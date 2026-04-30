Βασιλιάς Κάρολος: Πώς κατάφερε να κάνει τον Τραμπ από εχθρό σύμμαχο

Η διακριτική γοητεία του βρετανικού στέμματος: Με χιούμορ και βρετανικό στυλ ο Κάρολος γοήτευσε τους Αμερικανούς και άφησε σκληρούς υπαινιγμούς τον Τραμπ

Εύη Απολλωνάτου

Βασιλιάς Κάρολος: Πώς κατάφερε να κάνει τον Τραμπ από εχθρό σύμμαχο
  • Η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ βελτίωσε σημαντικά τις σχέσεις ΗΠΑ
  • Βρετανίας, παρά την αρχική ένταση λόγω στρατιωτικών αποφάσεων.
  • Ο βασιλιάς Κάρολος χρησιμοποίησε χιούμορ και διπλωματία για να κερδίσει την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ και να προωθήσει θέματα όπως η υποστήριξη στην Ουκρανία και η κλιματική αλλαγή.
  • Ο Τραμπ παραβίασε το βασιλικό πρωτόκολλο κατά την υποδοχή του Καρόλου, χωρίς να υπάρξει αντίδραση από τη βρετανική πλευρά.
  • Η ομιλία του βασιλιά Καρόλου στο Κογκρέσο χαρακτηρίστηκε ιστορική και εντυπωσίασε το ακροατήριο με το χιούμορ και την ευφράδειά του.
  • Ο βασιλιάς Καρόλος προσέφερε στον Τραμπ ως δώρο την καμπάνα του βρετανικού υποβρυχίου HMS Trump, με συμβολικό χαρακτήρα και ιστορική αξία.
Αν υπάρχει ένα πράγμα που γνωρίζουν καλά οι Βρετανοί, αυτό είναι το πώς να χρησιμοποιούν την «ήπια ισχύ» (soft power) της βρετανικής μοναρχίας για να επηρεάσει τη στάση συμμαχικών και εχθρικών κρατών. Η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ, τα αστεία με τον Αμερικανό πρόεδρο, τα δείπνα, η ομιλία στο Κογκρέσο αποδείχθηκε ένα μάθημα επιτυχημένης εξωτερικής πολιτικής χωρίς να δηλώνεται ανοιχτά ως τέτοιο.

Πριν την επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου οι σχέσεις ΗΠΑ – Βρετανίας βρίσκονταν στο ναδίρ εξαιτίας της απόφασης του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ να μην επιτρέψει στον αμερικανικό στρατό να χρησιμοποιήσει βρετανικές βάσεις για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημόσιες δηλώσεις του κατακεραύνωνε τον Κιρ Στάρμερ και μετά ήρθε… ο βασιλιάς Κάρολος.

Μόλις ο Βρετανός μονάρχης πάτησε το πόδι του στις ΗΠΑ η στάση του Τραμπ έκανε στροφή 180 μοιρών. Ο Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ υποδέχθηκαν τον βασιλιά Κάρολο και την βασίλισσα Καμίλα στον Λευκό Οίκο με τα βαΐων και κλάδων.

Μάλιστα το προεδρικό ζεύγος – είτε από άγνοια είτε επειδή οι σχέσεις είναι εξαιρετικά φιλικές- «έσπασε» και το βασιλικό πρωτόκολλο. Ο Τραμπ έπιασε στον ώμο τον Βρετανό βασιλιά, πράγμα που απαγορεύεται ρητά από το πρωτόκολλο. Ωστόσο δεν υπήρξε καμία ενόχληση ή επίπληξη από τους Βρετανούς. Από την άλλη πλευρά η Μελάνια Τραμπ επέλεξε να φιλήσει σταυρωτά την βασίλισσα Καμίλα, το οποίο επίσης δεν επιτρέπεται.

Ο Σερ Άντονι Σέλντον, ιστορικός και βιογράφος Βρετανών πρωθυπουργών, εξήρε τον βασιλιά Κάρολο για τον τρόπο που κατάφερε να χειριστεί το ζήτημα. «Με έναν πρόεδρο γνωστό για την απρόβλεπτη συμπεριφορά του και μόλις μετά από μια απόπειρα δολοφονίας, ο βασιλιάς κατάφερε να καταφέρει το ένα λεπτό χτύπημα μετά το άλλο σε έναν χαμογελαστό πρόεδρο, υποστηρίζοντας την Ουκρανία, το ΝΑΤΟ, την κλιματική αλλαγή, το Βασιλικό Ναυτικό και τα όρια της προεδρικής εξουσίας», δήλωσε ο Σερ Άντονι Σέλντον.

Ανέφερε ότι ήταν «μια επίσημη επίσκεψη που θα μείνει στην ιστορία, η πιο σημαντική από την επίσκεψη του παππού του Γεωργίου VI το 1939, την παραμονή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου».

Ιδιαίτερα κολακευτικά ήταν τα σχόλια και της εφημερίδας «New York Times» για την ιστορική ομιλία του βασιλιά Καρόλου στο Κογκρέσο καθώς ανέφερε ότι «κέρδισε το ακροατήριο της Βουλής σαν κωμικός σταντ-απ».

Η εντυπωσιακή εμφάνιση και τα αστεία στον Λευκό Οίκο

Ο Τραμπ στο δείπνο στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του βασιλικού ζεύγους επαίνεσε τον βασιλιά Κάρολο για την ομιλία του στο Κογκρέσο. «Κατάφερε να σηκώσει όρθιους τους Δημοκρατικούς. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να το κάνω αυτό», σχολίασε ο Τραμπ για τον βασιλιά Κάρολο.

Από την πλευρά του ο Βρετανός μονάρχης επέλεξε με χιούμορ να πετάξει τα «καρφιά» του για ορισμένες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου και να κερδίσει τα χαμόγελα της αίθουσας αλλά και του ίδιου του Τραμπ. Αρχικά αναφέρθηκε σε μία δήλωση του Τραμπ από το Νταβός, ο οποίος είχε θυμίσει στους Ευρωπαίους ότι με την βοήθεια των ΗΠΑ κέρδισαν τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο. «Χωρίς την αμερικανική υποστήριξη κατά την διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, θα μιλούσατε γερμανικά και λίγα ιαπωνικά», είχε πει ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Πρόσφατα δηλώσατε κύριε πρόεδρε ότι χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ευρωπαϊκές χώρες θα μιλούσαν γερμανικά. Θα τολμούσα να πω ότι εσείς, χωρίς εμάς, θα μιλούσατε γαλλικά», είπε ο βασιλιάς προκαλώντας τα γέλια των παρευρισκόμενων.

Ο βασιλιάς Κάρολος αναφερόταν στην περίοδο πολύ πριν την ιδρυτική διακήρυξη των ΗΠΑ όταν οι Βρετανοί εξεδίωξαν τους Γάλλους που κατείχαν περιοχές των σημερινών ΗΠΑ στις οποίες και είχαν επιβάλλει να ομιλείται η γαλλική. Με την επικράτηση των Βρετανών έναντι των Γάλλων, σχεδόν σε όλες τις περιοχές των σημερινών Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής καθιερώθηκε και η χρήση της αγγλικής γλώσσας.

Μάλιστα η ομιλία του Βρετανού βασιλιά έκανε ακόμη και τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν να αστειευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε ανάρτηση στο Χ ο Μακρόν δημοσίευσε το βίντεο με την δήλωση του βασιλιά για τα γαλλικά και σχολίασε με χιούμορ: «Αυτό θα ήταν πολύ κομψό!».

Το ιστορικό «καρφί»

Παράλληλα ο Βρετανός βασιλιάς αστειεύτηκε και με την ανακαίνιση στον Λευκό Οίκο, η οποία είναι ένα φιλόδοξο έργο του Τραμπ και μετά από αντιδράσεις η υπόθεση βρίσκεται στα δικαστήρια. Μάλιστα κατάφερε να τη συνδέσει και με ένα ιστορικό γεγονός που έδειχνε την στρατιωτική υπεροχή των Βρετανών με την πυρπόληση της Ουάσινγκτον το 1814.

Ο βασιλιάς Κάρολος δήλωσε ότι χάρηκε που επέστρεψε «σε αυτό το υπέροχο κτίριο, την ‘καρδιά’ της δημοκρατίας σας’». «Δεν μπορώ παρά να παρατηρήσω τις “αναδιαμορφώσεις” στην Ανατολική Πτέρυγα, κύριε Πρόεδρε… Λυπάμαι που θα πω ότι εμείς οι Βρετανοί κάναμε τη δική μας μικρή προσπάθεια ‘αναδιαμόρφωσης’ του Λευκού Οίκου το 1814», είπε ο βασιλιάς Κάρολος, που κέρδισε τα γέλια των παρευρισκόμενων.

Ο Βρετανός μονάρχης αναφερόταν στο γεγονός ότι το 1814 οι βρετανικές στρατιωτικές δυνάμεις έβαλαν φωτιά στον Λευκό Οίκο. Η πυρπόληση της Ουάσινγκτον ή κατάληψη της Ουάσινγκτον, ήταν η επιτυχημένη επίθεση των βρετανικών στρατευμάτων υπό τον υποναύαρχο Τζορτζ Κοκμπερν κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του ναυάρχου Τζον Γουόρεν στο Τσέσαπικ.

Το 1812 όταν η Βρετανία βρισκόταν σε πόλεμο με τη Γαλλία οι ΗΠΑ της κήρυξαν τον πόλεμο. Μετά την ήττα των αμερικανικών δυνάμεων στη μάχη του Μπλάντενσμπουργκ στις 24 Αυγούστου 1814, ο βρετανικός στρατός υπό τις διαταγές του υποστράτηγου Ρόμπερτ Ρος κατευθύνθηκε στην Ουάσιγκτον. Το ίδιο βράδυ Βρετανοί στρατιώτες και ναύτες έβαλαν φωτιά σε πολλά δημόσια κτίρια, μεταξύ των οποίων στην Προεδρική Κατοικία, δηλαδή τον Λευκό Οίκο, το Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών και το Ναυτικό Ναυπηγείο της Ουάσιγκτον.

https://www.instagram.com/reel/DXtNeHLE80A/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το δώρο με τον μεγάλο συμβολισμό

Επίσης ο βασιλιάς Κάρολος, που είχε πριν από μήνες την τύχη να φιλοξενήσει τον Αμερικανό πρόεδρο τον Σεπτέμβριο του 2025 στο Παλάτι του Ουίνδσορ φάνηκε να κράτησε τις σημειώσεις του και να γνωρίζει καλά τον Τραμπ, ο οποίος δίνει σημασία ακόμη και στο τι φοράει κάποιος όταν τον συναντά. Ουδείς μπορεί να ξεχάσει την επιθετική συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο με τον Ουκρανό πρόεδρο και την ενόχληση του Τραμπ που θεώρησε ασέβεια στο πρόσωπο του το γεγονός ότι ο Ζελένσκι δεν φορούσε κοστούμι και γραβάτα.

kampana.jpg

Γι’ αυτό και ο βασιλιάς Κάρολος δεν θα μπορούσε να μεταβεί στις ΗΠΑ χωρίς ένα εντυπωσιακό δώρο με μεγάλο συμβολισμό. Προσέφερε στον Τραμπ την καμπάνα ενός βρετανικού υποβρυχίου της εποχής του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, που ονομάστηκε HMS Trump. Η λαμπερή ορειχάλκινη καμπάνα που φέρει το όνομα του Τραμπ και την ένδειξη 1944, τη χρονιά που το υποβρύχιο έφυγε από ένα βρετανικό ναυπηγείο, ήταν μέρος ενός πλοίου που έπαιξε «κρίσιμο ρόλο κατά τη διάρκεια του πολέμου στον Ειρηνικό», σύμφωνα με τον Βρετανό βασιλιά.

