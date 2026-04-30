Μαρόκο: Εντοπίστηκε σώα η 31χρονη travel influencer από την Σκωτία

Η 31χρονη Rachel Kerr βρισκόταν σε επαγγελματικό ταξίδι στην Αγκαντίρ του Μαρόκου όταν η οικογένειά της έχασε την επαφή μαζί της στις 25 Απριλίου

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Μαρόκο: Εντοπίστηκε σώα η 31χρονη travel influencer από την Σκωτία
Μια travel influencer από την Σκωτία, η οποία εξαφανίστηκε κατά την διάρκεια επαγγελματικού της ταξιδιού στο Μαρόκο, εντοπίστηκε σώα και αβλαβής, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά της.

Η 31χρονη Rachel Kerr βρισκόταν σε επαγγελματικό ταξίδι στην Αγκαντίρ του Μαρόκου όταν η οικογένειά της έχασε την επαφή μαζί της στις 25 Απριλίου. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο τελευταίος τόπος όπου εθεάθη η 31χρονη ήταν στο ξενοδοχείο τριών αστέρων Caribbean Village Agadir.

Το βράδυ της Τετάρτης, η οικογένειά της ανακοίνωσε στα social media ότι η Rachel βρέθηκε και είναι πλέον πλέον μαζί με τον αδελφό της.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης της Βρετανίας επιβεβαίωσε ότι παρέχεται βοήθεια στην οικογένεια της Rachel, ώστε να βρεθεί.

1.jpg

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η 31χρονη Rachel, έμπειρη ταξιδιώτισσα, εξαφανίστηκε στις 25 Απριλίου, αφού έκανε check-out από το ξενοδοχείο της στην πόλη Αγκαντίρ του Μαρόκου.

Η οικογένεια της δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της καθώς ήταν κλειστό το κινητό της, και όντας εμφανώς ταραγμένη, έκανε δημόσια έκκληση σε όποιον διέθετε πληροφορίες για την 31χρονη.

«Καλούμε όποιον είχε επαφή με την Rachel Kerr τις τελευταίες ημέρες να επικοινωνήσει μαζί μας. Η οικογένειά της ανησυχεί βαθύτατα για την ασφάλειά της. Η Rachel ήταν γνωστό ότι διέμενε στο Caribbean Village Agadir και έκανε check-out το Σάββατο. Από τότε δεν έχουμε καταφέρει να την εντοπίσουμε. Οποιαδήποτε πληροφορία, όσο μικρή κι αν φαίνεται, είναι πολύτιμη», είχε δηλώσει η Claire, ξαδέρφη της Rachel.

2.jpg

Η Rachel Kerr, καταγόμενη από το Dunblane της Σκωτίας, είναι γνωστή για το ταξιδιωτικό περιεχόμενο που δημιουργεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η 31χρονη έχει συνεργαστεί με διάφορες εταιρείες προωθώντας ταξίδια στο εξωτερικό και είχε προγραμματίσει μια περιοδεία στην Αγκαντίρ. Είναι επίσης γνωστή για τη δουλειά της στο μόντελινγκ, τη δημόσια ομιλία και ως συγγραφέας.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Μαρόκο, είχε δημοσιεύσει αρκετές αναρτήσεις στα social media σχετικά με την περιοχή, με την τελευταία της ανάρτηση στο Instagram να χρονολογείται στις 13 Απριλίου.

