Euroleague Βαθμολογία: «Σκαρφάλωσε» στην εξάδα ο Παναθηναϊκός AKTOR – Κορυφή ο Ολυμπιακός

Μία απ’ τις κορυφαίες εμφανίσεις των τελευταίων ετών πραγματοποίησε ο Παναθηναϊκός AKTOR και το εξαργύρωσε με εκπληκτική νίκη στην Μπαρτσελόνα. Οι «πράσινοι» πήραν και τη διαφορά από τους Καταλανούς. Ανεβαίνοντας στην 36η αγωνιστική στην 6η θέση, όντας εντός play offs αυτή τη στιγμή. Ανεβαίνοντας στο 21-15.

Μεγάλη νίκη πήρε και ο Ολυμπιακός στην έδρα του κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, ανέβηκε στο 24-12 και «κλείδωσε» το πλεονέκτημα έδρας, ενώ και η πρωτιά φαντάζει πολύ δύσκολο να χαθεί.

Από τα υπόλοιπα αποτελέσματα, ξεχώρισε η άνετη επικράτηση της Χάποελ επί της Φενέρμπαχτσε, αλλά και το «διπλό» της Ντουμπάι στη Ζαλγκίρις, το οποίο βόλεψε το «τριφύλλι» μετά τη δική του νίκη στη Βαρκελώνη.

EUROLEAGUE - 36η Αγωνιστική

Μ. Τρίτη, 7 Απριλίου

Ολυμπιακός–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 102-88

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Παναθηναϊκός 79-93

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 65-77

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Παρί (Γαλλία) 94-81

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 95-80

Μπασκόνια (Ισπανία)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 101-98

Βαλένθια (Ισπανία)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 102-96

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 80-85

Μ. Τετάρτη, 8 Απριλίου

Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Παρτιζάν (Σερβία)

Μονακό (Μονακό–Βιλερμπάν (Γαλλία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 24-12 * Βαλένθια (Ισπανία) 23-13 * Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 23-13 Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 22-13 Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 22-14 Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 21-15 Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 21-15 Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 20-16 Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 20-16 Μονακό (Μονακό) 19-16 Ντουμπάι (ΗΑΕ) 19-17 Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 18-17 Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 17-19 Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 16-20 Παρτιζάν (Σερβία) 15-20 Παρί (Γαλλία) 14-22 Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-23 Μπασκόνια (Ισπανία) 12-24 Αναντολού Εφές (Τουρκία) 10-25 Βιλερμπάν (Γαλλία) 8-27

*Οι ομάδες που εξασφάλισαν τη συμμετοχή στα playoffs.