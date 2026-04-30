Η Κίνα απαγορεύει την πώληση drones στο Πεκίνο, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας

Η νέα νομοθεσία θα τεθεί σε ισχύ την Παρασκευή, 1 Μαΐου

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Η Κίνα απαγορεύει την πώληση drones στο Πεκίνο, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας
Από την Παρασκευή, η Κίνα θα απαγορεύσει την πώληση drones στο Πεκίνο, ενώ θα απαιτείται ειδική άδεια για τους χειριστές τους, σύμφωνα με νέα νομοθεσία της χώρας, η οποία επικαλείται λόγους δημόσιας ασφάλειας.

Θα απαγορεύεται η πώληση, η ενοικίαση ή η εισαγωγή drones και βασικών εξαρτημάτων τους και οι ιδιοκτήτες drones θα υποχρεούνται να καταχωρούν τις συσκευές τους στην αστυνομία από την 1η Μαΐου.

Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα έχει ενισχύσει σταδιακά τους κανονισμούς για τα drones, με τις αρχές να επικαλούνται λόγους δημόσιας ασφάλειας.

Τα drones και τα αεροταξί αποτελούν μέρος της λεγόμενης «οικονομίας χαμηλού υψομέτρου», μιας οικονομικής στρατηγικής της Κίνας, η οποία αναμένεται να αποφέρει στη χώρα περισσότερα από δύο τρισεκατομμύρια γιουάν (248.5 δισ. ευρώ) έως το 2035.

Οι νέοι κανονισμοί

Σε ορισμένες πόλεις της Κίνας, τα drones είναι ένα συνηθισμένο θέαμα, καθώς χρησιμοποιούνται στην παράδοση φαγητού, τη γεωργία και τον καθαρισμό κτιρίων.

Ωστόσο, η χώρα έχει αρχίσει να γίνεται ένα δύσκολο μέρος για πτήσεις drone.

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, τα drone θα πρέπει να καταχωρούνται πριν εισέλθουν ή εξέλθουν από το Πεκίνο. Εάν, ένας χειριστής στείλει το drone του εκτός πόλης για επισκευή, θα πρέπει να παραλάβει τη συσκευή αυτοπροσώπως και όχι μέσω παράδοσης.

Όποιος επιθυμεί να πετάξει drone σε εξωτερικό χώρο στο Πεκίνο θα πρέπει να λάβει έγκριση πριν πραγματοποιήσει την πτήση, και οι χειριστές drone θα πρέπει να ολοκληρώσουν μια διαδικτυακή εκπαίδευση και να περάσουν ένα τεστ σχετικά με τους κανονισμούς.

Ωστόσο, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Όσοι επιθυμούν να έχουν drones για συγκεκριμένους σκοπούς όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η παροχή βοήθειας σε περιόδους καταστροφών μπορούν ακόμα να τα αγοράσουν και να τα αποθηκεύουν, εφόσον λάβουν έγκριση από τις αρχές.

Οι περιορισμοί στα drones στο Πεκίνο εγκρίθηκαν τον Μάρτιο. Τότε, οι αρχές της πόλης είχαν δηλώσει ότι η διαχείριση των drones θα πρέπει να ενισχυθεί για να μπορούν να ανταποκριθούν στις «προκλήσεις» που αφορούν την ασφάλεια του εναέριου χώρου σε χαμηλό υψόμετρο.

Η Κίνα φιλοξενεί μεγάλες εταιρείες drone, συμπεριλαμβανομένης της DJI, του μεγαλύτερου κατασκευαστή drone στον κόσμο. Με τις επικείμενες νέες περιοριστικές ρυθμίσεις, τα καταστήματα της DJI στο Πεκίνο πιθανώς θα αποσύρουν τα drone και τα εξαρτήματά τους από τα υποκαταστήματά τους.

