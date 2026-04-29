Το καρφί του Κάρολου στον Τραμπ: «Εάν δεν ήμασταν εμείς, οι Βρετανοί, θα μιλούσατε γαλλικά»

Ο βασιλιάς Κάρολος μιλάει κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, την Τρίτη 28 Απριλίου 2026, στην Ουάσινγκτον.

Ο βασιλιάς Κάρολος δήλωσε ότι οι Αμερικανοί θα μιλούσαν γαλλικά αν οι Βρετανοί δεν είχαν αποικήσει και αυτοί την βόρεια Αμερική, κατά την διάρκεια του επίσημου δείπνου στον Λευκό Οίκο την Τρίτη.

Η δήλωση του Βρετανού μονάρχη παραπέμπει στις δηλώσεις που είχε κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στο Νταβός, ο οποίος είχε πει απευθυνόμενος στους Ευρωπαίους: «Χωρίς την αμερικανική υποστήριξη κατά την διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, θα μιλούσατε γερμανικά και λίγα ιαπωνικά».

Ο βασιλιάς Κάρολος αναφέρθηκε κατά την πρόποσή του στις βρετανικές και γαλλικές ρίζες πολλών τοπωνυμίων στις ΗΠΑ λόγω της εγκατάστασης αποίκων των δύο μεγάλων ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών δυνάμεων, στο παρελθόν.

«Πρόσφατα δηλώσατε κύριε πρόεδρε ότι χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ευρωπαϊκές χώρες θα μιλούσαν γερμανικά. Θα τολμούσα να πω ότι εσείς, χωρίς εμάς, θα μιλούσατε γαλλικά», είπε προκαλώντας τα γέλια των παρευρισκόμενων.

Με το χαρακτηριστικό βρετανικό -φλεγματικό- χιούμορ, ο βασιλιάς Κάρολος αστειεύθηκε και με λίγες, μόνο, λέξεις είπε στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ότι ήταν οι Βρετανοί -πολύ πριν την ανεξαρτησία των Αμερικανών και την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής- που κατανίκησαν και εξεδίωξαν τους Γάλλους που κατείχαν περιοχές των σημερινών ΗΠΑ στις οποίες και είχαν επιβάλλει να ομιλείται η γαλλική. Με την επικράτηση των Βρετανών έναντι των Γάλλων, σχεδόν σε όλες τις περιοχές των σημερινών Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής καθιερώθηκε και η χρήση της αγγλικής γλώσσας.

“If it weren’t for us, you’d be speaking French.” pic.twitter.com/ZtmpBYErrK — Orla Joelsen (@OJoelsen) April 29, 2026

Στη συνέχεια, ο βασιλιάς Κάρολος μίλησε και για τις τροποποιήσεις που γίνονται στον Λευκό Οίκο, οι οποίες αφορούν το σχέδιο ανέγερσης αίθουσας χορού στην θέση της ανατολικής πτέρυγας.

«Μετά λύπης μου σας λέω ότι εμείς, οι Βρετανοί, επιχειρήσαμε το δικό μας σχέδιο ανακαίνισης του Λευκού Οίκου το 1814, τότε που οι στρατιώτες του Ηνωμένου Βασιλείου πυρπόλησαν το κτίριο», αστειεύτηκε ο βασιλιάς.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε και ο ίδιος να κάνει κάποια αστεία.«Θέλω να συγχαρώ τον Κάρολο για την φανταστική του ομιλία σήμερα στο Κονγκρέσο. Σήκωσε όρθιους τους Δημοκρατικούς, κάτι που εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να κάνω», είπε ο Τραμπ.

Διαβάστε επίσης