Θλίψη στο μπάσκετ - Πέθανε ο Βουγιόσεβιτς

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 67 ετών άφησε ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς.

Βαρύ πένθος σκέπασε το ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών, μετά από μακρά και δύσκολη μάχη με την υγεία του. Ο σπουδαίος Σέρβος τεχνικός αντιμετώπιζε εδώ και χρόνια σοβαρά προβλήματα, ενώ το 2025 είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού. Τον τελευταίο μήνα η κατάστασή του επιδεινώθηκε αισθητά, με επιπλοκές στην καρδιά και τους πνεύμονες, που τελικά αποδείχθηκαν μοιραίες.

Ο Βουγιόσεβιτς υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές των ευρωπαϊκών πάγκων, ταυτίζοντας το όνομά του με την Παρτιζάν και συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάδειξή της σε δύναμη τόσο στη Σερβία όσο και στην Αδριατική Λίγκα. Με τη φιλοσοφία του και την ικανότητά του να αναδεικνύει ταλέντα, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο άθλημα.

Στην Euroleague, η παρουσία του ήταν εξίσου σημαντική, με κορυφαίες στιγμές την πορεία της Παρτιζάν μέχρι την τρίτη θέση τη σεζόν 1987-88, αλλά και τη συμμετοχή στο Final Four του 2010, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του ταυτότητα και το υψηλό επίπεδο των ομάδων του. Η δουλειά του αναγνωρίστηκε και επίσημα τη σεζόν 2008-09, όταν αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στη διοργάνωση.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, όχι μόνο για τις επιτυχίες του, αλλά και για την προσωπικότητα και την επιρροή του σε γενιές παικτών και προπονητών. Ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς δεν ήταν απλώς ένας σπουδαίος προπονητής, αλλά ένας άνθρωπος που συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης μπασκετικής κουλτούρας στην Ευρώπη.

