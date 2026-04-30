Τα αυτοκίνητα θα παρακολουθούν διαρκώς τους οδηγούς
Μια νέα εποχή για την οδική ασφάλεια —και την ιδιωτικότητα— φαίνεται να πλησιάζει, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες προωθούν την υποχρεωτική εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης οδηγού σε όλα τα νέα αυτοκίνητα.
Η σχετική πρόβλεψη περιλαμβάνεται στον νόμο Infrastructure Investment and Jobs Act, που ψηφίστηκε το 2021 και θέτει ως στόχο την εφαρμογή της τεχνολογίας έως το 2027.
