Ελικόπτερα Apache πέταξαν πάνω από την πισίνα του Kid Rock: Σάλος στις ΗΠΑ για τα βίντεο - πρόκληση

Ο αμερικανικός στρατός διεξάγει έρευνα έπειτα από βίντεο που δημοσίευσε ο μουσικός Kid Rock, στο οποίο εμφανίζονται ελικόπτερα Apache να πετά σε πολύ κοντινή απόσταση από την κατοικία του, στην ευρύτερη περιοχή του Νάσβιλ.

Εκπρόσωπος του Πενταγώνουν μίλησε στο CNN για το θέμα, τονίζοντας ότι οι Αρχές έχουν λάβει γνώση του υλικού, το οποίο φαίνεται να δείχνει ελικόπτερα τύπου AH-64 Apache να επιχειρούν κοντά σε ιδιωτική κατοικία. «Βρίσκεται σε εξέλιξη διοικητικός έλεγχος, προκειμένου να αξιολογηθεί η αποστολή και να διαπιστωθεί αν υπήρξε συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις του εναέριου χώρου», ανέφερε ο ταγματάρχης Τζόναθαν Μπλες. «Θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση που εντοπιστούν παραβάσεις».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι πιλότοι του στρατού οφείλουν να τηρούν αυστηρά πρότυπα ασφάλειας, επαγγελματισμού και τους καθιερωμένους κανονισμούς πτήσεων.

Παράλληλα, το CNN επικοινώνησε με την Creative Artists Agency, η οποία εκπροσωπεί τον Kid Rock, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη απάντηση.

Στο πρώτο βίντεο που ανάρτησε ο καλλιτέχνης στην πλατφόρμα X το Σάββατο, εμφανίζεται να χαιρετά στρατιωτικό ελικόπτερο που αιωρείται για λίγο πάνω από την πισίνα της κατοικίας του, την οποία ο ίδιος αποκαλεί «The Southern White House». Σε δεύτερο βίντεο, τον βλέπουμε να πανηγυρίζει, υψώνοντας τη γροθιά του, καθώς δύο ελικόπτερα περνούν από πάνω του.

Στην ανάρτησή του, ο γνωστός υποστηρικτής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση κατά του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, χρησιμοποιώντας υβριστικούς χαρακτηρισμούς. «Αυτό είναι ένα επίπεδο σεβασμού που ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας δεν θα γνωρίσει ποτέ», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική και όλους όσοι έκαναν την ύψιστη θυσία για να την υπερασπιστούν».

Ο μουσικός έχει επανειλημμένα συγκρουστεί με τον Νιούσομ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις μεταξύ τους αντιπαραθέσεις να περιλαμβάνουν αιχμηρές δηλώσεις και εκατέρωθεν προκλήσεις. Μάλιστα, νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας είχε αστειευόμενος «απαγορεύσει» την είσοδο του Kid Rock στην πολιτεία μέσω ανάρτησης στην ίδια πλατφόρμα.