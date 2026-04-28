Η βόλτα Χέγκσεθ και Kid Rock με πιλότους ελικοπτέρων Apache που προκάλεσε νέο σάλο στις ΗΠΑ

Πώς απάντησε στις επικρίσεις ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Ο Πιτ Χέγκσεθ, ο Kid Rock και πιλότοι ελικοπτέρων Apache

  • Ο υπουργ Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ και ο τραγουδιστής Kid Rock πραγματοποίησαν βόλτα με πιλότους ελικοπτέρων Apache στο πλαίσιο εκδήλωσης για τα 250 χρόνια της Αμερικής.
  • Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε ότι οι πτήσεις έγιναν για την ενίσχυση των σχέσεων με την τοπική κοινότητα και τη συμμετοχή του Kid Rock σε στρατιωτικές εκδηλώσεις.
  • Ο Kid Rock συμμετείχε σε συναντήσεις με στρατιωτικούς και γύρισε βίντεο για την Ημέρα Μνήμης και τα 250α γενέθλια των ΗΠΑ.
  • Πριν από περίπου ένα μήνα, πιλότοι Apache τέθηκαν σε διαθεσιμότητα μετά από πτήσεις πάνω από το σπίτι του Kid Rock, αλλά η έρευνα διακόπηκε και η διαθεσιμότητα άρθηκε με παρέμβαση του Χέγκσεθ.
  • Ο πρώην πρόεδρος Τραμπ σχολίασε το περιστατικό, εκφράζοντας αμφιβολίες για τη σκοπιμότητα των πτήσεων αλλά και υποστήριξη προς τον Kid Rock.
Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι ο ίδιος και ο γνωστός τραγουδιστής Kid Rock έκαναν «μια βόλτα» τη Δευτέρα με πιλότους Apache, λιγότερο από μήνα από το σάλο που προκλήθηκε όταν πολεμικά ελικόπτερα πέταξαν πάνω από την οικία του του καλλιτέχνη στην περιοχή του Νάσβιλ.

«Ο Kid Rock είναι πατριώτης και ένθερμος υποστηρικτής των στρατευμάτων μας», έγραψε ο Χέγκσεθ στο X, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με φωτογραφίες των δύο να στέκονται μπροστά από ένα ελικόπτερο Apache. «Το Υπουργείο δεν χάνει χρόνο και γιορτάζει τα 250 χρόνια της Αμερικής — της πατρίδας των ελεύθερων.»

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι τα ελικόπτερα πραγματοποιούσαν πτήσεις τη Δευτέρα «στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Freedom 250th” για την ενίσχυση των σχέσεων με την τοπική κοινότητα».

«Ο Kid Rock συμμετείχε σε πολλές συναντήσεις με στρατιωτικούς και γύρισε βίντεο για την Ημέρα Μνήμης, τα 250α γενέθλια της Αμερικής, καθώς και για την περιοδεία του Freedom 250», δήλωσε ο Πάρνελ.

«Η σημερινή επίσκεψη έδωσε στον Kid Rock την ευκαιρία να ευχαριστήσει τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων, να αναδείξει τον επαγγελματισμό των ανδρών και των γυναικών που υποστηρίζουν την αποστολή και να αναγνωρίσει τη συνεχή θυσία τους προς τιμήν της πατρίδας μας», είπε.

Όταν Apache πέταξαν πάνω από το σπίτι του Kid Rock

Τον περασμένο μήνα, ο Στρατός Ξηράς ξεκίνησε μια σύντομη έρευνα και έθεσε σε διαθεσιμότητα τους πιλότους του Στρατού Ξηράς που πέταξαν με τα δύο ελικόπτερα Apache πάνω από το σπίτι του Kid Rock. Ο Χέγκσεθ διέκοψε αμέσως την έρευνα και άρθηκε τη διαθεσιμότητα των πιλότων. «Καμία τιμωρία. Καμία έρευνα. Συνεχίστε, πατριώτες», έγραψε ο Χέγκσεθ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκείνη την εποχή.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε ο Kid Rock, ο μουσικός χαιρετά ένα ελικόπτερο που αιωρείται πάνω από την πισίνα του σπιτιού του, το οποίο έχει ονομάσει «The Southern White House». Σε ένα άλλο βίντεο, υψώνει τη γροθιά του καθώς δύο ελικόπτερα Apache πετούν δίπλα του.

Ο Τραμπ είπε τότε: «Λοιπόν, μάλλον δεν έπρεπε να το κάνουν αυτό, ναι, δεν πρέπει να παίζεις παιχνίδια, σωστά; Αλλά θα το εξέταζα. Τους αρέσει ο Kid Rock. Μου αρέσει ο Kid Rock. Ίσως προσπαθούσαν να τον υπερασπιστούν. Δεν ξέρω».

