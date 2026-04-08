Παναθηναϊκός AKTOR: Τα συλλυπητήρια για την απώλεια του Βουγιόσεβιτς
Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς εξέδρασε ο Παναθηναϊκός AKTOR.
Ο Σέρβος τεχνικός άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 67 ετών, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα με την υγεία του, τα τελευταία χρόνια. Λίγη ώρα μετά την γνωστοποίηση της απώλειάς του, το «τριφύλλι» εξέφρασε τη θλίψη του.
Συγκεκριμένα, στο μήνυμα των «πράσινων» αναφέρεται:
«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, ενός προπονητή που άφησε το δικό του ξεχωριστό στίγμα στο σερβικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ.
Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του».
