Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν τρεις λέβητες φυσικού αερίου από κοινόχρηστο χώρο οικοδομής στο Ωραιόκαστρο

Μπήκαν σε κοινόχρηστο χώρο οικοδομής στο Ωραιόκαστρο και ξήλωσαν τρεις λέβητες φυσικού αερίου. Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, προχώρησαν σε δύο συλλήψεις, ενός 43χρονου κι ενός 55χρονου, οι οποίοι νωρίτερα είχαν φορτώσει τους λέβητες στο ΙΧ του 43χρονου.

Εκτός από το αυτοκίνητο κατασχέθηκαν δύο ζευγάρια γάντια και πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων που βρέθηκαν στο εσωτερικό του ΙΧ. Επιπλέον στην κατοχή του 55χρονου βρέθηκαν 6 ναρκωτικά χάπια. Όσο για τους λέβητες, αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων, οι οποίοι και τους επανασύνδεσαν.

Σε μια άλλη περίπτωση από το Αστυνομικό Τμήμα Βόλβης σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός ζευγαριού, έναν άντρα 30 χρόνων και μία γυναίκα 25 χρόνων, καθώς με τη μέθοδο εναγκαλισμού αφαίρεσαν από γυναίκα, μία χρυσή αλυσίδα με σταυρό και ένα φυλακτό συνολικής αξίας 2.500 ευρώ.

Επιπλέον από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού-Ευόσμου, χθες το μεσημέρι συνελήφθη ένας 38χρονος ημεδαπός, καθώς σε βάρος του εκκρεμεί απόφαση Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 5 ετών για ληστεία.

Πηγή: Voria.gr