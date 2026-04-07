Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός AKTOR 79-93: Πράσινος σίφουνας διέσυρε τους Καταλανούς

Κατάρα ήταν και… πάει. Ο Παναθηναϊκός παίζοντας μπασκετάρα, κάνοντας το καλύτερο ματς της χρονιάς, την… κατάλληλη στιγμή διέσυρε την Μπαρτσελόνα με… και πήρε μια τεράστια νίκη. Μια νίκη που του δίνει πολύ σημαντική ψυχολογία ενόψει της νέας πολύ δύσκολης αναμέτρησης που έχει το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης με τη Βαλένθια, επί ισπανικού εδάφους. Ο Παναθηναϊκός είχε να κερδίσει 14 ολόκληρα χρόνια στο “Παλάου Μπλαουγκράνα” και το έκανε την καταλληλότερη στιγμή. Και μάλιστα με τρόπο επιβλητικό και άκρως… Παναθηναϊκό.

Πρώτος σκόρερ και κορυφαίος του "τριφυλλιού" ήταν ο Τσέντι Όσμαν που είχε 21 πόντους, ο Σλούκας ήταν εξαιρετικός με 9 πόντους και 5 ασίστ, ο Ναν σταμάτησε στους 14 πόντους, ο Χουάντσο είχε 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Λεσόρ έκανε την καλύτερη εμφάνισή του από τη στιγμή που επέστρεψε και τελείωσε τον αγώνα με 10 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Ο Παναθηναϊκός είδε τον Όσμαν να μπαίνει στο ματς με το πόδι πατημένο στο… γκάζι και να δίνει πολλές λύσεις στην ομάδα του, 2-5, αλλά ο Πάντερ βρήκε τον χώρο που ήθελε και απάντησε με 5 δικούς του πόντους για το 7-7. Ο Παναθηναϊκός παρ’ όλα αυτά έδειχνε ότι ήξερε τι ήθελε πάνω στο παρκέ, με τον Ναν να απαντάει άμεσα και τους διαιτητές να μη του δίνουν το φάουλ. Ο Όσμαν όμως ήταν… σεληνιασμένος, σε εξαιρετική κατάσταησ και έμοιαζε ασταμάτητος. Οι πράσινοι “διάβαζαν” το παιχνίδι, με τον Τούρκο προηγήθηκαν με 7-13 και τον Κλάιμπερν να βρίσκει μια λύση από τα 6.75μ. Ο Όσμαν όμως δεν παιζόταν και έφτασε τους 12 πόντους λίγο μετά το δεκάλεπτο, δίνοντας αέρα 10 πόντων στην ομάδα του με το σκορ στο 10-20.

Θετικά σημάδια από τον Παναθηναϊκό

Ναν και λεσόρ θύμιζαν κάτι από τα παλιά, με τον Χουάντσο να κάνει ένα ακόμα εξαιρετικό παιχνίδι και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Ο Ισπανός πήγε το σκορ σε double score, 12-24 και ο Παναθηναϊκός στο σημείο αυτό έδειξε… προβληματισμένος. Ο Κέιλ με δύο συνεχόμενα τρίποντα κράτησε ζωντανή την ομάδα του, ήρθε ένα ακόμα για τους παίκτες του Πασκουάλ και ξαφνικά η Μπαρτσελόνα μείωσε σε 21-27. Μέσα σε όλα ο Όσμαν είχε χρεωθεί με δύο φάουλ και ο Ναν έκανε ένα… χαζό, 6 δέκατα πριν το τέλος της περιόδου, με τον Πάρα να ευστοχεί σε δύο βολές και να “κλείνει” την πρώτη περίοδο στο 23-27, με τη Μπαρτσελόνα να “τρέχει” σερί 11-3.

Ο έλεγχος του αγώνα σε πράσινα χέρια

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος για τον Παναθηναϊκό, με τον Ναν να πετυχαίνει ένα τεράστιο τρίποντο για το 23-30. Ο Αταμάν αποφάσισε να παίξει με τρεις φόργουορντ και τους Σλούκα και Σορτς στην περιφέρεια και του… βγήκε, μιας και ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ήταν.. .καυτός. Με ένα έμμεσο και ένα άμεσο τρίποντο ο Σλούκας έκανε το 25-36, ενώ ο Σορτς σκόραρε το πρώτου δίποντο για να στείλει τη διαφορά στο +13, στο 13’ της αναμέτρησης.

Σλούκας και Χουάντσο έκαναν τη διαφορά

Η Μπαρτσελόνα έμενε στο παιχνίδι αποκλειστικά και μόνο λόγω του Νόρις, μιας και ήταν ο μοναδικός παίκτης που έκανε ζημιά στους πράσινους. Ο παίκτης της Μπαρτσελόνα είχε φτάσει τους 11 πόντους, αλλά όσο ο Παναθηναϊκός είχε σε εξαιρετικό βράδυ τον Χουάντσο αλλά και τον Σλούκα δεν είχε να φοβηθεί τίποτα. Ο Ισπανός έκανε τα πάντα, ο αρχηγός “διάβαζε” τα πάντα και “ταΐζοντας” συνεχώς τον Λεσόρ ο Παναθηναϊκός έκανε… θραύση μέσα από το ζωγραφιστό. Οι γηπεδούχοι είχαν καταφέρει να μειώσουν μέχρι τους 9 πόντους, 31-40 και από εκεί και έπιπτα ο Παναθηναϊκός έκανε 7-15 και πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενος με 38-55.

Ρειστάλ μπάσκετ από τους πράσινους

Γρήγορο 4-0 από τους γηπεδούχους με τη διαφορά να πέφτει στους 15 πόντους, αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν επιβλητικός. Οι πράσινοι με τρομερή κυκλοφορία της μπάλας βρήκαν τρίποντο από τον φοβερό Όσμαν για το 42-58, με τον Σλούκα να είναι εντυπωσιακός και να συνεχίζει να διαβάζει τα πάντα. Ο Λεσόρ έκανε το καλύτερο παιχνίδι του από την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση και τελείωνε όλες τις φάσεις κάτω από το καλάθι με τον αρχηγό της ομάδας του “τριφυλλιού” να πετυχαίνει τεράστιο τρίποντο στο πρόσωπο του Σενγκέλια για να στείλει τη διαφορά για πρώτη φορά πάνω από τους 20 πόντους, 44-65, ενώ αμέσως μετά έδωσε φοβερή ασίστ για κάρφωμα του Ναν, με τον Όσμαν να πετυχαίνει ένα απίθανο καλάθι και φάουλ και να “γράφει” το 46-70, 3:18 πριν το τέλος. Ο Παναθηναϊκός ήταν ασταμάτητος, έκανε ότι ήθελε την Μπαρτσελόνα και μετά από τρίποντο του Όσμαν και κάρφωμα του Χέιζ-Ντέιβις το σκορ έγινε 47-77, με τον Πασκουάλ να παίρνει τάιμ άουτ σε έξαλλη κατάσταση. Κάτι που δεν το βοήθησε ιδιαίτερα, μιας και ο Χέιζ-Ντέιβις πέτυχε ένα ακόμα τρίποντο για το 49-80.

Συντήρηση και το μυαλό στη Βαλένθια

Στο τελευταίο δεκάλεπτο το μοναδικό θέμα του Παναθηναϊκού και του Εργκίν Αταμάν ήταν η συντήρηση και η διαχείριση δυνάμεων. Ο Παναθηναϊκός έκανε το καλύτερο ματς της σεζόν, έπαιρνε μια τεράστια νίκη και ο Τούρκος τεχνικός είχε στο μυαλό του πως θα έπρεπε να ετοιμάσει την ομάδα του για τον αγώνα της Μεγάλης Πέμπτης με τη Βαλένθια. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στη Μπαρτσελόνα να πετύχει κάποιους πόντους προσπαθώντας να “κλείσει” τη διαφορά, αλλά ο Χέιζ-Ντέιβις ήταν και πάλι εκεί και με τρίποντο την έστειλε και πάλι πάνω από τους 30, 59-90, λίγο πριν τη συμπλήρωση 35 λεπτών αγώνα. Στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός τράβηξε… χειρόφρενο δίνοντας την ευκαιρία στη Μπαρτσελόνα να μειώσει τη διαφορά με την αναμέτρηση να ολοκληρώνεται με 79-93.

Τα Δεκάλεπτα: 23-27, 38-55, 49-80, 79-93

