «Φυσικά είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Απέναντι στην Μπαρτσελόνα ήμασταν εξαιρετικοί, παίξαμε πολύ έξυπνα, ενώ ήμασταν πολύ καλοί και στην ομαδική άμυνα. Επιθετικά παίξαμε το καλύτερο μπάσκετ που έχουμε παίξει μέσα στην χρονιά. Όλοι έπαιξαν ομαδικά, μοιράσαμε την μπάλα, βρήκαμε καλές επιλογές στα σουτ, γιατί είναι σημαντικό να βρούμε καλές προϋποθέσεις για να σουτάρουμε ελεύθεροι και μετά να είμαστε εύστοχοι. Τώρα χρειάζεται να παίξουμε διαφορετικά, καθώς η Βαλένθια παίζει άλλο στυλ μπάσκετ πιο γρήγορο. Αλλάζει τους παίκτες της ανα 3-4' μέσα στο παιχνίδι έχει καλούς σκόρερ στα γκαρντ. Χρειάζεται να παίξουμε πολύ έξυπνα γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς για την βαθμολογία».

Για τα συναισθήματα αυτών και των παικτών του μετά το σπουδαίο διπλό στην Βαρκελώνη: «Ήταν ένα εξαιρετικό παιχνίδι για εμάς, αλλά έτσι είναι το μπάσκετ. Όταν φτάσαμε στην Ισπανία είπα πως και οι δυο ομάδες μας είχαν κερδίσει στην Αθήνα στην αρχή της σεζόν. Τώρα είναι διαφορετικά, είμαστε άλλη ομάδα και αυτά είναι διαφορετικού τύπου παιχνίδια. Εμείς είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι, αλλά απλά ήταν ένα παιχνίδι της regular season».

Για το αν θα προσπαθήσει οδηγήσει το παιχνίδι στο 5 εναντίον 5: «Η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να «τρέξουμε» και αν ανοίξουμε τον ρυθμό. Είναι σημαντικό να παίξουμε καλή άμυνα, να κοντρολάρουμε τον ρυθμό, να μειώσουμε τα λάθη και να σταματήσουμε τους αιφνιδιασμούς της Βαλένθια. Είναι πιο physical σαν ομάδα, βγάζουν πολύ ενέργεια»

Για το πόσο κοντά είναι να δούμε τον Παναθηναϊκό συγκεντρωμένο και καλό για 40'; «Χθες ήταν πολύ σημαντικό ήμασταν καλοί για 30' προηγηθήκαμε 30π. Πήραμε την διαφορά του πρώτου αγώνα, αυτός ήταν ένας λόγος που δεν πήρα και τάιμ-άουτ στα τελευταία 2' ήθελα να δείξω τον σεβασμό του στην Μπαρτσελόνα. Αλλά το παιχνίδι με την Χάποελ ήταν διαφορετικό γιατί είναι άλλη ομάδα. Ήμασταν καλοί για 30' , αλλά μέτα χάσαμε αρκετά σουτ, δεν ήμασταν καλοί αμυντικά. Η ομάδα στα τελευταία έξι παιχνίδι βρίσκεται σε καλή κατάσταση, έχουμε χάσει μόνο από την Χάποελ στα τελευταία έξι ματς. Είχαμε τρεις ευκαιρίες στο τέλος να πάρουμε το παιχνίδι αλλά δεν τις χρησιμοποιήσαμε σωστά. Είναι σημαντικό να παίξουμε το ίδιο μπάσκετ και στο επόμενο παιχνίδι, καθώς πρέπει να εξασφαλίσουμε αύριο την παρουσία μας στα play-off»

Για το αν είναι βέβαιος πως η ομάδα του μπορεί να παίξει σαν... playstation μέχρι το τέλος της σεζόν: «Επιθετικά αυτή είναι η νοοτροπία μας. Πριν το ματς μιλήσαμε για τις αμυντικές αδυναμίε της Μπαρτσελόνα, κυκλοφορήσαμε έξυπνα την μπάλα και σε κάθε φάση βρίσκαμε ένα καλό σουτ. Η άμυνά μας ήταν πολύ σημαντική κι έτσι βρήκαμε πόντους στον αιφνιδιασμό. Η μόνη αλλαγή που κάναμε στο τακτικό κομμάτι ήταν ότι βάλαμε τον Ματίας Λεσόρ να μαρκάρει τον Τόκο Σενγκέλια και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ πάνω στον Γιαν Βέσελι. Αυτό δούλεψε. Καμία φορά είναι η τύχη του προπονητή. Κάποιες φορές η στρατηγική σου δουλεύει, κάποιες άλλες όχι. Χθες δούλεψε καλά.

Για το πως έχει προετοιμάσει την ομάδα για αύριο: «Για να είμαι ειλικρινής δεν έχουμε προετοιμάσει ακόμα στο 100% τη στατηγική μας για αύριο. Θα κάνουμε χαλαρή προπόνηση και αύριο το πρωί θα καταστρώσουμε την στρατηγική μας»

Για τον Γκραντ: «Χθες ο Γκραντ έκανε πολύ καλή πρώτη περίοδο, αλλά αρχίσαμε να παίζουμε ακόμα καλύτερα στην επίθεση όταν έβαλα στο ματς τον Σλούκα. Ο Σλούκας έκανε εκπληκτικό ματς χθες. Έχουμε και τον Τι Τζέι Σορτς και δεν είναι εύκολο. Ο Τζέριαν έκανε πολύ καλά τη δουλειά του στο πρώτο δεκάλεπτο, όμως μετά δεν τον χρειαζόμασταν τόσο, γιατί ο Πάντερ ήταν εκτός εκείνη τη στιγμή. Αύριο θα δούμε. Φυσικά θα χρησιμοποιήσουμε τον Γκραντ. Όλοι οι παίκτες είναι σε καλή φόρμα Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο πρόβλημα να παίξει με το κάταγμα που έχει στο χέρι. Έκανε μεγάλη θυσία και έδειξε τον χαρακτήρα του. Δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες που θα έπαιζαν σε αυτή την κατάσταση, όμως ξέρει την σπουδαιότητα αυτών των αγώνων. Πάντα είναι σημαντική η συνεισφορά του Τζέριαν στα παιχνίδια, ιδίως αμυντικά. Και έκανε μια θυσία και έπαιξε. Ελπίζω ότι και αύριο θα είναι εντάξει στο παρκέ».

Σορτς: «Δεν υπάρχει χώρος για λάθη»

Ο Τι Τζέι Σορτς αναφέρθηκε στα όσα πρέπει να κάνει το «τριφύλλι» για να πάρει το δεύτερο σερί «διπλό» του, το οποίο θα τον φέρει στην καλύτερη δυνατή θέση, ενόψει playoffs. Αναλυτικά όσα είπε:

Για το ματς με τη Βαλένθια: «Πρέπει να ελέγξουμε τον ρυθμό, ξέρουμε πόσο γρήγορη και ταλαντούχα είναι η Βαλένθια και βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση. Πρέπει να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι και όχι το δικό τους. Είναι πολύ δύσκολο να τους αντιμετωπίσεις όταν παίζουν σε τόσο υψηλό τέμπο. Δεν υπάρχει χώρος για λάθη γιατί μπορούν να σε τιμωρήσουν ανά πάσα στιγμή. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι στις λεπτομέρειες και να ελέγξουμε για ακόμα μία φορά τον ρυθμό. Ολοι γνωρίζουν που βρισκόμαστε και πόσο σημαντικά είναι αυτά τα παιχνίδια. Μετά τη νίκη μας επί της Μπαρτσελόνα κανείς δεν είναι υπερβολικά χαρούμενος και βλέπουμε μόνο το ματς με τη Βαλένθια».

Για τις πιθανότητες για την τετράδα: «Δεν έχω φέρει μαζί μου το... κομπιουτεράκι, το έχω ψάξει. Θέλουμε νίκες, αλλά και... βοήθεια. Πρέπει όμως να συγκεντρωθούμε στον εαυτό μας, τι θα κάνουμε εμείς σωστά και θα δούμε μετά τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Στα πλέι οφ δεν υπάρχουν ομάδες που θες να διαλέξεις. Κάθε ομάδα που είναι στο Top-8 το αξίζει, όλες οι ομάδες έχουν πολύ καλούς παίκτες. Για μένα δεν υπάρχει κάποιος αντίπαλος που θέλω, απλά να μπούμε στα πλέι οφ».

