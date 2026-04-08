NBA: Ασταμάτητος ο… κατήφορος για Μπακς - Ήττα και από Νετς χωρίς Αντετοκούνμπο

Μια από τις πιο δύσκολες σεζόν των τελευταίων ετών συνεχίζουν να βιώνουν οι Μιλγουόκι Μπακς, γνωρίζοντας ακόμη μία ήττα, αυτή τη φορά από τους Μπρούκλιν Νετς 96-90.

Επιμέλεια - Γιώργος Κυριακόπουλος

NBA: Ασταμάτητος ο… κατήφορος για Μπακς - Ήττα και από Νετς χωρίς Αντετοκούνμπο
AP Photo/Yuki Iwamura
Τα «Ελάφια» πάλεψαν μέχρι το τέλος, ωστόσο στα κρίσιμα σημεία οι γηπεδούχοι εμφανίστηκαν πιο ψύχραιμοι και αποτελεσματικοί στην επίθεση, παίρνοντας τις σωστές αποφάσεις που έκριναν την αναμέτρηση.

Η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν για ακόμη ένα παιχνίδι αισθητή, με τους Μπακς να προσπαθούν να καλύψουν το κενό του ηγέτη τους, χωρίς όμως να καταφέρνουν να φτάσουν στην ανατροπή. Παρά την προσπάθεια και την ανταγωνιστική εικόνα, η ομάδα του Μιλγουόκι δεν είχε τις λύσεις στο φινάλε, με αποτέλεσμα να υποστεί την 47η ήττα της στη φετινή σεζόν.

Πλέον απομένουν τρεις αγώνες για την ολοκλήρωση μιας απογοητευτικής χρονιάς, που βρίσκει τους Μπακς εκτός play offs για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια, επιβεβαιώνοντας το πόσο μακριά βρέθηκαν από τα στάνταρ που είχαν θέσει τα προηγούμενα χρόνια.

Για τους Νετς, ο Έι Τζέι Λιντέλ ήταν ο κορυφαίος, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ, αποτελώντας σταθερή επιθετική λύση. Από την πλευρά των Μπακς, ξεχώρισε ο Έι Τζέι Γκριν, ο οποίος είχε 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ, όμως η δική του παρουσία δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει την έκβαση του αγώνα.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και τα highlights της βραδιάς στο NBA:

Πέισερς-Τίμπεργουλβς 104-124

Ουίζαρντς-Μπουλς 98-129

Νετς-Μπακς 96-90

Ράπτορς-Χιτ 121-95

Σέλτικς-Χόρνετς 113-102

Πέλικανς-Τζαζ 156-137

Ουόριορς-Κινγκς 110-105

Κλίπερς-Μάβερικς 116-103

Λέικερς-Θάντερ 87-123

Σανς-Ρόκετς 105-119

