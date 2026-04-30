Επιστήμονες δημιουργούν υλικό που επισκευάζεται πάνω από 1.000 φορές και διαρκεί για αιώνες

Ερευνητές από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας ανέπτυξαν ένα σύνθετο υλικό που μπορεί να αυτοεπισκευαστεί περισσότερες από 1.000 φορές, εξέλιξη που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τη διάρκεια ζωής σε αεροσκάφη και διαστημόπλοια.

Το νέο υλικό είναι ένα πολυμερές ενισχυμένο με ίνες (FRP), το οποίο αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πρόκληση αυτών των υλικών από τη δεκαετία του 1930: την αποκόλληση των στρωμάτων (delamination).

